أمير عيد “استثناء” في “رامز نيفر إند”.. أذهل الجميع وما فعله غير مسبوق

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وطن– حل الفنان المصري أمير عيد، الخميس، ضيفاً وضحية جديدة في برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان “رامز جلال” في أحدث نسخة من سلسلة برنامجه الرمضاني الذي يقدمه منذ أعوام.

حلقة أمير عيد في “رامز نيفر” إند

وكانت شبكة قنوات “MBC” الناقل التلفزيوني الحصري للبرنامج، أعلنت اسم ضيف الحلقة الجديدة، والذي سيقع ضحية للمقلب الذي ينفذه الممثل المصري رامز جلال، وهو المغني الرئيسي في فرقة “كايروكي” أمير عيد”.

كما أعلنت الصفحة الرسمية للقناة على “فيسبوك” أن الفنان أمير عيد سيحل ضيفًا على برنامج رامز نيفر إند.

إذ نشرت بوستر يجمع رامز مع أمير وعلقت :”المطرب اللى حطم قواعد الغناء، ألفيس بريسلي المطرية أمير عيد”.

وفي منشزور لاحق بعد المقلب نشر رامز جلال، صورة له مع ضيفه في مكان بدا مرتفعاً وعلق عليها ” انا وامير عيد بعد المقلب الشديد”.

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وصلة سخرية لرامز جلال من أمير عيد

واستقبل رامز، أمير عيد في “رامز نيفر إند” بنبرة ساخرة كعادته قائلًا: “شكله شاحب وشفايفه حمرا”، واستكمل وصلة السخرية من أمير: “انت لابس خطاف مدلدل من شعرك”.

وتابع رامز جلال سخريته من ضيفه: “جاستن بيبر العباسية، إيه اللي انت لابسه ده يا أمير ده جاكيت الجلد من الموسكي، والسلسلة دي إيه”.

وأضاف: “فارض نفسه علينا.. إنسان بينازع وبيطلع في الروح ولو كان سمعه فريد الأطرش كان خبطه بالعود في دماغه.. هزله مش هحله، المطرب التنك اللى شايف نفسه علينا أمير عيد”.

برودة أعصاب أمير عيد

ورغم ذلك سيطرت حالة من الهدوء على الفنان أمير عيد، وتعامل مع السخرية والمواقف المحرجة ببرودة أعصاب ولم يصب بالذعر أثناء تنفيذ المقلب فيه مثل بقية ضيوف البرنامج السابقين.

ومع حركة الكرسي الغير طبيعية وعلى ارتفاع كبير، لم يفقد سيطرته على أعصابه أو يتفوه بأي لفظ مسيء.كما فعل غيره من ضحايا رامز جلال.

واستدرج رامز جلال ضيف حلقته اليوم من خلال الادعاء بأنه سيشارك في تجربة مطعم ومرفق ضيافة معلقين في الهواء.

رامز جلال يحاول استفزاز الفنان أمير عيد في برنامج "رامز نيڤر إند" 😄 تابع الحلقة⁩ على شاشة MBC ومنصة شاهد 📺#عيشها pic.twitter.com/p6jhCXQRBl — عـيشها (@Enjoy_Saudi) April 6, 2023

ويتواجد أمير عيد على القاعدة الزجاجية التي يتواجد عليها طاولة وبعض الكراسي الملتفة حولها، وبعد دقائق من جريان الأمور بصورة طبيعية، سيتم تصدير القلق للضيف، وخداعه من خلال الادعاء بأن المطعم سيسقط، ما سيجعله يضطر للنزول كل تلك المسافة إلى الأرض مربوطا بحبل.

ضيوف “رامز نيفر إند”

وتشهد الحلقات المُقبلة استضافة عدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات الذين سقطوا ضحايا لمقلب رامز الجديد رمضان 2023.

وكان رامز جلال استضاف في الحلقات الأولى من برنامج المقالب الخاص به الفنانين: محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز، ومحمد فؤاد ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد فراج وبسنت شوقي، وإيمان العاصي وإمام عاشور ومصطفى كامل.

بالإضافة إلى أمينة شلباية ونهال عنبر وابنها حسام الحسيني، وأحمد عبدالقادر وهنادي مهنا.

يشار أن أمير عيد أسس فرقة كايروكي في 2003، والتي ذاع سيطها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية، ثم توالت أغانيها التي حملت الطابع السياسي والاجتماعي، وأبرزها يا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي.