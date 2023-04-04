مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

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وطن- كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 35 عاماً، أسطورة ريال مدريد الإسباني، من الانتقال إلى الدوري السعودي (روشن) مع بداية الموسم المقبل.

وبحسب موقع الميدان الرياضي السعودي، فإن لاعب ريال مدريد الحالي بنزيما، سينضم إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي مع بداية الموسم القادم.

انتقال كريم بنزيما إلى الدوري السعودي

وأضاف الموقع السعودي، ” أحد أشقاء بنزيما سيزور جدة خلال الفترة المقبلة، من أجل البحث عن منزل مناسب للاعب”.

كما وختم، ” كريم بنزيما سينتقل إلى فريق اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم عام 2025″.

🚨🚨 الميدان الرياضي :

مباراة ريال مدريد مع اتلتيك بيلباو الاخيرة لـ "كريم بنزيما" ، وسيقود هجوم #الاتحاد الموسم القادم لموسمين 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/F2GQwp0HPd — ساره الاتحاديه 🏆🇸🇦 (@ittihadsara_) April 3, 2023

فيما لم يؤكد نادي اتحاد جدة السعودي صحة تلك الأنباء، كما ولم يتحدث نجم ريال مدريد بنزيما بشأن رحيله عن صفوف الفريق الملكي الأبيض والبحث عن تجربة أخرى قبيل نهاية مشواره الكروي الحافل بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية.

عقد بنزيما مع ريال مدريد

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كما وينتهي عقد الأسطورة كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية. كأفضل لاعب لعام 2022 مع نادي ريال مدريد، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

وكان الفرنسي بنزيما قد سجل الهاتريك القياسي في غضون 7 دقائق فقط، داخل شباك مرمى بلد الوليد في منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

عاجل من الميدان الرياضي: بنزيما سيقود هجوم الاتحاد لمدة موسمين 🔥 pic.twitter.com/NnUi1jA4m2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 3, 2023

كما ويحتل بنزيما مركز وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفاً، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المتصدر برصيد 17 هدفاً حتى يومنا هذا.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ويستعد النجم الفرنسي بنزيما مع زملائه في فريق ريال مدريد، لمباراة كلاسيكو القمة الحاسمة. أمام الغريم التقليدي برشلونة، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على أرض ملعب (الكامب نو).

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 59 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برصيد 71 نقطة للموسم الجاري.