الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تسخر بقوة من دونالد ترامب بتغريدة بذيئة!.. ماذا قالت؟!

- Advertisement -

وطن – عقب وصول الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة في مانهاتن لمحاكمته بتهم جنائية (تقديم رشاوى)،انتقلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز على الفور إلى تويتر للسخرية منه.

ويواجه ترامب تهماً جنائية تتعلق بدفع مبلغ 105 ألف جنيه إسترليني للمثلة الإباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

ونشرت ستورمي دانيلز ، واسمها الحقيقي ستيفاني جريجوري كليفورد ، تغريدة مصورة حيث دفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة ضده.

تغريدة قوية وتفاعل كبير

وكتبت على تويتر قائلة: “استمروا في قول “قمامة النطف المنوية” وكأنه شيء سيء. إنه بالتأكيد أكثر متعة أن يكون تحت رجلي المثيرة بدلاً من الاعتقال”.

Y'all keep saying "cum dumpster" like it's a bad thing. 😂

It's definitely more fun being under my sexy man instead of under arrest. — Stormy Daniels (@StormyDaniels) April 4, 2023

وشوهدت التغريدة أكثر من 5 ملايين مرة ، مع الآلاف من إعادة التغريد والتعليقات.

- Advertisement -

رد كل من مدير البودكاست جراهام ألين والمرشح الجمهوري السابق للكونغرس الأمريكي نيكولاس توتورا بأن وصفها بـ “الجسيمة”، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

ومازح مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية جو داني: “سأمنحك 100 دولار إذا وجدت طريقة لوضع هذا البيان على المنصة”.

تفاصيل القضايا

يُزعم أن الرئيس الخامس والأربعين المثير للجدل كان على علاقة مع عاملة بالجنس في إحدى بطولات الجولف – عندما كانت تبلغ من العمر 27 عامًا في ذلك الوقت.

كما أنه متهم أيضًا بتقديم مدفوعات لنموذج Playboy السابق كارين ماكدوغال.

وفي وقت سابق من مساء، الثلاثاء ، دفع ترامب بأنه غير مذنب في “34 اتهامًا بتزوير سجلات تجارية والتآمر لدوره المزعوم في دفعات مالية لامرأتين قرب نهاية حملته الرئاسية لعام 2016”.

وسبق أن أدان ترامب الدعوى المرفوعة ضده ووصفها بأنها “مطاردة سياسية للساحرة”.

حضور ترامب للمحكمة

يشار إلى أنه برفقة عملاء الخدمة السرية في موكب سيارات ، غادر ترامب برج ترامب متوجهاً إلى مكتب المدعي العام ، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة ، حيث تم حجزه وأخذ بصماته والاستماع له قبل ان يتم إطلاق سراحه على ذمة القضايا.