الجمعة, أبريل 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبعد ساعات من عملية الأغوار.. عملية تل أبيب تُرعب الاحتلال الإسرائيلي حتى...
الهدهد

بعد ساعات من عملية الأغوار.. عملية تل أبيب تُرعب الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد استشهاد مُنفذها.. لماذا؟

فصائل المقاومة الفلسطينية اعتبرت أن العملية رد من الشباب الفلسطيني المقاوم على عنهجية الاحتلال ووحشيته ضد الفلسطينيين وضد المقدسات

كتب فهمي الورغمي
عملية تل أبيب تستنفر الاحتلال الإسرائيلي watanserb.com
عملية تل أبيب تستنفر الاحتلال الإسرائيلي
- Advertisement -

وطن- أفادت وسائل إعلام عبرية بتنفيذ شاب فلسطيني عملية دهس وإطلاق للنار ضد الإسرائيليين في تل أبيب أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين على الأقل، مساء اليوم الجمعة.

عملية تل أبيب تستنفر الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ العملية، الذي استشهد بعد أنّ اطلقت عليه قوات الاحتلال النار، هو يوسف أبو جابر من قرية كفر قاسم داخل الخط الأخضر، وقد استعمل سيارة عائلية في تنفيذ العملية.

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص، كما قدمت طواقمها الرعاية الطبية لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما في حالة متوسطة، فيما أصيب اثنان بجروح طفيفة.

عملية تل أبيب المزدوجة التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم بجراح خطيرة
عملية تل أبيب المزدوجة التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم بجراح خطيرة
عملية تل أبيب المزدوجة التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم بجراح خطيرة
عملية تل أبيب المزدوجة التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم بجراح خطيرة

وأكدت شرطة إسرائيل في بيان لها إن سيارة منفذ العملية اصطدمت بأربعة أشخاص بالقرب من متنزه تشارلز كلور في مدينة تل أبيب.

- Advertisement -

وأضاف البيان أن ضابط شرطة كان في محطة وقود قريبة سمع ضجيجًا ولاحظ سيارة مقلوبة رأسًا على عقب، والعديد من الأشخاص على الأرض.

واقترب الشرطي من السيارة مع مفتشي شرطة بلدية تل أبيب وأدرك أن السائق كان يحاول الوصول إلى السلاح الذي بحوزته، وعلى إثر ذلك قام الشرطي والمفتشون بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني الذي ارتقى شهيدا.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن القتيل في العملية سائح إيطالي.

إشادة فلسطينية بالعملية

وتأتي العملية البطولية ليوسف أبو جابر، بعد ساعات من مقتل شقيقتين وإصابة والدتهما بجروح حرجة في إطلاق نار بمنطقة الأغوار بالضفة الغربية.

ففي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتيْن قتلتا وأصيبت ثالثة بجروح خطرة اليوم الجمعة في إطلاق نار في منطقة الحمرا شرق بلدة طوباس في غور الأردن (شمال شرق الضفة الغربية)، في وقت أمرت فيه القيادة العسكرية الإسرائيلية بتعزيز القوات في الضفة.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المستوطنات الثلاث تعرضن لهجوم مسلح عند مفرق الحمرا شرق بلدة طوباس قبل أن ينسحب المهاجمون، وذكر مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة أن حالة المستوطنة المصابة حرجة.

إلى ذلك وفي أول تعليق على العملية، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع إن عملية تل أبيب تدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال، مؤكدا أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي “نبارك عملية تل أبيب، ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا”.

واعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن عملية تل أبيب “صفعة قوية للأمن الإسرائيلي، وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي”.

فيما قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن العملية “تأتي ردّا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لحظة تنفيذ عملية الأغوار وأحد فصائل المقاومة الفلسطينية يتبناها ضمنيا

تقارير

عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان وتعزيز القوات البرية على الحدود بعد الصواريخ (فيديو)

تقارير

من لبنان.. صواريخ تمطر إسرائيل وهلع في تل أبيب وحزب الله ينفي مسؤوليته

الهدهد

خديجة بن قنة غاضبة من “نوم وشخير” محمد السادس!

الهدهد

اقتحام الأقصى.. مسقط تُندد والشيخ الخليلي يتنبأ بزوال إسرائيل لهذا السبب

الهدهد

كاتب عماني: فلسطين ليست قضيتي والقرآن ذكر إسرائيل 36 مرة ولم يذكرها

الهدهد

صورة المعتكفين المقيدين في المسجد الأقصى التي فجرت غضب العرب.. ما حقيقتها؟

الهدهد

الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم

الهدهد

اللقطات الأولى لعملية الطعن قرب تل أبيب وإصابة جنديين إسرائيليين

الهدهد

إسرائيل ترد على “مأدبة الإفطار الإماراتية” بأخرى أكبر جمعت مسؤولين عرباً (شاهد)

الهدهد

تلفزيون قطر داخل بيت صلاح الدين في القدس ومفاجأة سارة لكل العرب (فيديو)

الهدهد

شهيدان في اقتحام جديد لنابلس وعرين الأسود تتصدى (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشهد مريح للأبصار.. طمأنينة طفل مغربي في حضن إمام شاب خلال صلاة التهجد تأسر قلوب المغاربة (شاهد)

تعرض للإختطاف والتعذيب.. عاصي الحلاني يُفجر مفاجأة حول طفولته القاسية في لبنان

هل أيدت الحكومة الكويتية استضافة حمد بن جاسم في برنامج كويتي؟.. عمار تقي يكشف ما جرى!

فضيحة بجلاجل .. حبيبة بيكيه تخونه مع غوارديولا وشاكيرا أول الشامتين!

نكاية في بيكيه..انتشار صورة لـ شاكيرا تسخر من هزيمة برشلونة في الكلاسيكو! (شاهد)

بينها إبعاد الجيش.. تفاصيل الشروط التي فرضها محمد بن سلمان على السيسي لدعمه مُستقبلًا

المتهم الرئيسي في قضية رشوة البرلمان الأوروبي يبرّئ قطر ويدين المغرب.. هذا ما كشفه!

رويترز: تسلا تتجسس على عملائها وموظفوها يشاركون مقاطع “حساسة” لمالكي سياراتها

جنيفر أنيستون حُذرت من ممارسة الجنس مع براد بيت من قبل زوجته السابقة.. لماذا؟! (شاهد)

للاهتمام بمظهره.. مصادر تكشف عن جراحات تجميلية أجراها “ابن سلمان” مؤخراً.. ما هي؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC