الجمعة, أبريل 7, 2023
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المنزل الأكثر وحدة في العالم .. لمن يبحث عن الهدوء: أقرب جار على بعد أميال (شاهد)

إنّ المنزل الريفي الجميل الملقب بـ "المنزل الأكثر وحدة في العالم" مثالي لأولئك الذين يبحثون عن بعض الهدوء حيث يقع أقرب جار على بعد أميال.

كتب أنس السالم
المنزل الأكثر وحدة في العالم في المرتفعات الاسكتلندية watanserb.com
المنزل الأكثر وحدة في العالم في المرتفعات الاسكتلندية
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وطن – في قرية غلينكو بالقرب من بحرية (Loch Achtriochtan) في المرتفعات الاسكتلندية، يقع “المنزل الأكثر وحدة في العالم” محاطًا بمناظر خلابة بدون جيران لأميال، ويعتقد الناس أنه منزل ساحر.

“المنزل الأكثر وحدة في العالم”

إنّ المنزل الريفي الجميل الملقب بـ “المنزل الأكثر وحدة في العالم” مثالي لأولئك الذين يبحثون عن بعض الهدوء حيث يقع أقرب جار على بعد أميال.

المنزل الأكثر وحدة في العالم
المنزل الأكثر وحدة في العالم

يُقال إن المنزل الريفي المكون من غرفتي نوم يعود تاريخه إلى عام 1900. بحسب ما ترجمت وطن عن صحيفة “thesun” البريطانية

في حين أن هناك ممتلكات منعزلة أخرى في المرتفعات، لا يوجد أي منها بعيد مثل كوخ (Achnambeithach).

وتفاجأ مستخدمون لموقع تبادل الفيدوهات القصيرة “تيك توك”بالمناظر الخلابة للمنطقة حيث قال أحدهم: “أنا أحسد الشخص الذي يعيش في ذلك المنزل”. فيما كتب آخر: “اسكتلندا ساحرة”. وعلق ثالث “هذا حرفيا كوخ أحلامي”.

وكتب شخص آخر: “سيكون من الجيد العيش هناك، المشهد مذهل فقط اسكتلندا المذهلة.”

نهر يتدفق من أمام المنزل المهجور 

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يتدفق نهر Coupall امام “المنزل الأكثر وحدة في العالم”، ويمكنك عبور النهر عبر جسر مشاة صغير والسير إلى المنزل.

نهر Coupall قرب المنزل الأكثر وحدة في العالم
نهر Coupall قرب المنزل الأكثر وحدة في العالم

هي بالفعل منطقة رائعة للتجول لأجل استكشافها، حتى تتمكن من رؤية المنزل الطبيعي.

وفق فتاة زارت المنطقة واستكشفتها، قالت إنّه لا يمكن الدخول داخل المنزل ولكن يمكنك البقاء هناك.

فتاة زارت المنزل الأكثر عزلة في العالم
فتاة زارت المنزل الأكثر عزلة في العالم

وتقول مصادر إن المنزل والمنطقة أحد أشهر مواقع التصوير الفوتوغرافي ويشاهد آلاف المصورين والسياح ينزلون إليه كل عام.

يمكن الوصول إلى غلينكو  بسهولة من إدنبرة أو غلاسكو ويستغرق الوصول إليها حوالي 2-3 ساعات بالسيارة. ومن المستحيل أن تضيع ويمكن رؤية الكوخ بسهولة من جانب الطريق.

الأمر الوحيد الذي قد يكون معقدًا بعض الشيء هو محاولة العثور على مكان لوقوف السيارات، للنزول منها والتقاط بعض الصور للمنزل الريفي، إذ أنّ مواقف السيارات محدودة ويمكن أن تمتلئ في موسم الذروة.

بمجرد دخولك إلى المسار المؤدي إلى نهر Coupall، ستمر بنزهة جميلة ذات مناظر خلابة، بحيث يمكنك قضاء ساعات في التجول والإستمتاع بالمناظر المذهلة التي ستبقى خالدة في ذاكرتك.

المصدرthe sun - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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