رصد ظاهرة غريبة في سلطنة عُمان.. فيديو يثير الجدل وسعودي يكشف السر! (شاهد)

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وطن – نشر شاب سعودي مقطع فيديو التقطه أثناء تواجده في سلطنة عمان، أثار الكثير من الجدل حول حقيقة ما نشره.

ووفقا لمقطع الفيديو، فقد ظهر الشاب السعودي وهو يتحدث عن ظاهرة وصفه بالغريبة في سلطنة عمان، متحدثا عما وصفه أماكن انعدام الجاذبية في لسلطنة.

تحرك السيارة بعكس الجاذبية

ونشر الشاب المقطع المصور الذي يرصد تحرك السيارة التي كانت بحوزته هو ورفاقه عكس الجاذبية الأرضية.

وزعم الشاب السعودي بأن السيارة التي ترجع إلى الخلف هي سيارة تتجه نحو “مطلع” وليس “منزل”.

وأكد الشاب السعودي أنه سبق وشاهد مثل هذه الظاهرة في منطقة “ألمع” السعودية، متسائلا عن التفسير المنطقي لما حدث ويحدث.

في مقطع :

شاب يرصد ظاهرة غريبة للجاذبية في عمان pic.twitter.com/Kp2jSOdjsN — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 4, 2023

فيديو لنفس الظاهرة بالمدينة المنورة

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وتداول رواد “تويتر” مقاطع فيديو توثق نفس المزاعم في السعودية، وبشكل خاص بمنطقة البيضاء بالمدينة المنورة.

موجوده في البيضاء بالمدينة المنورة وهذي ليست ظاهر، لها تفسير علمي: pic.twitter.com/AVYU1Uhqkk — رياض (@TriRTM) April 4, 2023

حقيقة “الظاهرة”

وأثبت مصور الفيديو في السعودية عدم صحة المزاعم المتداولة حول الظاهرة بالأدلة العلمية، مؤكدا بأن كل ما يشاع حول الظاهرة هو “كلام هراء لا يصح”.

وليثبت نظريته، قام موثق الفيديو بوضع جهازين لتحديد منطقتي الارتفاع والانخفاض، لتبين قراءة الأجهزة بأن المنطقة التي تتجه نحوها السيارات هي منطقة منخفضة.

وأكد على أن ما يحدث ليس إلا خداعا بصريا يقع فيه الناس بسبب التضاريس المحيطة بالمكان، ولا علاقة لها بحقيقة علمية أو انعدام الجاذبية.