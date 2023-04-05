الأربعاء, أبريل 5, 2023
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رامز “زود الجرعة”.. هنادي مهنا تنهار بالبكاء وكاد قلبها يتوقف من الرعب (فيديو)

حلت الفنانة هنادي مهنا ضيفة على الحلقة الجديدة من برنامج رامز جلال الرمضاني "رامز نيفر إند"

كتب خالد الأحمد
هنادي مهنا و رامز جلال watanserb.com
هنادي مهنا و رامز جلال
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وطن- تحولت الفنانة المصرية “هنادي مهنا” إلى ترند على منصات السوشيال ميديا، بعد أن وقعت ضحية أحدث مقلب للفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، من خلال برنامجه “رامز نيفر إند”.

هنادي مهنا تبكي وتنفعل على رامز جلال

وظهرت الفنانة هنادي مهنا، وهي غاضبة بشكل قوي من المقلب وتقول: “شكلي بقى مقرف”.

ونشر رامز جلال عبر صفحته الرسمية في “تويتر” تنويها عن حلقة اليوم قبل بدايتها بقليل وعلق: “مش عايزين رخامة احنا ماشين بعلاج.. هنادي مهنا في رامز نيفر إند”.

واستقبل رامز جلال، هنادي مهنا بنبرة ساخرة كعادته قائلًا: “كنا عايزين نجيبها من 3 مواسم وكل موسم يقولوا استنى، السنة دي قررنا نجيبها ونعكنن عليها.”

وتابع :”بعد الحلقة دي يكون ليها شنة ورنة، ذنت كتير كانت هتجيب أجلنا.”

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وأضاف مخاطباَ ضيفته هنادي مهنا: “مشكلتك انك طلعتي السلم مرة واحدة مطلعتيش سنه سنة، مش هتشوفي معانا يوم حلو ولا هتتهنى”.

ووقعت هنادي مهنا ضحية لمقلب “الغسالة”، خلال افتتاحها مطعم “كاظم باشا” ضمن أحداث برنامج المقالب “رامز نيفر إند”.

ويتكون برنامج “رامز جلال” هذا العام من مقلبين، فيستدرج ضيوفه في برنامج” رامز نيفر إند“، عن طريق إبلاغهم بأنهم سيقومون بافتتاح إحدى المطاعم الكبرى، وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض إلى” المقلب”.

والمقلب الآخر يتضمن دعوة الضيف إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يتم إيهام الضحية بأن هناك عطلاً في الآلة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم المعلق.

أنا بكرهك شكلي بقى مقرف".. هنادي مهنا ضحية رامز جلال
أنا بكرهك شكلي بقى مقرف”.. هنادي مهنا ضحية رامز جلال

ميزانية خيالية لـ رامز نيفر إند

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان المقبل 2023 «رامز نيفر إند» بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه مقلب رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان.

على جانب آخر، كشفت مصادر، عن ميزانية برنامج “رامز نيفر أند”، حيث بلغت 75 مليون دولار معظمها أجور الفنانين.

ووقع خلال الحلقات السابقة عدد من نجوم الفن والرياضة ضحية لمقلب رامز، ومنهم: محمد رمضان، أحمد السقا، محمود كهربا وياسمين عز وأمينة شلباية ونهال عنبر وأخيرًا أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري.

هنادي مهنا مع رامز: بكرهك.. شكلي بقى مقرف أنت معندكش دم
هنادي مهنا مع رامز: بكرهك.. شكلي بقى مقرف أنت معندكش دم

من هي هنادي مهنا؟

وهنادي مهنا هي ابنة الموسيقار “هاني مهنا” ووالدتها فرنسية الجنسية ولدت في 28 يوليو 1998، درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية.

وظهرت موهبتها مبكرا، وشاركت وهي في عمر 3 سنوات في أوبريت “القدس هيرجع لنا” لتقول رسالة باللغة الفرنسية، كما عرفها الجمهور لأول مرة من خلال مشاركتها الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية فيلم “القرد بيتكلم” عام 2017.

وعام 2019 شهد انطلاقتها فنيا من خلال المشاركة في 4 مسلسلات رمضانية وهي “حكايتي” مع ياسمين صبري، “بركة” مع عمرو سعد، “أفراح إبليس 2″ مع جمال سليمان، و”زلزال” مع محمد رمضان وهو العمل الذي تسبب في شهرتها.

وتنافس هنادي مهنا في دراما رمضان 2023 بمسلسل “كشف مستعجل” مع الفنان مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتقدم هنادي مهنا الأغنية الدعائية للمسلسل على طريقة الراب.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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