الجمعة, أبريل 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالرئيس الأوغندي يدعو إفريقيا لـ "إنقاذ العالم من المثلية الجنسية": انحطاط وانحلال...
الهدهد

الرئيس الأوغندي يدعو إفريقيا لـ “إنقاذ العالم من المثلية الجنسية”: انحطاط وانحلال وتهديد للبشر!

موسيفيني قال إن المثلية الجنسية `` خطر على إنجاب الجنس البشري '' في مؤتمر عنتيبي الذي استضافته مجموعة الكراهية الأمريكية المناهضة لمجتمع الميم.

كتب باسل النجار
الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني watanserb.com
الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني
- Advertisement -

وطن- دعا الرئيس الأوغندي ، يويري موسيفيني ، القادة الأفارقة إلى رفض “الترويج للمثلية الجنسية” ، مشيرًا إلى أنه سيوقع مشروع قانون مثير للجدل ضد مجتمع الميم ، والذي أقره البرلمان الشهر الماضي .

وتم انتقاد مشروع القانون ، الذي يفرض عقوبة الإعدام على “المثلية الجنسية المشددة” والسجن مدى الحياة بسبب “التجنيد والترويج والتمويل” لأنشطة مثلية الجنس ، على نطاق واسع دوليًا ، حيث حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرئيس على عدم لتوقيعه.

وفي حديثه في أعقاب مؤتمر برلماني استمر يومين عقد في مقر الرئاسة في عنتيبي حول “القيم الأسرية والسيادة” ، قال موسيفيني إن المثلية الجنسية “تشكل تهديدًا وخطرًا كبيرًا لتكاثر الجنس البشري .

دعوة لإنقاذ العالم

وقال: “يجب على أفريقيا أن تقدم زمام المبادرة لإنقاذ العالم من هذا الانحطاط والانحلال ، وهو أمر خطير للغاية على البشرية. إذا توقف الأشخاص من الجنس الآخر عن تقدير بعضهم البعض فكيف سيتم نشر الجنس البشري؟ ”

وحضر المؤتمر البرلماني الذي عقد في مقر الرئاسة في عنتيبي نواب ومندوبون من 22 دولة أفريقية ، بما في ذلك زامبيا وكينيا وسيراليون، في حين قال ستيت هاوس إن نواب بريطانيين حضروا المؤتمر لكن لم يتمكن من تسميتهم.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، تم الترويج للحدث من قبل البرلمان الأوغندي ونقابة المحامين الأفارقة ومؤسسة التراث الثقافي الأفريقي ومقرها نيجيريا.

- Advertisement -

كما يمكن للمندوبين أيضًا حضور المؤتمر عبر الإنترنت ، الذي تستضيفه منظمة Family Watch International الإنجيلية الأمريكية ، والتي تم تعريفها على أنها مجموعة كراهية ضد LGBT من قبل مركز قانون Southern Poverty ، وهو مراقب يراقب اليمين المتطرف.

وتحدث في الحدث رئيس Family Watch ، شارون سلاتر ، الذي يرأس أيضًا مجموعة الضغط التابعة للأمم المتحدة لحقوق الأسرة.

الرئيس الأوغندي يدعو إفريقيا لإنقاذ العالم من المثلية الجنسية
الرئيس الأوغندي يدعو إفريقيا لإنقاذ العالم من المثلية الجنسية

الرئيس يشيد بأعضاء البرلمان لتمرير قانون مناهض للمثليين

من جانبه، أشاد موسيفيني بأعضاء البرلمان الأوغنديين لتمريرهم مشروع قانون مكافحة المثليين وتعهد “بعدم السماح أبدًا بالترويج للمثلية الجنسية والدعاية لها في أوغندا ، مشددًا على أنه لن يتم التسامح معها أبدًا”.

ولفتت “الغارديان إلى أن الحكومة الأوغندية قامت بتغريد اقتباسات من النائب الكيني ، جورج بيتر كالوما ، تنص على أن “الشخص الذي يقترح أنه يجب أن يكون هناك زواج من نفس الجنس أو علاقات من نفس الجنس هو شخص يسعى إلى القضاء على البشرية بأكملها من على وجه الأرض. ”

كما غردت الحكومة بأن “كالوما” ، الذي حضر المؤتمر ، قال إن العديد من الدول الأفريقية تقوم بصياغة قوانين مماثلة للقانون في أوغندا ، بما في ذلك كينيا وغانا وملاوي.

