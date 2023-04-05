رامز “زود الجرعة”.. هنادي مهنا تنهار بالبكاء وكاد قلبها يتوقف من الرعب (فيديو)

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وطن- تحولت الفنانة المصرية “هنادي مهنا” إلى ترند على منصات السوشيال ميديا، بعد أن وقعت ضحية أحدث مقلب للفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، من خلال برنامجه “رامز نيفر إند”.

هنادي مهنا تبكي وتنفعل على رامز جلال

وظهرت الفنانة هنادي مهنا، وهي غاضبة بشكل قوي من المقلب وتقول: “شكلي بقى مقرف”.

ونشر رامز جلال عبر صفحته الرسمية في “تويتر” تنويها عن حلقة اليوم قبل بدايتها بقليل وعلق: “مش عايزين رخامة احنا ماشين بعلاج.. هنادي مهنا في رامز نيفر إند”.

مش عايزين رخامه. احنا ماشين بعلاج 🤕😂

هنادي مهنا في #رامز_نيفر_إند pic.twitter.com/jpKz6aA3c9 — Ramez Galal (@ramezgalal) April 5, 2023

واستقبل رامز جلال، هنادي مهنا بنبرة ساخرة كعادته قائلًا: “كنا عايزين نجيبها من 3 مواسم وكل موسم يقولوا استنى، السنة دي قررنا نجيبها ونعكنن عليها.”

وتابع :”بعد الحلقة دي يكون ليها شنة ورنة، ذنت كتير كانت هتجيب أجلنا.”

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وأضاف مخاطباَ ضيفته هنادي مهنا: “مشكلتك انك طلعتي السلم مرة واحدة مطلعتيش سنه سنة، مش هتشوفي معانا يوم حلو ولا هتتهنى”.

شوفوا هنادي مهنا فى مقلب الغساله في #رامز_نيفر_إند 😂😂https://t.co/SV945PtZGQ — Ramez Galal (@ramezgalal) April 5, 2023

ووقعت هنادي مهنا ضحية لمقلب “الغسالة”، خلال افتتاحها مطعم “كاظم باشا” ضمن أحداث برنامج المقالب “رامز نيفر إند”.

ويتكون برنامج “رامز جلال” هذا العام من مقلبين، فيستدرج ضيوفه في برنامج” رامز نيفر إند“، عن طريق إبلاغهم بأنهم سيقومون بافتتاح إحدى المطاعم الكبرى، وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض إلى” المقلب”.

والمقلب الآخر يتضمن دعوة الضيف إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يتم إيهام الضحية بأن هناك عطلاً في الآلة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم المعلق.

ميزانية خيالية لـ رامز نيفر إند

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان المقبل 2023 «رامز نيفر إند» بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه مقلب رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان.

على جانب آخر، كشفت مصادر، عن ميزانية برنامج “رامز نيفر أند”، حيث بلغت 75 مليون دولار معظمها أجور الفنانين.

ووقع خلال الحلقات السابقة عدد من نجوم الفن والرياضة ضحية لمقلب رامز، ومنهم: محمد رمضان، أحمد السقا، محمود كهربا وياسمين عز وأمينة شلباية ونهال عنبر وأخيرًا أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري.

من هي هنادي مهنا؟

وهنادي مهنا هي ابنة الموسيقار “هاني مهنا” ووالدتها فرنسية الجنسية ولدت في 28 يوليو 1998، درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية.

وظهرت موهبتها مبكرا، وشاركت وهي في عمر 3 سنوات في أوبريت “القدس هيرجع لنا” لتقول رسالة باللغة الفرنسية، كما عرفها الجمهور لأول مرة من خلال مشاركتها الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية فيلم “القرد بيتكلم” عام 2017.

وعام 2019 شهد انطلاقتها فنيا من خلال المشاركة في 4 مسلسلات رمضانية وهي “حكايتي” مع ياسمين صبري، “بركة” مع عمرو سعد، “أفراح إبليس 2″ مع جمال سليمان، و”زلزال” مع محمد رمضان وهو العمل الذي تسبب في شهرتها.

وتنافس هنادي مهنا في دراما رمضان 2023 بمسلسل “كشف مستعجل” مع الفنان مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتقدم هنادي مهنا الأغنية الدعائية للمسلسل على طريقة الراب.