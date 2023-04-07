ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت السلطة كل يوم؟

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وطن– سواء كنت تحبها أو تكرهها، فإن السلطة توفر مجموعة من الفوائد الصحية.



لا يستغني بعض الأشخاص عن هذا الطبق، لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مغذية. لكن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل السلطة كل يوم؟

يستعرض موقع “eatingwell” في التقرير التالي، ما يحدث للجسم عند تناول السلطة يوميًا.

مليئة بالألياف

إن المكونات الرئيسية لمعظم أنواع السلطة – الخضروات والفواكه والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور – مليئة بالألياف.

ولقد ثبت أن الألياف مفيدة لمرض السكري وأمراض القلب وتسهم في وظائف الجسم مثل انتظام الأمعاء ومستويات الشبع.

تشير مراجعة عام 2020 في Nutrients إلى أن تناول الألياف الغذائية يرتبط بصحة التمثيل الغذائي الإيجابية وصحة القولون وحركة الأمعاء بالإضافة إلى انخفاض في أمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

غنية بالفواكه والخضروات

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وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يأكل واحد فقط من كل 10 أمريكيين 5 أكواب من الفاكهة والخضروات الموصى بها يوميًا. نظرًا لأن قاعدة السلطة تتكون عادةً من كوب إلى كوبين على الأقل من الخضر الورقية، فإن تناول سلطة كل يوم يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجـاتك اليومية.

قد تحصل على المزيد من الفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي

بدون تناول كمية كافية من الفاكهة والخضروات، قد لا يحصل بعض الأشخاص على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

الخضروات الورقية التي نتناولها عادة في السلطات – مثل الخس والسبانخ والجرجير واللفت – غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ. وقد تدعم هذه الفيتامينات البصر الصحي، وتساعد في وظيفة المناعة، وتحمي من بعض أنواع السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تتضاعف العديد من الفيتامينات كمضادات للأكسدة مع تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم. ناهيك عن أن العديد من السلطات تحتوي على معادن أساسية، مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وأكثر من ذلك.

أمعاء صحية

البوليفينول هي فئة من المركبات النباتية الموجودة بشكل طبيعي في الأغذية النباتية، مثل الفواكه والخضروات.

غالبًا ما تمتلئ السلطات بالبوليفينول، والتي يمكن أن تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

تشير مراجعة عام 2019 في Nutrients إلى أنه عندما تصل مادة البوليفينول من الطعام إلى ميكروبات الأمعاء، فإنها تعدل البكتيريا وتتميز بخصائص البريبايوتيك ومضادات الميكروبات. يمكن أن تؤثر القناة الهضمية الصحية على جسمك بالكامل من الجهاز الهضمي إلى الدماغ والقلب والجهاز المناعي.