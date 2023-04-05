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الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تسخر بقوة من دونالد ترامب بتغريدة بذيئة!.. ماذا قالت؟!

ترامب يواجه تهم جنائية بدفع مبالغ مالية كـ"رشوة" لضمان سكوت ستورمي دانيلز عن مضاجعته لها قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية

كتب سالم حنفي
ترامب وستورمي دانيلز watanserb.com
نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز
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وطن – عقب وصول الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة في مانهاتن لمحاكمته بتهم جنائية (تقديم رشاوى)،انتقلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز على الفور إلى تويتر للسخرية منه.

ويواجه ترامب تهماً جنائية تتعلق بدفع مبلغ 105 ألف جنيه إسترليني للمثلة الإباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

ونشرت ستورمي دانيلز ، واسمها الحقيقي ستيفاني جريجوري كليفورد ، تغريدة مصورة حيث دفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة ضده.

تغريدة قوية وتفاعل كبير

وكتبت على تويتر قائلة: “استمروا في قول “قمامة النطف المنوية” وكأنه شيء سيء. إنه بالتأكيد أكثر متعة أن يكون تحت رجلي المثيرة بدلاً من الاعتقال”.

وشوهدت التغريدة أكثر من 5 ملايين مرة ، مع الآلاف من إعادة التغريد والتعليقات.

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رد كل من مدير البودكاست جراهام ألين والمرشح الجمهوري السابق للكونغرس الأمريكي نيكولاس توتورا بأن وصفها بـ “الجسيمة”، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

ومازح مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية جو داني: “سأمنحك 100 دولار إذا وجدت طريقة لوضع هذا البيان على المنصة”.

تفاصيل القضايا

يُزعم أن الرئيس الخامس والأربعين المثير للجدل كان على علاقة مع عاملة بالجنس في إحدى بطولات الجولف – عندما كانت تبلغ من العمر 27 عامًا في ذلك الوقت.

كما أنه متهم أيضًا بتقديم مدفوعات لنموذج Playboy السابق كارين ماكدوغال.

وفي وقت سابق من مساء، الثلاثاء ، دفع ترامب بأنه غير مذنب في “34 اتهامًا بتزوير سجلات تجارية والتآمر لدوره المزعوم في دفعات مالية لامرأتين قرب نهاية حملته الرئاسية لعام 2016”.

وسبق أن أدان ترامب الدعوى المرفوعة ضده ووصفها بأنها “مطاردة سياسية للساحرة”.

حضور ترامب للمحكمة

يشار إلى أنه برفقة عملاء الخدمة السرية في موكب سيارات ، غادر ترامب برج ترامب متوجهاً إلى مكتب المدعي العام ، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة ، حيث تم حجزه وأخذ بصماته والاستماع له قبل ان يتم إطلاق سراحه على ذمة القضايا.

ترامب وستورمي دانيلز
أول ظهور لترامب في محكمة منهاتن
المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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