مريم الدباغ توثق عملية “نفخ” جديدة أمام الجميع (فيديو)

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وطن– لم تخجل عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، من توثيق إجراءها التجميلي الجديد في نهار رمضان.

إثارة في رمضان

ونشرت مريم الدباغ عدة مقاطع نشرتها عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، ترصد لحظة نفخ شفاهها في إحدى العيادات التجميلية.

ومنذ أن دخلت مريم الدباغ إلى العيادة، وضعت البنج على شكل مرهم على شفاهها.

ثم قام الطبيب بحقن مريم الدباغ، واستعراض النتائج في دعاية لعيادته.

واستعرضت العارضة المثيرة للجدل، النتيجة النهائية بعد أن أعادت ترتيب نفسها، ووضع مساحيق التجميل.

ولا تكترث مريم الدباغ لتوقيت تصوير إعلاناتها، وما إذا كانت في شهر رمضان أم لا.

لحظة استحمامها

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فقبل أيام، شاركت عارضة الأزياء التونسية، لحظة استحمامها عبر بثٍّ مباشر على أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروّج له.

كما نشرت فيديو بذيء تزامناً مع بداية شهر رمضان قبل أيام فقط ، ظهرت خلاله ترتدي ملابس رياضية عبارة عن توب نصف بطن مع ليجن باللون الأسود.

حركات إباحية

وكان الفيديو عبارة عن استعراض لمفاتن مريم الدباغ، خاصة مؤخرتها.

وما كان لافتاً، قيام العارضة التونسية بحركات بذيئة وشبه إباحية، لإبراز منحنياتها بطريقة مثيرة.

وحرصت مريم على إغلاق خاصية التعليقات على الفيديو.

تجسس

وكانت مريم الدباغ قد كشفت العام الماضي، أنّ جهات أمنية، في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، طلبت منها التعامل معها في التجسس على رجال أعمال نافذين، وجمع ملفات حولهم.

وكانت أشعلت جدلاً كبيراً بعد قولها: إن “تونس لم يعد فيها رجال”.

وقالت خلال مشاركتها في أحد البرامج على القناة التاسعة التونسية، إن الفتاة التونسية التي تريد أن تنجب أطفالاً، عليها أن تذهب إلى كندا أو أمريكا، وتنجب أطفالاً بدون زواج.

بريطانية

الجدير بالذكر، أنّ الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت في 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيّرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.