الرئيس الأوغندي يصدق على قانون يناهض المثلية الجنسية
الرئيس الأوغندي يصدق على قانون يناهض المثلية الجنسية

انتقادات حقوقية

وعلى الجانب الآخر، قال نيكولاس أوبيو ، المحامي الأوغندي والناشط في مجال حقوق الإنسان ، لصحيفة الغارديان: “إن موجة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسياً في أوغندا والمنطقة ، لا علاقة لها بالقيم الأوغندية أو الأفريقية. إنها حملة مقنعة من قبل الإنجيليين الأمريكيين من خلال ممثليهم المحليين. وقد تم تنظيم حملاتهم الآن في إطار ما يبدو أنه كيانات مهنية محلية مثل مجموعات المحامين المسيحيين والمنتديات البرلمانية وما إلى ذلك”.

وزعم أن ادعاءاتهم حول قيم الأسرة الأفريقية ليست سوى “صافرة الكلب” ، وهي حملة كراهية وفرض رؤية مسيحية ضيقة للعالم علينا جميعًا، مضيفا “أصبح مجتمع المثليين الأوغنديين هدفًا لهذه المعلومات المضللة والحروب الثقافية والكراهية “.

المصدرصحيفة الغارديان، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

يرفضون مغادرة دبي.. من هما “الأخوين غوبتا” اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

الهدهد

رئيس الكونغو يحرج “ماكرون” ويطالبه بعدم التدخل في شؤون أفريقيا (شاهد)

الهدهد

مقاطع جنسية وشذوذ.. “زين” تفجر موجة غضب في الكويت والخليج

الهدهد

المثلية الجنسية تظهر في قصة حملة تبرعات أطلقتها فتاة سورية من السعودية لضحايا الزلزال

الهدهد

بابا الفاتيكان يروج للمثلية الجنسية ويدعو الكنيسة للترحيب بالمثليين

الهدهد

“نحن عاهرات ونلعن الرجال”.. هكذا بدأت فرقة بلاك بينك حفلها في الرياض (شاهد)

حياتنا

زواج نجل نائب لبناني مثلي بإبن وزير سابق يطفو على السطح من جديد..لماذا؟

حياتنا

بعد 102 طفل و12 زوجة و568 حفيدا.. الرجل المعجزة قرر التوقف عن الإنجاب لهذا السبب

الهدهد

إنشاء أول جمعية للمثليين في البحرين برئاسة مستشار الملك.. قصة الخبر الذي أثار ضجة

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة بشأن “شواذ” ميدل بيست في السعودية (شاهد)

الهدهد

سقوط أكبر شبكة “دعارة مثلية” بالكويت.. خدمات جنسية شاذة والحساب بالساعة

الهدهد

بدر آل زيدان يدعس علم المثلية الجنسية ومثلي يعاتبه.. كيف رد عليه الإعلامي السعودي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السرطان ينهي حياة شيرين الطحان.. والدتها انهارت وفقدت صوابها خلال تشييع جنازتها

يرفضون مغادرة دبي.. من هما “الأخوين غوبتا” اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

فتاة سعودية تبتز سائق أوبر بحيلة غير مسبوقة.. شهادته الصادمة أثارت تضامنا واسعا معه (فيديو)

هبة عبوك في إطلالة جرئية ومبتذلة.. صدر عاري ونظرات وأحضان تثير الشكوك بعشق جديد! (شاهد)

النوم لأكثر من 9 ساعات قد يعرضك لخطر الإصابة بجلطة

لهذه الأسباب الخطيرة..إحذروا تناول الكاتشاب!

خطوتان إحداهما سعودية تعجل بإزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي.. من يربح ومن يخسر؟

لحظة تنفيذ عملية الأغوار وأحد فصائل المقاومة الفلسطينية يتبناها ضمنيا

صفقة نيوكاسل تضع السعودية في مأزق.. بين الضغوط البريطانية والمفاجأة القطرية (تحقيق)

المنزل الأكثر وحدة في العالم .. لمن يبحث عن الهدوء: أقرب جار على بعد أميال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC