الأربعاء, أبريل 5, 2023
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ما تراه أولاً يكشف ما إذا كنت سعيدًا حقًا في حياتك

ما تراه أولاً في هذا الاختبار يمكن أن يكون مؤشرًا واضحًا على سعادتك

كتب ايمان الباجي
ما تراه أولاً يكشف ما إذا كنت سعيدًا حقًا في حياتك watanserb.com
ما الذي تراه أولاََ في الصورة؟
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وطن-هل أنت سعيد في حياتك؟ سيساعدك اختبار الشخصية هذا على معرفة ما إذا كنت راضيًا حقًا عن الطريقة التي تسير بها الأمور في حياتك.

حسب موقع “futureofpublic“، ما تراه أولاً في هذا الإختبار يمكن أن يكون مؤشرًا واضحًا على سعادتك، كما يعد طريقة ممتعة لاكتساب نظرة ثاقبة حول ما تشعر به وما قد تحتاج إلى تغييره حتى تشعر بمزيد من السعادة في حياتك.

فماذا ترى أولاََ عند النظر إلى هذه الصورة؟

ماذا لفت نظرك أولا بالصورة؟

عيون

إذا رأيت العيون أولاََ، فأنت شخص متفائل ومرح بشكل طبيعي. تشعر دائما بالإيجابية.

كما يعني هذا أنه يمكنك بسهولة تكوين صداقات. لكنك شخص حساس للغاية.

غابة (أو أشجار)

أولئك الذين رأوا الغابة (أو الأشجار) يميلون إلى أن يكونوا أفرادًا روحيين يحبون الإستمتاع بالخارج وبمناظر الطبيعة.

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عادة ما يكون لديهم تقدير كبير للأشياء البسيطة في الحياة ويمكن أن يكونوا راضين تمامًا عن أنماط الحياة البسيطة. غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص مبدعين وخياليين وبديهيين، ولهم رؤية فريدة للحياة.

يجدون الفرح والسعادة في اللحظات الصغيرة التي قد يلا شعر بها الآخرون. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا كرماء للغاية وطيبين ومخلصين.

سماء

يميل الأشخاص الذين رأوا السماء في البداية إلى أن يكونوا أفرادًا موجهين نحو الهدف ويسعون لتحقيق النجاح. إنهم منضبطون ومكرسون لتحقيق كل ما يخططون للقيام به.

غالبًا ما يكون الدافع وراء هذه الأنواع من الأشخاص هو الطموح وسيعملون بجد للوصول إلى مستوى الإنجاز المطلوب. لديهم ثقة داخلية تسمح لهم بالمخاطرة والتغلب على العقبات التي قد تقف في طريقهم.

على الرغم من جدية أهدافهم، إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بنظرة متفائلة للحياة.

الجزء المظلم أسفل الصورة

أولئك الذين رأوا الجزء المظلم في أسفل الصورة في البداية يميلون إلى أن يكونوا حساسين للغاية.

غالبًا ما يشعرون أنه يساء فهمهم أو يساء تفسيرهم لأنهم يمكن أن يكونوا منطوين تمامًا ويخجلون من الحشود الكبيرة أو الأماكن غير المألوفة.

قد يجدون كذلك صعوبة في الانفتاح أو الثقة بأشخاص جدد، ولكن بمجرد قيامهم بذلك، يمكنهم تكوين علاقات قوية مع الآخرين.
غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص مفكرين عميقين يقومون بتحليل المواقف بدقة قبل اتخاذ أي قرارات.
المصدرموقع "futureofpublic"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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