الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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رياضة

مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

الميدان الرياضي: بنزيما سينضم إلى اتحاد جدة السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كريم بنزيما watanserb.com
انتقال كريم بنزيما
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وطن-  كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 35 عاماً، أسطورة ريال مدريد الإسباني، من الانتقال إلى الدوري السعودي (روشن) مع بداية الموسم المقبل.

وبحسب موقع الميدان الرياضي السعودي، فإن لاعب ريال مدريد الحالي بنزيما، سينضم إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي مع بداية الموسم القادم.

انتقال كريم بنزيما إلى الدوري السعودي

وأضاف الموقع السعودي، ” أحد أشقاء بنزيما سيزور جدة خلال الفترة المقبلة، من أجل البحث عن منزل مناسب للاعب”.

كما وختم، ” كريم بنزيما سينتقل إلى فريق اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم عام 2025″.

فيما لم يؤكد نادي اتحاد جدة السعودي صحة تلك الأنباء، كما ولم يتحدث نجم ريال مدريد بنزيما بشأن رحيله عن صفوف الفريق الملكي الأبيض والبحث عن تجربة أخرى قبيل نهاية مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية.

انتقال بنزيما إلى الدوري السعودي
انتقال بنزيما إلى الدوري السعودي

عقد بنزيما مع ريال مدريد

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كما وينتهي عقد الأسطورة كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية. كأفضل لاعب لعام 2022 مع نادي ريال مدريد، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

وكان الفرنسي بنزيما قد سجل الهاتريك القياسي في غضون 7 دقائق فقط، داخل شباك مرمى  بلد الوليد في منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما ويحتل بنزيما مركز وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفاً، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المتصدر برصيد 17 هدفاً حتى يومنا هذا.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ويستعد النجم الفرنسي بنزيما مع زملائه في فريق ريال مدريد، لمباراة كلاسيكو القمة الحاسمة. أمام الغريم التقليدي برشلونة، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على أرض ملعب (الكامب نو).

كريم بنزيما
كريم بنزيما

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 59 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برصيد 71 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + الميدان الرياضي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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