الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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في أسوأ حالاته.. ملامح صادمة لترامب في أول ظهور له داخل المحكمة (شاهد)

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة فيما بدا حزينا وغاضبا

كتب باسل النجار
محاكمة ترامب watanserb.com
دخول ترامب إلى محكمة منهاتن
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وطن – بدا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في أسوأ حالاته حزيناً وكئيباً داخل محكمة مانهاتن، حيث يمثل أمام الادعاء، على إثر اتهام ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، له بعدة تهم.

ويشار إلى أن ترامب الذي دخل المحكمة أصبح رهن الاعتقال من الناحية العملية، إذ لا يمكنه أن يغادر المكان، إلا بعد صدور إذن بالإفراج من القاضي.

محاكـمة ترامب بسبب ممثلة أفلام إباحية

وظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، فيما بدا حزينا وغاضبا، بينما يقبل على الخضوع لإجراءات يصفها الجمهوريون بالمهينة لرئيسهم السابق.

ودخل محامو ترامب إلى قاعة المحكمة قبل وقت قصير من دخوله، فيما تجاهل الرئيس الأمريكي السابق أحد المراسلين الذي سأله إن كان يريد التحدث.

بدا ترامب حزينا في أولى جلسات محاكمته

ونفى دونالد ترامب الاتهامات الموجهة إليه والتي يصل عددها إلى 34 تهمة، من بينها تهم “تسجيل سجلات تجارية”، وشدد على أنه “غير مذنب”.

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الرئيس الأمريكي السابق، نفى تهمة دفع رشى لشراء صمت امرأتين قبل انتخابات 2016.

ونشر المدعي العام لمانهاتن لائحة اتهام الرئيس السابق وتتضمن 34 جنحة، وبات ترامب متهما بتقديم 150 ألف دولار و130 ألف دولار لشراء صمت امرأتين قبل انتخابات 2016.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن عقوبة التهم الجنائية الموجهة لترامب تصل في حدها الأقصى للسجن 4 سنوات لكل منها.

محاكمة ترامب
عقوبة ترامب قد تصل إلى سجن 4 سنوات

من جانبهم قال محامو ترامب، إن لائحة الاتهامات ضده لا تتضمن أي جريمة فيدرالية، ولفتوا إلى أنه توجيه هذه التهم لموكلهم يشير إلى “موت حكم القانون في البلاد” حسب وصفهم.

وتابعوا في تصريحات لوسائل الإعلام: “نتعهد بمحاربة الاتهامات الفارغة واليائسة الموجهة لموكلنا.”

جلسة الاستماع المقبلة لترامب ستكون يوم 4 ديسمبر في نيويورك، ولفت قاضي محكمة مانهاتن إلى أنه لا أمر بحظر النشر في قضية الرئيس السابق حاليا، وأن محاكمته قد تبدأ في يناير 2024.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أنه تم أخذ بصمات ترامب بحضور المدعي العام في قاعة المحكمة لاستدعائه.

محاكمة ترامب
ترامب يحاكم في اتهامات جنائية قدمتها ضده ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز

دونالد ترامب لا يصدق ما يحدث له

وصرح ترامب قبل مثوله أمام المحكمة بالقول: “سيعتقلونني ولا أصدق أن ذلك يحدث في الولايات المتحدة.”

كما أعرب ترامب قبل ذهابه للمحكمة لفريقه القانوني عن رغبته في أن يتم التقاط صورة جنائية له.

وكان البيت الأبيض قد رفض التصريح بشأن مـحاكمة ترامب وقال: “لا تعليق على قضية ترامب ومستعدون لأي تهديدات قد تطرأ خلال المحاكمة”.

وصرح الرئيس الأمريكي السابق قبل دخوله لقاعة المحكمة بأن مثوله أمام المحكمة “سريالي ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد صرح هو الآخر اليوم، الثلاثاء، بأن ترامب سيحظى بمحاكـمة عادلة وفقا للحقائق والقانون.

وشدد في الوقت ذاته على أنه “لا مكان في نظام العدالة لدينا لأي تأثير خارجي أو ترهيب”، وأضاف زعيم الأغلبية الديمقراطية:”الاحتجاج خلال مــحاكمة ترامب حق أمريكي لكن يجب أن يكون سلميا.”

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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