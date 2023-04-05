الديدان تزحف تحت جلده..عامل إسباني يصاب بحالة نادرة جداََ (صور)

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وطن– أصيب عامل إسباني بعدوى الديدان الأسطوانية، لدرجة أنّ الأطباء تمكنوا من رؤية الديدان وهي تزحف تحت جلده مباشرة.

وفقاً لموقع “odditycentral“، يبلغ الرجل 64 عامًا، وقد أدرك أنه يعاني من إصابته بمرض ما بعد إصابته بإسهال خفيف وحكة في جميع أنحاء جسده.

عدوى الديدان الأسطوانية

بعدما أبلغ الرجل المستشفى الجامعي في مدريد، توصّل الأطباء إلى أنه مصاب بالديدان الأسطوانية الطفيلية التي أصبحت خطيرة بشكل غير عادي.

عادة ما تكون عدوى الأسطوانتين stercoralis بدون أعراض، ولكن في هذه الحالة بالذات، أصبح الأمر خطيرًا لدرجة أن الأطباء تمكنوا من رؤية الديدان وهي تزحف تحت جلد الرجل.

في الصور المنشورة في المجلة الطبية على الإنترنت، رسم الأطباء الخطوط العريضة حول الخطوط الحمراء على جسم الرجل، مما ساعدهم على تحديد أن الديدان تحركت على مدار 24 ساعة.



يعتقد الأطباء أنّ مهنة الرجل سهّلت إصابته بالديدان الأسطوانية التي تعيش عادة في المناطق المدارية وشبه الاستوائية حول العالم.

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يمكن للأشخاص المصابين بالديدان الأسطوانية أن يقضوا سنوات دون أي أعراض.

ولكن في هذه الحالة بالذات، كان المريض قد تلقى العلاج الهرموني، والذي أدى إلى تثبيط جهاز المناعة، مما أدى بشكل فعال إلى تكاثر الطفيليات وظهور الأعراض بشكل بارز ثم دخل في حالة من فرط العدوى، وهي حالة قاتلة حيث يمكن أن تؤدي وفرة اليرقات إلى تعفن الدم وفشل الأعضاء.

لحسن الحظ، في هذه الحالة، كان الأطباء قادرين على إنقاذ حياة الرجل بأدوية قوية مضادة للطفيليات. وقال متحدث باسم المستشفى: “بعد العلاج بالإيفرمكتين عن طريق الفم، تم معالجة الطفح الجلدي والإسهال لدى المريض”.