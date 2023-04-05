رد الأهلي المصري على بيان الهلال السوداني بعد وصف فريقه بالعنصرية

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وطن- رد نائب رئيس نادي الأهلي المصري خرج العامري فاروق، على بيان نادي الهلال السوداني، الذي وصف جماهير المارد الأحمر الأهلاوي بالعنصرية، عقب المواجهة الأخيرة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وعلق نائب الأهلي المصري العامري، في تصريح صحفي خرج به عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية، على بيان الهلال السوداني الذي وصف فيه الفريق المصري بالعنصرية، ” بعثة الأهلي في السودان في مباراة الذهاب تعرضت للعديد من التجاوزات، وتم توثيق ذلك وتقديم شكوى إلى الكاف”.

الأهلي المصري يرد على اتهامات الهلال السوداني

كما وأضاف العامري، ” كنت رئيس بعثة الأهلي في دولة السودان، وتعاملنا مع الأمر كمباراة كرة قدم فقط، بعيداً عن الأغراض الأخرى”.

وتابع، ” استقبلنا بعثة الهلال في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، ووفرنا 5% من التذاكر. كما وتم السماح لجماهير الفريق السوداني بالدخول بجواز سفر والجلوس في مقاعد المقصورة الأمامية”.

هتافات الأهلي المصري

كما وأشار نائب الأهلي العامري، ” رفضنا دخول الأطفال مع مسئولي نادي الهلال إلى المقصورة الرئيسية، لأن القواعد تحتم على ذلك. ولم يحدث على الإطلاق هتافات عنصرية ضد لاعبي الهلال السوداني”.

واستكمل حديثه، ” الأهلي سيقوم برد فعل قوية على بيان نادي الهلال واتهاماته، بعد دراسة الملف بشكل كامل، لأن الهدف هو تشويه سمعة النادي والإضرار به”.

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وكان فريق الهلال السوداني قد أصدر بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي في وقت سابق، اتهم فيه جماهير الأهلي المصري بالعنصرية. ووصف الفريق السوداني وجماهيره وإدارة ناديه بالعبيد.

"الخروج الإفريقي لن يؤثر على مشروعنا.. لدينا قضية عادلة سنقوم بتصعيدها لأعلى المستويات، ونجدد ثقتنا في الطاقم الفني واللاعبين".🎙 السيد/ هشام حسن السوباط، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال 🗣 pic.twitter.com/6E0syST3TN — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) April 2, 2023

كما وتوعد نادي الهلال السوداني في بيانه، بتقديم شكوى ضد الأهلي المصري في الاتحاديين الإفريقي والدولي على خلفية ما حدث في المواجهة الأخيرة التي جمعت كلا الفريقين في ختام دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

دوري أبطال أفريقيا

وودع فريق الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الأهلي المصري المتأهل إلى دور ال16 من منافسات البطولة الأفريقية. بثلاثية نظيفة دون مقابل، في ختام دور المجموعات على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

كما وسيلتقي فريق الأهلي المصري أمام غزل المحلة، الأربعاء، في منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن وصيفه فيوتشر في المركز الثاني من الترتيب برصيد 42 نقطة لهذا الموسم.