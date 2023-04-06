بيكيه يحتفل بمغادرة شاكيرا بقبلة ساخنة مع عشيقته لكلارا شيا (شاهد)

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وطن – بعد أن غادرت شاكيرا برشلونة أخيرًا يوم الأحد الماضي لتبدأ حياتها الجديدة مع أطفالها في ميامي، تُرك جيرارد بيكيه بمفرده في المدينة الإسبانية مع شريكته كلارا شيا.

ويبدو أن بيكيه لاعب كرة القدم السابق يعيش علاقته الغرامية مع عشيقته البالغة من العمر (23 عامًا) بحرية أكبر، بعد رحيل شاكيرا.

بيكيه يغمر كلارا شيا بالقبلات

في نفس اليوم الذي غادرت فيه شاكيرا وطفليها “ميلان و ساشا” إسبانيا على متن طائرة خاصة متجهة إلى ميامي، نشرت مجلة “دييز مينوتوس” الاسبانية صوراً حصرية تظهر بيكيه وهو يقبل كلارا شيا في أندورا جنوب غرب أوروبا.

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وبحسب ما ورد كان والدا جيرارد برفقتهما لحضور مباراة كرة قدم.كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

في الصورة التي تظهر على غلاف المجلة، كلاهما يرتديان ملابس سوداء ويمكن رؤيتهما يقبلان بعضهما البعض.

ويواصل الثنائي إظهار أن علاقتهما تسير على ما يرام، وأصبحت أكثر رسوخًا، بعد عدة أشهر من إعلان انفصال شاكيرا وبيكيه رسميًا وسط شائعات عن خيانته.

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ومن الشائع جدًا رؤيتهما يظهران المودة لبعضهما البعض، وتم التقاط صور لهما أكثر من مرّة وهما يتبادلان القبلات في الأماكن العامة، على الرغم من كل الاضطرابات التي تسببت فيها علاقتهم الرومانسية.

بيكيه يعترف: شاكيرا تسببت في توتر علاقتي مع غوارديولا في برشلونة

اعترف مدافع نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، بأن صديقته السابقة والمغنية الكولومبية، شاكيرا، قد تسببت في توتر علاقته بمدربه الأسبق، بيب غوارديولا، عندما كان يدرب العملاق الكتالوني.

لعب بيكيه مع جوارديولا لمدة 4 مواسم وحقق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية قبل رحيل مدرب مانشستر سيتي الحالي في عام 2012.

وتحدث مدافع برشلونة عن علاقته مع جوارديولا في تصريحات عبر برنامج “Jijantes” الكتالوني، وقال: “كانت رائعة للغاية ولكن كانت متوترة في موسمه الأخير مع برشلونة”.كما نقل موقع “بطولات”

وتابع: “عندما بدأت بالفعل المواعدة (شاكيرا)، أصبحت الأمور معقدة للغاية لكن بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة عادت العلاقة بشكل مذهل ولا توجد أي مشاكل”.