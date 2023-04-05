ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية رونالدو وتاليسكا

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وطن- اعتلى النجم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد ثنائية هدفيه إلى جانب زميله رونالدو، داخل شباك مرمى العدالة في منافسات الجولة ال22 من دوري روشن الممتاز.

وسجل البرازيلي تاليسكا هدفي العودة إلى صدارة ترتيب هدافين الدوري السعودي، في الدقيقة ال55 وال78، كما وأحرز زميله رونالدو هدفين في الدقيقة ال40 من ركلة جزاء وال66، بالإضافة إلى هدف أيمن يحيى الخامس في الدقيقة ال98.

مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي

وحقق فريق النصر السعودي الفوز العريض والنظيف على منافسه العدالة بخماسية دون مقابل، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، على ملعب ( استاد الأمير عبد الله بن جلوي).

كما وشهدت المباراة تفوق فريق النصر السعودي على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

الفيحاء 0 : 2 الهلال

العدالة 0 : 5 النصر

الاتحاد 3 : 0 ضمك 🎥 الأهداف ⚽️ ⬇️ pic.twitter.com/pzLkubaZvx — دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس العدالة إلى 9 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 46% في المباراة.

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كما وسيلتقي فريق النصر أمام الفيحاء، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب ( استاد الملك سلمان).

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

وآتى ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بعد ثنائية البرازيلي تاليسكا وأسطورة البرتغال رونالدو في شباك مرمى العدالة، كما يلي:

تاليسكا (النصر السعودي) 16 هدفاً.

وديون إيغالو ( الهلال السعودي) 16 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 15 هدفاً.

كارلوس ابريليو (الشباب السعودي) 12 هدفاً.

إيغالــو 🇳🇬

تاليسكا 🇧🇷 ترتيب الهدافين 🔥 pic.twitter.com/ONOxUuUE88 — دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 12 هدفاً.

فراس البريكان (الفتح السعودي) 10 أهداف.

انتوني نواكإيمي (الفيحاء) 8 أهداف.

كريستيان جوانكا (الشباب) 8 أهداف.

ولّع يا دوري 🔥 ترتيب الـ TOP5 بعد نهاية مباريات اليوم 🔝 pic.twitter.com/rPVO3KM4vu — دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023

رومارينيو (اتحاد جدة) 8 أهداف.

جوليو تافاريس (الرائد) 7 أهداف.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.