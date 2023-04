الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تسخر بقوة من دونالد ترامب بتغريدة بذيئة!.. ماذا قالت؟!

- Advertisement -

وطن – عقب وصول الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة في مانهاتن لمحاكمته بتهم جنائية (تقديم رشاوى)،انتقلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز على الفور إلى تويتر للسخرية منه.

ويواجه ترامب تهماً جنائية تتعلق بدفع مبلغ 105 ألف جنيه إسترليني للمثلة الإباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

ونشرت ستورمي دانيلز ، واسمها الحقيقي ستيفاني جريجوري كليفورد ، تغريدة مصورة حيث دفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة ضده.

وكتبت على تويتر قائلة: “استمروا في قول “قمامة النطف المنوية” وكأنه شيء سيء. إنه بالتأكيد أكثر متعة أن يكون تحت رجلي المثيرة بدلاً من الاعتقال”.

Y'all keep saying "cum dumpster" like it's a bad thing. 😂

It's definitely more fun being under my sexy man instead of under arrest.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) April 4, 2023