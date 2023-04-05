الأربعاء, أبريل 5, 2023
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رياضة

شرط زيدان الوحيد لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان

زيدان طلب رحيل البرازيلي نيمار من أجل تولي تدريب باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
شرط زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان watanserb.com
شرط زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن شرط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الوحيد، لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان مع بداية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن مدرب ريال مدريد السابق زيدان، وضع شرطه الأساسي من أجل تولي تدريب باريس سان جيرمان (البي أس جي). وهو رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن النادي الصيف المقبل.

شرط زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” المدرب زيدان يؤمن بأن اللاعب نيمار، يتسبب في اضطراب في غرفة خلع ملابس الفريق الباريسي، ولذلك يجب التخلص منه”.

زيدان
زيدان

كما وأعلن نادي باريس سان جيرمان، على انتهاء موسم البرازيلي نيمار مع النادي الباريسي. عقب إجرائه عملية جراحية على مستوى كاحل القدم الأيسر في دولة قطر، ليغيب بذلك عن الفريق الباريسي لنحو 6 شهور قادمة.

وينتهي عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2027. رغم حديث وسائل الإعلام الفرنسية، عن رغبة إدارة النادي في بيعه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

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كما ويضع نادي باريس سان جيرمان، الثنائي كيليان مبابي وميسي على سلم أولوياته في البقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة، وفق مشروع النادي الرياضي.

رحيل زيدان عن ريال مدريد

ورحل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات. مع فريق ريال مدريد مع نهاية موسم 2021، لتولى المهمة من بعده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي توج بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

كما وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية الكبرى في القارية الأوروبية العجوز، لعل أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي وغيرها.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين له وهو فريق لانس صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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