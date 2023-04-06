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أمير عيد “استثناء” في “رامز نيفر إند”.. أذهل الجميع وما فعله غير مسبوق

سيطرت حالة من الهدوء الفنان أمير عيد وتعامل مع السخرية والمواقف المحرجة ببرودة أعصاب ولم يصب بالذعر مثل غيره من الضيوف

كتب خالد الأحمد
أمير عيد في رامز نيفر إند watanserb.com
أمير عيد ورامز جلال في برنامج رامز نيفر اند
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وطن– حل الفنان المصري أمير عيد، الخميس، ضيفاً وضحية جديدة في برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان “رامز جلال” في أحدث نسخة من سلسلة برنامجه الرمضاني الذي يقدمه منذ أعوام.

حلقة أمير عيد في “رامز نيفر” إند

وكانت شبكة قنوات “MBC” الناقل التلفزيوني الحصري للبرنامج، أعلنت اسم ضيف الحلقة الجديدة، والذي سيقع ضحية للمقلب الذي ينفذه الممثل المصري رامز جلال، وهو المغني الرئيسي في فرقة “كايروكي” أمير عيد”.

كما أعلنت الصفحة الرسمية للقناة على “فيسبوك” أن الفنان أمير عيد سيحل ضيفًا على برنامج رامز نيفر إند.

إذ نشرت بوستر يجمع رامز مع أمير وعلقت :”المطرب اللى حطم قواعد الغناء، ألفيس بريسلي المطرية أمير عيد”.

وفي منشزور لاحق بعد المقلب نشر رامز جلال، صورة له مع ضيفه في مكان بدا مرتفعاً وعلق عليها ” انا وامير عيد بعد المقلب الشديد”.

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وصلة سخرية لرامز جلال من أمير عيد

واستقبل رامز، أمير عيد في “رامز نيفر إند” بنبرة ساخرة كعادته قائلًا: “شكله شاحب وشفايفه حمرا”، واستكمل وصلة السخرية من أمير: “انت لابس خطاف مدلدل من شعرك”.

وتابع رامز جلال سخريته من ضيفه: “جاستن بيبر العباسية، إيه اللي انت لابسه ده يا أمير ده جاكيت الجلد من الموسكي، والسلسلة دي إيه”.

وأضاف: “فارض نفسه علينا.. إنسان بينازع وبيطلع في الروح ولو كان سمعه فريد الأطرش كان خبطه بالعود في دماغه.. هزله مش هحله، المطرب التنك اللى شايف نفسه علينا أمير عيد”.

برودة أعصاب أمير عيد

ورغم ذلك سيطرت حالة من الهدوء على الفنان أمير عيد، وتعامل مع السخرية والمواقف المحرجة ببرودة أعصاب ولم يصب بالذعر أثناء تنفيذ المقلب فيه مثل بقية ضيوف البرنامج السابقين.

ومع حركة الكرسي الغير طبيعية وعلى ارتفاع كبير، لم يفقد سيطرته على أعصابه أو يتفوه بأي لفظ مسيء.كما فعل غيره من ضحايا رامز جلال.

واستدرج رامز جلال ضيف حلقته اليوم من خلال الادعاء بأنه سيشارك في تجربة مطعم ومرفق ضيافة معلقين في الهواء.

ويتواجد أمير عيد على القاعدة الزجاجية التي يتواجد عليها طاولة وبعض الكراسي الملتفة حولها، وبعد دقائق من جريان الأمور بصورة طبيعية، سيتم تصدير القلق للضيف، وخداعه من خلال الادعاء بأن المطعم سيسقط، ما سيجعله يضطر للنزول كل تلك المسافة إلى الأرض مربوطا بحبل.

ضيوف “رامز نيفر إند”

وتشهد الحلقات المُقبلة استضافة عدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات الذين سقطوا ضحايا لمقلب رامز الجديد رمضان 2023.

وكان رامز جلال استضاف في الحلقات الأولى من برنامج المقالب الخاص به الفنانين: محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز، ومحمد فؤاد ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد فراج وبسنت شوقي، وإيمان العاصي وإمام عاشور ومصطفى كامل.

بالإضافة إلى أمينة شلباية ونهال عنبر وابنها حسام الحسيني، وأحمد عبدالقادر وهنادي مهنا.

يشار أن أمير عيد أسس فرقة كايروكي في 2003، والتي ذاع سيطها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية، ثم توالت أغانيها التي حملت الطابع السياسي والاجتماعي، وأبرزها يا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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