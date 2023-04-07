بعد ساعات من عملية الأغوار.. عملية تل أبيب تُرعب الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد استشهاد مُنفذها.. لماذا؟

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وطن- أفادت وسائل إعلام عبرية بتنفيذ شاب فلسطيني عملية دهس وإطلاق للنار ضد الإسرائيليين في تل أبيب أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل، مساء اليوم الجمعة.

عملية تل أبيب تستنفر الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ العملية، الذي استشهد بعد أنّ اطلقت عليه قوات الاحتلال النار، هو يوسف أبو جابر من قرية كفر قاسم داخل الخط الأخضر، وقد استعمل سيارة عائلية في تنفيذ العملية.

الشرطة الإسرائيلية: منفذ عملية #تل_أبيب هو #يوسف_أبو_جابر من قرية كفر قاسم، واستعمل سيارة عائلته في تنفيذ العملية — عربي بوست (@arabic_post) April 7, 2023

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص، كما قدمت طواقمها الرعاية الطبية لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما في حالة متوسطة، فيما أصيب اثنان بجروح طفيفة.

📷#صور من مكان عملية تل أبيب المزدوجة التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم بجراح خطيرة. pic.twitter.com/Gh9Lgqxtpe — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 7, 2023

وأكدت شرطة إسرائيل في بيان لها إن سيارة منفذ العملية اصطدمت بأربعة أشخاص بالقرب من متنزه تشارلز كلور في مدينة تل أبيب.

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وأضاف البيان أن ضابط شرطة كان في محطة وقود قريبة سمع ضجيجًا ولاحظ سيارة مقلوبة رأسًا على عقب، والعديد من الأشخاص على الأرض.

عملية دهس وإطلاق النار في تل أبيب أسفرت عن إصابة 7 مستوطنين 4 منهم في حالة حرجة.

إذا كانت #غزة_تحت_القصف فتل أبيب تحت الدهس! pic.twitter.com/dsRLqJJ0QP — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 7, 2023

واقترب الشرطي من السيارة مع مفتشي شرطة بلدية تل أبيب وأدرك أن السائق كان يحاول الوصول إلى السلاح الذي بحوزته، وعلى إثر ذلك قام الشرطي والمفتشون بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي ارتقى شهيدا.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن القتيل في العملية سائح إيطالي.

إشادة فلسطينية بالعملية

وتأتي العملية البطولية ليوسف أبو جابر، بعد ساعات من مقتل شقيقتين وإصابة والدتهما بجروح حرجة في إطلاق نار بمنطقة الأغوار بالضفة الغربية.

حصيلة عملية "تل أبيب"

قتيل و7 إصابات في صفوف المستوطنين pic.twitter.com/Bw0dTkheB1 — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) April 7, 2023

ففي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتيْن قتلتا وأصيبت ثالثة بجروح خطرة اليوم الجمعة في إطلاق نار في منطقة الحمرا شرق بلدة طوباس في غور الأردن (شمال شرق الضفة الغربية)، في وقت أمرت فيه القيادة العسكرية الإسرائيلية بتعزيز القوات في الضفة.

آثار الرصاص على سيارة المستوطنين الذين قُتل منهم 2 وأُصيب ثالث في عملية الأغوار. pic.twitter.com/r1IYKRaUd2 — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) April 7, 2023

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المستوطنات الثلاث تعرضن لهجوم مسلح عند مفرق الحمرا شرق بلدة طوباس قبل أن ينسحب المهاجمون، وذكر مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة أن حالة المستوطنة المصابة حرجة.

إلى ذلك وفي أول تعليق على العملية، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع إن عملية تل أبيب تدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال، مؤكدا أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي “نبارك عملية تل أبيب، ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا”.

واعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن عملية تل أبيب “صفعة قوية للأمن الإسرائيلي، وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي”.

فيما قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن العملية “تأتي ردّا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة”.