الخميس, أبريل 6, 2023
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حياتنا

الكويت.. اغتصاب جماعي لشاب في نهار رمضان وهوية الجُناة صادمة!

أثارت الجريمة غضباً واستنكاراً بين الكويتيين الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات في حقهم

كتب رفيف عبدالله
الكويت.. اغتصاب جماعي لشاب في نهار رمضان وهوية الجُناة صادمة! watanserb.com
اغتصاب جماعي
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وطن- تعرض شاب في الكويت، إلى اعتداء جسدي وجنسي في نهار رمضان، والمفاجأة كانت في هوية الجناة.

أصدقاءه!

حيث قام 5 أشخاص، بالاعتداء على صديقهم في البر، في محافظة الفروانية جنوب الكويت.

وذكر حساب “المجلس” الإخباري، أن الشاب قام بتسجيل قضية ضد أصدقاءه الخمسة.

وأشار الحساب المحلي إلى أن الجناة خطفوا الضحية في نهار شهر رمضان، وذهبوا به إلى البر، وتناوبوا بالاعتداء عليه واحداً تلو الآخر.

غضب ومطالبات بالإعدام

وسجلت قضية خطف وضرب وهتك عرض ضد المتهمين الخمسة، بينما تعمل وزارة الداخلية على ضبطهم.

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وأثارت الجريمة غضباً واستنكاراً بين الكويتيين الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات في حقهم.

وجاء في التعليقات: “والله لو العقوبات صارمه مانشوف احد يتجرأ يسوي هالاشياء. شنو وين قاعدين بالمكسيك”.

وكتب آخر: “الحبوووب لاعبتن فيهم الله المستعان”.

وطالب ناشط بأن تكون العقوبة علنية أمام الجميع، وكتب: “لا حول ولا قوة الا بالله.. اذا ما كانت عقوبتهم بشكل عاجل وقدام الناس ماراح ينفع شي.. وراح تزيد هالسوالف والله يستر لا يطلعون بواسطة كالعادة”.

وعقب آخر: “والله المفروض إعدام”.

بينما أكد متابع أن العقوبات صارمة بالفعل، وكتب: “العقوبات صارمه لكن الاخلاق معدومه وبعد مايضيع مستقبلهم يصحون لكن المشكلة في البيئة والاهل وينهم عن عيالهم.”

وكتب ناشط: “المسألة ليست رمضان أو تديّن.. يقول أحدهم نذهب للمسجد لندعوا على الفاسدين فنجدهم في الصف الأول .. المُراد ؛ الصلاة تجمع حتى من هم في الدرك الأسفل من النار .. القانون ثم القانون ثم القانون ، رادع لمن لا رادِعَ له ، وإذا انسلخ من الاثنيين .. فلا حول ولا قوّة “.

سرقة غريبة

وشهدت الكويت جريمة أخرى غريبة في نهار رمضان، حين انتشر مقطع فيديو، يوثّق إقدام وافد من الجنسية الآسيوية، يُرجَّح أنه عربي، بعد سرقته موادَّ بناء من إحدى القسائم تحت الإنشاء.

وشوهدت في مقطع الفيديو الأغراضُ التي سرقها الوافد، وتحدّث “السارق” عن أنها المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، فيما تمكّن المسروق من الإمساك به، وأبدى استغرابه من سرقة هذه المواد.

وقال الشخص الذي تمكّن من الإمساك بالسارق: “مش حرام تعمل كده في رمضان.. إنت راجل مسلم.. لو كنت قولتلي على اللي محتاجه كنت أعطيك ما تريد.. لكن تاخد بالطريقة هذه.. أعطيني بطاقتك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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