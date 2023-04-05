شرط زيدان الوحيد لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن شرط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الوحيد، لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان مع بداية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن مدرب ريال مدريد السابق زيدان، وضع شرطه الأساسي من أجل تولي تدريب باريس سان جيرمان (البي أس جي). وهو رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن النادي الصيف المقبل.

شرط زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” المدرب زيدان يؤمن بأن اللاعب نيمار، يتسبب في اضطراب في غرفة خلع ملابس الفريق الباريسي، ولذلك يجب التخلص منه”.

كما وأعلن نادي باريس سان جيرمان، على انتهاء موسم البرازيلي نيمار مع النادي الباريسي. عقب إجرائه عملية جراحية على مستوى كاحل القدم الأيسر في دولة قطر، ليغيب بذلك عن الفريق الباريسي لنحو 6 شهور قادمة.

وينتهي عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2027. رغم حديث وسائل الإعلام الفرنسية، عن رغبة إدارة النادي في بيعه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

زيدان هو الهدف الرئيسي لباريس سان جيرمان .. سيفعلون أي شيء لإقناعه pic.twitter.com/qt3bVpm65U — محمد عواد (@mohammedawaad) April 5, 2023

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كما ويضع نادي باريس سان جيرمان، الثنائي كيليان مبابي وميسي على سلم أولوياته في البقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة، وفق مشروع النادي الرياضي.

رحيل زيدان عن ريال مدريد

ورحل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات. مع فريق ريال مدريد مع نهاية موسم 2021، لتولى المهمة من بعده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي توج بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

زين الدين زيدان يضع ريال مدريد خيار محتمل لتدريبه الموسم القادم. ✅🔥 زيدان أبلغ مساعديه بأنه يستعد للعودة في الصيف المقبل. 😍 pic.twitter.com/dxekG52y3X — أوليه مدريد (@oleehreal) April 4, 2023

كما وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية الكبرى في القارية الأوروبية العجوز، لعل أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي وغيرها.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين له وهو فريق لانس صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة حتى يومنا هذا.