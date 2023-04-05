الأربعاء, أبريل 5, 2023
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الهدهد

رصد ظاهرة غريبة في سلطنة عُمان.. فيديو يثير الجدل وسعودي يكشف السر! (شاهد)

الظاهرة ليست حقيقة وإنما ناتجة عن عملية خداع بصري

كتب سالم حنفي
سيارة تسير عكس الجاذبية في سلطنة عمان watanserb.com
فيديو أثار جدلا لسيارة تسير عكس الجاذبية في سلطنة عمان
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وطن – نشر شاب سعودي مقطع فيديو التقطه أثناء تواجده في سلطنة عمان، أثار الكثير من الجدل حول حقيقة ما نشره.

ووفقا لمقطع الفيديو، فقد ظهر الشاب السعودي وهو يتحدث عن ظاهرة وصفه بالغريبة في سلطنة عمان، متحدثا عما وصفه أماكن انعدام الجاذبية في لسلطنة.

تحرك السيارة بعكس الجاذبية

ونشر الشاب المقطع المصور الذي يرصد تحرك السيارة التي كانت بحوزته هو ورفاقه عكس الجاذبية الأرضية.

وزعم الشاب السعودي بأن السيارة التي ترجع إلى الخلف هي سيارة تتجه نحو “مطلع” وليس “منزل”.

وأكد الشاب السعودي أنه سبق وشاهد مثل هذه الظاهرة في منطقة “ألمع” السعودية، متسائلا عن التفسير المنطقي لما حدث ويحدث.

فيديو لنفس الظاهرة بالمدينة المنورة

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وتداول رواد “تويتر” مقاطع فيديو توثق نفس المزاعم في السعودية، وبشكل خاص بمنطقة البيضاء بالمدينة المنورة.

حقيقة “الظاهرة”

وأثبت مصور الفيديو في السعودية عدم صحة المزاعم المتداولة حول الظاهرة بالأدلة العلمية، مؤكدا بأن كل ما يشاع حول الظاهرة هو “كلام هراء لا يصح”.

وليثبت نظريته، قام موثق الفيديو بوضع جهازين لتحديد منطقتي الارتفاع والانخفاض، لتبين قراءة الأجهزة بأن المنطقة التي تتجه نحوها السيارات هي منطقة منخفضة.

وأكد على أن ما يحدث ليس إلا خداعا بصريا يقع فيه الناس بسبب التضاريس المحيطة بالمكان، ولا علاقة لها بحقيقة علمية أو انعدام الجاذبية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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