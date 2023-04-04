“مقدرش أعمل كده”.. ميس حمدان تفضح خالد يوسف وما فعله معها في مكتبه

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وطن – كشفت الفنانة الأردنية المقيمة في مصر ميس حمدان، تفاصيل خلافها مع المخرج خالد يوسف بعد رفضها تقديم مشاهد القبلات بفيلم “ويجا”، حيث كانت مرشحة لهذا الدور قبل أن تقوم به زميلتها اللبنانية دوللي شاهين.

ميس حمدان وخالد يوسف

ويتناول فيلم “ويجا” قصة ثلاثة أصدقاء مع زوجة أحدهم وصديقة الآخر يجتمعون خلال عطلة، أمام لعبة ويجا للتنبؤ بالمستقبل كنوع من التسلية، وتنقلب الاوضاع وتتكشف العلاقات والغيرة المختزنة.

وروت ميس حمدان في لقاء مع قناة “هي” أن المخرج خالد يوسف طلبها لأداء الدور الذي قامت به دوللي شاهين في فيلم ويجا، إلا أنها اعتذرت له بسبب القبلات والمشاهد الساخنة التي يتضمنها الفيلم.

وأضافت أنه حاول إقناعها بالدور وكانت متمسكة بعدم قدرتها على تمثيل القبلات والمشاهد الساخنة في الفيلم.

فرد عليها بانفعال: “إنتي كده مش فنانة وبطلوا الطريقة دي.. وانتوا اللي أفسدتوا الفن وزمان الفنانين ما كانوا بيفكروا بالطريقة دي وكانوا محترمين أيضاً”.

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وكشفت الإعلامية الأردنية أنها طلبت من المخرج خالد يوسف مهلة لتفكر في الموضوع وتسأل والدتها، لأنها لم تكن تملك الجرأة على أداء مثل هذه المشاهد.

وتابعت ميس حمدان أنها اعتذرت منه لاحقاً وقالت إنها لن تتمكن من أداء الدور: “قولتله أنا مش هقدر أعمل الدور ده، وزعل مني وهزأني”.

وتابعت موضحة: “هو ليه وجهة نظر وتُحترم، ووقتها الصحافة عرفت والخبر انتشر وأنا كمان قولت إني كنت هعمل الفيلم.”

وقالت ميس حمدان: “وخالد يوسف كلمني وإداني على دماغي وقالي بما معناه إنتي عايزة تربطي اسمك بيا وتشهري نفسك، ومتجبيش اسمي تاني على لسانك ومتتكلميش عليا خالص، وخدت الكلام وسكت”.

وعن محاولة الفنانة هاني سلامة، إقناعها بالمشاركة في فيلم ويجا، أضافت: “هاني سلامة حاول يقنعني مش فيلمه وهو اللي بيعمل المشاهد دي؟ وهاني من الفنانيين اللطاف جدًا وبجد نسمة”.

ميس حمدان تعلق على مشاهد الإغراء

وكانت ميس حمدان قد قالت في مقابلة مع برنامج (بعدنا مع رابعة)، على قناة (الجديد) الفضائية اللبنانية : (لست ضد مشاهد الإغراء، أو من يقوم بتجسيد مثل هذه المشاهد، ولكن ليس لدي القدرة على تقديم أدوار الإغراء لما فيها من جو حميمي بين شخصين، وقد تتطور المشاهد…).

وعلى صعيد العمل، انتهت ميس من تصوير 80 في المائة من مشاهدها في مسلسل (النار والطين)، كما انتهت من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل (كيكة ع العالي)، وتواصل تصوير دورها في مسلسل (طرف ثالث).

يذكر أن فيلم “ويجا” صدر عام 2005 وحقق نجاحا لافتا في السينما المصرية حينها، وهو من بطولة هاني سلامة وشريف منير ومنة شلبي وهند صبري وبشرى ودوللي شاهين.