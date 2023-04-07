مورينيو يتلقى عرضاً مغرياً لتدريب المنتخب السعودي

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وطن- كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 60 عاماً، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، يلتقى عرضاً مغرياً من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب السعودي، خلفاً للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي أعلن استقالته.

وذكرت صحيفة “كورييرا ديلا سيرا” الإيطالية، بأن البرتغالي جوزيه مورينيو تلقى عرضاً يقدر ب120 مليون يورو. لمدة عامين كاملين، لتولي تدريب منتخب السعودية، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

عرض مورينيو المغري لتدريب المنتخب السعودي

ولم يكشف بعد موقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العرض المغري المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتدريب المنتخب السعودي ( الأخضر).

🚨 صحيفة Corriere dello Sport جوزيه مورينيو يمتلك عرضًا من السعودية بقيمة 120 مليون يورو لمدة موسمين. pic.twitter.com/HPwed8qq6K — كورة شو | KOORA SHOW (@koorashow_ar) April 6, 2023

وكان البرتغالي مورينيو، قد ارتبط اسمه في وقت سابق بتولي تدريب منتخب بلاده، خلفاً لمواطنه فرناندو سانتوس بعد إقالته من التدريب على خلفية إقصائه من مونديال كأس العالم 2023. بعد الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف دون مقابل في دور ال8.

البقاء مع روما على حساب البرتغال

لكن مدرب فريق روما مورينيو فضل البقاء مع النادي الإيطالي على حساب تدريب منتخب البرتغال. حتى نهاية الموسم الجاري، ليعلن بعدها الاتحاد البرتغالي التعاقد مع المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا السابق.

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وتولى البرتغالي مورينيو مهمة تدريب فريق روما الإيطالي عام 2021، بعد رحيله عن فريق توتنهام الإنجليزي، ليتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2021-2022.

📺 – SPORT•TV البرتغالية || جوزيه مورينيو تحصل على عرض بقيمة 120 مليون من المملكة العربية السعودية💰. pic.twitter.com/vk5kJDtdGt — ايفل | وسام (@i2nssr) April 7, 2023

كما وخاض فريق روما 28 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات. وتلقى الخسارة في 8 مباريات أخرى.

ويحتل روما المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 50 نقطة، كما بفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 71 نقطة.

يشار إلى أن البرتغالي مورينيو قد وقع عقداً مع نادي روما الإيطالي في عام 2021، لمدة 3 مواسم كاملة براتب 7 ملايين يورو سنوياً. وفق ما ذكرته التقارير الإيطالية.