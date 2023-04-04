مبابي يُدمر أحلام عشاق ريال مدريد بعد اتخاذه هذا القرار

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، دمر أحلام جماهير وعشاق ريال مدريد، بعد إعلان رغبته في الاستمرار مع النادي الباريسي خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الفرنسي كيليان مبابي دمر أحلام ريال مدريد، بعد إعلانه عن رغبته بالاستمرار في فرنسا.

استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب مبابي خلال حديثه مع أحد أعضاء روابط مشجعي باريس سان جيرمان، وعدهم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا”.

من جانبه، أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم الفرنسي مبابي يحصل على مكافأة ولاء من نادي باريس سان جيرمان مع نهاية كل موسم، قدرها 60 مليون يورو. بجانب راتبه الذي يتقاضاه مع النادي الباريسي والذي يتخطى 70 مليون يورو.

L’Équipe | كيليان مبابي يحصل على مكافأة ولاء بعد نهاية كل موسم وقدرها 60 مليون يورو وهذه إضافة على راتبه البالغ 72 مليون في السنة. ‼️ pic.twitter.com/E7s5MKYwpg — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) April 3, 2023

كما ووصل نجم باريس سان جيرمان مبابي إلى الهدف رقم 201، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

رغبة كيليان مبابي

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وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي أخبر ريال مدريد أنه يريد الانضمام إلى النادي عندما يكون حراً في عام 2024.

واستكملت الصحيفة، ” لا يريد ريال مدريد التفاوض مع باريس سان جيرمان، يريدونه فقط مجاناً”.

🚨 الآس | مبابي أخبر ريال مدريد أنه يريد الانضمام لهم عندما ينتهى عقده في عام 2024. pic.twitter.com/JsOhb1MpG4 — Insider Real (@RMCFarab) March 30, 2023

كما ويحتل الفرنسي كيليان مبابي وصافة ترتيب هدافين الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 19 هدفاً، متساوياً بذلك مع اللاعب جوناثان ديفيد لاعب ليل المتصدر بنفس عدد الأهداف حتى الآن.

الدوري الفرنسي الممتاز

ويستعد مبابي ورفاقه في باريس سان جيرمان، للمواجهة المقبلة أمام نيس في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، السبت، على ملعب ( أليايز ريفييرا).

خوسيه فيليكس دياز (ماركا) 🇪🇸 – لم يتغيّر موقف ريال مدريد بخصوص كيليان مبابي ولن يتغيّر شيء في المستقبل القريب. ❌ – اللاعب ليس من ضمن خُطط الفريق الأبيض.❌ pic.twitter.com/DNjGOrMkLG — معتصم 👑 مشجع ملكي (@RMAD_Fan) April 3, 2023

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف لنس في المركز الثاني برصيد 60 نقطة لهذا الموسم.