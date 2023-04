لامبارد يتولى تدريب تشيلسي من جديد بعد إقالة غراهام بوتر

- Advertisement -

وطن- أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار انتقالات كرة القدم ، بأن نادي تشيلسي يقترب من التعاقد مع المدرب الإنجليزي لامبارد، بعد إقالة مواطنه غراهام بوتر بسبب تراجع نتائج الفريق لهذا الموسم.

وقال الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” المستندات جاهزة وجميعها جاهزة للتوقيع مع فرانك لامبارد، كمدير مؤقت لتشيلسي فقط في انتظار بيان النادي”.

وأضاف الموثوق لامبارد، ” سيكون لامبارد متعاقدًا حتى نهاية الموسم. آشلي كول ستكون جزءًا من الجهاز الفني”.

من جهته، ذكر موقع ” ذا أتلتيك” البريطاني، بأن المدرب لامبارد تواجد في مباراة الفريق الماضية أمام ليفربول على ميدان ملعب (ستامفورد بريدج)، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

Documents are ready and all set to be signed for Frank Lampard as Chelsea caretaker manager — just waiting on club statement 🔵⏳ #CFC

Lampard will be under contract until the end of the season. Ashley Cole will be part of the coaching staff. pic.twitter.com/B9umL68f0F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2023