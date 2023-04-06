الخميس, أبريل 6, 2023
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رياضة

لامبارد يتولى تدريب تشيلسي من جديد بعد إقالة غراهام بوتر

لامبارد يعود لتولي تدريب تشيلسي في ولايته الثانية بعد إقالته عام 2021

كتب فارس أبو شيحة
لامبارد مدرب تشيلسي watanserb.com
لامبارد مدرب تشيلسي
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وطن- أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار انتقالات كرة القدم ، بأن نادي تشيلسي يقترب من التعاقد مع المدرب الإنجليزي لامبارد، بعد إقالة مواطنه غراهام بوتر بسبب تراجع نتائج الفريق لهذا الموسم.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” المستندات جاهزة وجميعها جاهزة للتوقيع مع فرانك لامبارد، كمدير مؤقت لتشيلسي فقط في انتظار بيان النادي”.

لامبارد يتولى تدريب تشيلسي

وأضاف الموثوق لامبارد، ” سيكون لامبارد متعاقدًا حتى نهاية الموسم. آشلي كول ستكون جزءًا من الجهاز الفني”.

من جهته، ذكر موقع ” ذا أتلتيك” البريطاني، بأن المدرب لامبارد تواجد في مباراة الفريق الماضية أمام ليفربول على ميدان ملعب (ستامفورد بريدج)، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

كما وأردفت الموقع البريطاني، ” سيتواجد أشلي كول وجو إدواردز وكريس جونز ضمن الطاقم الفني الذي سيتولى قيادته المدرب السابق لامبارد، حيث أن الجهاز عمل معه في ولايته الأولى، وكذلك مع إيفرتون”.

لامبارد مدرب تشيلسي الجديد
لامبارد مدرب تشيلسي الجديد

أرقام المدرب لامبارد مع تشيلسي

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وأشارت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن المدرب لامبارد سيقود مرانه الأول مع فريق تشيلسي (البلوز). أمام ولفرهامبتون القادمة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ويعود المدرب الإنجليزي لامبارد لتولي قيادة تدريب فريق تشيلسي، بعد إقالته في ولايته الأولى في شهر يناير عام 2021. ليتولى القيادة من بعده المدرب الألماني توماس توخيل قبل إقالته وتعيين جراهام بوتر بدلاً منه.

لكن المدرب الإنجليزي جراهام بوتر لم يقدم الكثير مع نادي تشيلسي. منذ تولي قيادة فريق البلوز هذا الموسم، على مستوى البطولات المحلية والقارية.

لامبارد
لامبارد

ومن الجدير بالذكر، فإن المدرب الإنجليزي لامبارد في ولايته الأولى لعب 84 مباراة، حقق الفوز في 44 مباراة وتعادل في 15 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 25 مباراة.

المصدروطن + ذا أتلتيك + ديلي ميل + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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