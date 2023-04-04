الثلاثاء, أبريل 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةمبابي يُدمر أحلام عشاق ريال مدريد بعد اتخاذه هذا القرار
رياضة

مبابي يُدمر أحلام عشاق ريال مدريد بعد اتخاذه هذا القرار

مبابي يُعلن عن رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان من أجل تحقيق دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
مبابي لاعب باريس سان جيرمان watanserb.com
مبابي لاعب باريس سان جيرمان
- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، دمر أحلام جماهير وعشاق ريال مدريد، بعد إعلان رغبته في الاستمرار مع النادي الباريسي خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الفرنسي كيليان مبابي دمر أحلام ريال مدريد، بعد إعلانه عن رغبته بالاستمرار في فرنسا.

استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب مبابي خلال حديثه مع أحد أعضاء روابط مشجعي باريس سان جيرمان، وعدهم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا”.

من جانبه، أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم الفرنسي مبابي يحصل على مكافأة ولاء من نادي باريس سان جيرمان مع نهاية كل موسم، قدرها 60 مليون يورو. بجانب راتبه الذي يتقاضاه مع النادي الباريسي والذي يتخطى 70 مليون يورو.

كما ووصل نجم باريس سان جيرمان مبابي إلى الهدف رقم 201، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

مبابي لاعب باريس
مبابي لاعب باريس

رغبة كيليان مبابي

- Advertisement -

وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي أخبر ريال مدريد أنه يريد الانضمام إلى النادي عندما يكون حراً في عام 2024.

واستكملت الصحيفة، ” لا يريد ريال مدريد التفاوض مع باريس سان جيرمان، يريدونه فقط مجاناً”.

كما ويحتل الفرنسي كيليان مبابي وصافة ترتيب هدافين الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 19 هدفاً، متساوياً بذلك مع اللاعب جوناثان ديفيد لاعب ليل المتصدر بنفس عدد الأهداف حتى الآن.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

الدوري الفرنسي الممتاز

ويستعد مبابي ورفاقه في باريس سان جيرمان، للمواجهة المقبلة أمام نيس في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، السبت، على ملعب ( أليايز ريفييرا).

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف لنس في المركز الثاني برصيد 60 نقطة لهذا الموسم.

مبابي
مبابي
المصدروطن + ماركا + آس + ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

رياضة

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو كأس الملك والتوقيت

رياضة

باريس يتعثر بالخسارة أمام ليون.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

رياضة

“تمرٌ وكوب ماء”.. جماهير باريس سان جيرمان ترد بطريقتها على قرار الاتحاد الفرنسي

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك بنزيما القياسي

رياضة

ميسي باقٍ مع باريس سان جيرمان.. هل طلق فكرة العودة لبرشلونة بالثلاثة؟!

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

قرار صادم في الدوري الفرنسي بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

حياتنا

نيمار يصدم الجميع برد فعله على خسارته مليون يورو في لعبة البوكر على الإنترنت (شاهد)

رياضة

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

الهدهد

الدوحة تصدر تعليمات مشددة لباريس سان جيرمان: احتفظوا بـ ميسي بأي وسيلة كانت!

رياضة

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سلمى الشيمي.. الأمن يعثر على مفاجأة في أدواتها لصنع محتوى إباحي!

رئيس الغابون يبكي الحضور بحديثه عن محمد السادس وما فعله من أجله(شاهد)

إيلون ماسك يستبدل شعار تويتر بعملة دوج كوين المشفرة..ما السبب؟

زميل جورجينا السابق يفضحها.. هذا ما ما كانت تفعله لتلفت نظر رونالدو! (فيديو)

الهلال السوداني يُهاجم الأهلي المصري بخطاب شديد اللهجة لهذا السبب

هذه هي الأشياء التي ننسى تنظيفها في غرفة النوم..

استمالة مصر قبل خلاف سعودي-إماراتي محتمَل.. الكشف عن أجندة استدعاء السيسي المفاجئ للسعودية!

قراصنة عرب يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية وهذا ما فعلوه

مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

حسناء ونجمة بلاي بوي فاتنة تزعم إقامة علاقة جنسية مع “ترامب” وتزيد من ورطته! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC