هبة عبوك تعود للإغراء.. فيديو من النادي الرياضي يحمل رسالة لحكيمي! (شاهد)

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وطن– عادت الممثلة الإسبانية هبة عبوك إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتكون أكثر نشاطًا بعد مرورها بأكثر لحظاتها حساسية.

النهوض من جديد

وشاركت هبة عبوك عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، مقطعاً أثناء ممارستها الرياضة، من ضمنها الملاكمة.

وكانت هبة ترتدي توب أًصفر نصف بطن، مع ليجن بنفس اللون.

ووضعت هبة أغنية “عين النمر” لفرقة “سوفايفر” الأمريكية التي تقول كلماتها: ” النهوض ، العودة إلى الشارع.. هل استغل وقتي ، واستغل فرصتي.. ذهبت إلى المسافة ، الآن عدت على قدمي”.

وتتابع الأغنية: “مجرد رجل وإرادته في البقاء.. مرات عديدة يحدث ذلك بسرعة كبيرة.. أنت تغير شغفك بالمجد.. لا تفقد إحكام قبضتك على أحلام الماضي.. يجب أن تقاتل فقط لإبقائهم على قيد الحياة

إنها عين النمر.. إنها إثارة القتال.. الارتقاء إلى مستوى تحدي منافسنا.. وآخر ناجٍ معروف.. يطارد فريسته في الليل.. وهو يراقبنا جميعًا بعين النمر”.

لقد عدت

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وعلقت هبة على الفيديو: ” لقد عدت.. نادي لياقة أنشأته الفنانة ورايس التي تدافع عن تحرر المرأة بشكل لا مثيل له”.

وتابعت النجمة تونسية الأصل: “لن يكون لديك فقط تقوية للجسم ، ولكن أيضًا للعقل والروح. لأن الغرفة مصدر إلهام من خلال الفن والموسيقى والتصميم. بالفعل المكان هو المتحف القديم للفن الأفريقي ، والأساسي”.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

ولم تسلم هبة عبوك من التعليقات التي هاجمها بها جمهور أشرف حكيمي، والذين عبر بعضهم عن سعادته بانفصالهما.

وواجهت هبة تهماً من المغربيين، بالتعري، وعمل سحر لحكيمي ليتزوجها، معبرين عن سعادتهم ببدء إجراء طلاقهما.

قبلة كبيرة

وكانت هبة تمر بلحظات حساسة بعدما انتشرت الأبناء بأن زوجها السابق، البالغ من العمر 24 عاماً، أشرف حكيمي، يخضع للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة في منزل في باريس ، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده.

خبر فاجأ الجميع وأكثرهم هبة التي التزمت الصمت في البداية. لكن بعد أيام قليلة فقط ، تحدثت على الشبكات الاجتماعية للتعبير عن أنها كان في طور الانفصال وأنها تدين بشدة أفعال حكيمي.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

وادعت هبة أنها تقف دائمًا إلى جانب الضحايا. وقالت: “لقد اتخذت أنا وأب أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا ، قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في وسائل الإعلام والتي لست على علم بها تمامًا”.

بعد ذلك ، ابتعدت الممثلة عن مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى عادت للظهور يوم الاثنين الماضي برسالة لجميع متابعيها.

قال في وصف الصورة: “هذه الصورة الشخصية هي لإرسال قبلة كبيرة لكل أولئك الذين يمنحونني الكثير من الحب ويظهرون لي دعمكم”.