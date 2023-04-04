الثلاثاء, أبريل 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدليبي يهاجم منزل جاره بالصواريخ والداخلية تعثر على ترسانة أسلحة (شاهد)
الهدهد

ليبي يهاجم منزل جاره بالصواريخ والداخلية تعثر على ترسانة أسلحة (شاهد)

ليبيا تسجل انتشارا مفزعا للأسلحة ما يثير فوضى عارمة

كتب باسل النجار
ليبي يهاجم منزل جاره بالصواريخ watanserb.com
ليبي يهاجم منزل جاره بالصواريخ
- Advertisement -

وطن- في مشهد يعبر عن حجم الفوضى الأمنية المتفشية في ليبيا، أطلق مواطن ليبي صاروخي آر بي جي على منزل جاره بمدينة الخمس غربي البلاد، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية بين الطرفين.

تفاصيل القصة وردت في بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية، قائلة إن بلاغا ورد من مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس إلى غرفة الاتصالات بالمديرية، بشأن إفادة مجموعة من الأشخاص المقيمين بالمنطقة ضد شخص قام برمي عدد اثنين دانات ار بي جي على منزل جاره الذي تقدم بالبلاغ.

وعلى إثر ذلك، توجهت دوريات مركز شرطة كعام والبحث الجنائي وقسم شرطة النجدة، مدعومين بقوة المهام الخاصة، إلى مكان الواقعة، برفقتهم مدير نيابة الخمس الجزئية بناء على تكليف من رئيس نيابة الخمس الابتدائية؛ بشأن مباشرة التحقيق في البلاغ.

وأشار البيان إلى أنه تم تطويق المنزل، وإلقاء القبض على المتهم ويدعى “أ-أ-هـ” وتم الدخول إلى المنزل وعثر بداخله على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

كما تم تسليم أوراق المحضر إلى قسم البحث الجنائي الخمس بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات؛ وبالاستدلال مع المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات وتَم اداعه في غرفة الحبس الاحتياطي بالقسم إلى أن تتم إحالته للنيابة العامة.

مواطن ليبي يطلق صاروخين آر بي جي على منزل جاره بسبب خلافات
مواطن ليبي يطلق صاروخين آر بي جي على منزل جاره بسبب خلافات
ليبي يطلق صاروخين آر بي جي على منزل جاره بسبب خلافات بينهما
ليبي يطلق صاروخين آر بي جي على منزل جاره بسبب خلافات بينهما

انتشار مفزع للأسلحة في ليبيا

- Advertisement -

وتعكس هذه الواقعة، حجم انتشار الأسلحة في ليبيا من جراء الفوضى الأمنية التي تغرق فيها البلاد منذ اندلاع الحرب في البلاد في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.

وتقدر كميات السلاح المنتشر في ليبيا بنحو يصل إلى 4 قطع لكل شخص، حيث سبق للأمم المتحدة الإعلان عن وجود 29 مليون قطعة من السلاح في ليبيا بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.

وكان نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ريزيدون زينينغا، قد دعا لاتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، وقال إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها التي يعود لها سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.

وأكّد دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.

وفي وقت سابق أيضا، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن السلام والاستقرار في البلاد معرضان للخطر بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بأنها “غير نظامية وخارج سيطرة الدولة”.

كما حذرت البعثة الأممية، من أن هذا الانتشار “يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية”، وعبرت البعثة عن استعدادها لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو المشهد المحذوف من “السرايا 2”.. فجر غضب الليبيين وأهالي ورشفانة

رياضة

لاعبو منتخب تونس يهربون لغرفة الملابس بعد اعتداء جماهير ليبيا عليهم (فيديو)

حياتنا

محمد عبده يكشف لأول مرة تفاصيل “ليلته السوداء” مع القذافي “شاعر الخرابيط”!

الهدهد

فيديو مروع وكارثي.. عصابة من الأفارقة تعذب ليبيين لأسباب مجهولة

الهدهد

يوم السعادة العالمي.. 10 أشياء غريبة تجعلك سعيدًا حتى في أسوأ أيامك

الهدهد

يواجه مصير معمر القذافي وعمر البشير.. ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين؟

الهدهد

السجن لجزائري زعم أنه ضحية قصف جوي في ليبيا.. ما علاقة سفارة الإمارات؟

الهدهد

مشاهد خارجة.. كرتون أطفال فاضح على قناة “ليبيا الوطنية” يفجر الغضب

الهدهد

لحظة إطلاق سراح عبدالله منصور المسؤول الأمني البارز بنظام القذافي (شاهد)

الهدهد

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

الهدهد

بدعم روسي.. تحالف مشبوه بين الدبيبة وحفتر برعاية الإمارات والمُستهدف “موانئ ونفط ليبيا”

الهدهد

مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يمكن لرائحة القهوة أن تجعلك أكثر إنتاجية؟

من هو حبيب دنيا بطمة الجديد الذي تعشق ترابه! (فيديو)

السودان: قفزة كبيرة في سعر الدولار داخل البنوك واليورو يسجل رقماً قياسياً

اللقطات الأولى لحادث قطار ركاب هولندا المروع وسقوط قتيل وعشرات الجرحى

باحث سعودي في منظمة حكومية يهاجم الجزائر ويكذبها ويسخر من شهدائها ؟!

جورجينا رودريغيز غاضبة بشدة لما أثير عن مدارس أبناءها في مدارس الرياض! (شاهد)

اللقطات الأولى لعملية الطعن قرب تل أبيب وإصابة جنديين إسرائيليين

هبة عبوك سعيدة ومنطلقة.. سأبدأ من الصفر ورمضان شهر التوبة! (شاهد)

لحظة اعتداء سيدة سورية على شرطي مرور وإهانته بأفظع الشتائم (فيديو)

موقف مشهود لوزير الإعلام السعودي: تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها.. ماذا تغير؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC