لامبارد يتولى تدريب تشيلسي من جديد بعد إقالة غراهام بوتر

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وطن- أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار انتقالات كرة القدم ، بأن نادي تشيلسي يقترب من التعاقد مع المدرب الإنجليزي لامبارد، بعد إقالة مواطنه غراهام بوتر بسبب تراجع نتائج الفريق لهذا الموسم.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” المستندات جاهزة وجميعها جاهزة للتوقيع مع فرانك لامبارد، كمدير مؤقت لتشيلسي فقط في انتظار بيان النادي”.

لامبارد يتولى تدريب تشيلسي

وأضاف الموثوق لامبارد، ” سيكون لامبارد متعاقدًا حتى نهاية الموسم. آشلي كول ستكون جزءًا من الجهاز الفني”.

من جهته، ذكر موقع ” ذا أتلتيك” البريطاني، بأن المدرب لامبارد تواجد في مباراة الفريق الماضية أمام ليفربول على ميدان ملعب (ستامفورد بريدج)، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

Documents are ready and all set to be signed for Frank Lampard as Chelsea caretaker manager — just waiting on club statement 🔵⏳ #CFC Lampard will be under contract until the end of the season. Ashley Cole will be part of the coaching staff. pic.twitter.com/B9umL68f0F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2023

كما وأردفت الموقع البريطاني، ” سيتواجد أشلي كول وجو إدواردز وكريس جونز ضمن الطاقم الفني الذي سيتولى قيادته المدرب السابق لامبارد، حيث أن الجهاز عمل معه في ولايته الأولى، وكذلك مع إيفرتون”.

أرقام المدرب لامبارد مع تشيلسي

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وأشارت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن المدرب لامبارد سيقود مرانه الأول مع فريق تشيلسي (البلوز). أمام ولفرهامبتون القادمة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقارير: لامبارد مدربًا لتشيلسي حتى نهاية الموسم 🔵 pic.twitter.com/rJMqpvCsvB — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 6, 2023

كما ويعود المدرب الإنجليزي لامبارد لتولي قيادة تدريب فريق تشيلسي، بعد إقالته في ولايته الأولى في شهر يناير عام 2021. ليتولى القيادة من بعده المدرب الألماني توماس توخيل قبل إقالته وتعيين جراهام بوتر بدلاً منه.

لكن المدرب الإنجليزي جراهام بوتر لم يقدم الكثير مع نادي تشيلسي. منذ تولي قيادة فريق البلوز هذا الموسم، على مستوى البطولات المحلية والقارية.

ومن الجدير بالذكر، فإن المدرب الإنجليزي لامبارد في ولايته الأولى لعب 84 مباراة، حقق الفوز في 44 مباراة وتعادل في 15 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 25 مباراة.