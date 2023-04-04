في أسوأ حالاته.. ملامح صادمة لترامب في أول ظهور له داخل المحكمة (شاهد)

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وطن – بدا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في أسوأ حالاته حزيناً وكئيباً داخل محكمة مانهاتن، حيث يمثل أمام الادعاء، على إثر اتهام ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، له بعدة تهم.

ويشار إلى أن ترامب الذي دخل المحكمة أصبح رهن الاعتقال من الناحية العملية، إذ لا يمكنه أن يغادر المكان، إلا بعد صدور إذن بالإفراج من القاضي.

محاكـمة ترامب بسبب ممثلة أفلام إباحية

وظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، فيما بدا حزينا وغاضبا، بينما يقبل على الخضوع لإجراءات يصفها الجمهوريون بالمهينة لرئيسهم السابق.

صورة الرئيس السابق دونالد ترمب من داخل قاعة المحكمة pic.twitter.com/oTMQyqtxSL — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 4, 2023

ودخل محامو ترامب إلى قاعة المحكمة قبل وقت قصير من دخوله، فيما تجاهل الرئيس الأمريكي السابق أحد المراسلين الذي سأله إن كان يريد التحدث.

ونفى دونالد ترامب الاتهامات الموجهة إليه والتي يصل عددها إلى 34 تهمة، من بينها تهم “تسجيل سجلات تجارية”، وشدد على أنه “غير مذنب”.

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الرئيس الأمريكي السابق، نفى تهمة دفع رشى لشراء صمت امرأتين قبل انتخابات 2016.

ونشر المدعي العام لمانهاتن لائحة اتهام الرئيس السابق وتتضمن 34 جنحة، وبات ترامب متهما بتقديم 150 ألف دولار و130 ألف دولار لشراء صمت امرأتين قبل انتخابات 2016.

اول لقطات ل #ترامب بعد القاء القبض عليه pic.twitter.com/taiTZBhQSD — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 4, 2023

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن عقوبة التهم الجنائية الموجهة لترامب تصل في حدها الأقصى للسجن 4 سنوات لكل منها.

من جانبهم قال محامو ترامب، إن لائحة الاتهامات ضده لا تتضمن أي جريمة فيدرالية، ولفتوا إلى أنه توجيه هذه التهم لموكلهم يشير إلى “موت حكم القانون في البلاد” حسب وصفهم.

وتابعوا في تصريحات لوسائل الإعلام: “نتعهد بمحاربة الاتهامات الفارغة واليائسة الموجهة لموكلنا.”

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب:

يصل إلى محكمة مانهاتن في نيويورك وهو رهن الاعتقال للمثول أمامها وأنصاره يحتشدون حول المحكمة

pic.twitter.com/iijJ9uG5yA — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 4, 2023

جلسة الاستماع المقبلة لترامب ستكون يوم 4 ديسمبر في نيويورك، ولفت قاضي محكمة مانهاتن إلى أنه لا أمر بحظر النشر في قضية الرئيس السابق حاليا، وأن محاكمته قد تبدأ في يناير 2024.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أنه تم أخذ بصمات ترامب بحضور المدعي العام في قاعة المحكمة لاستدعائه.

دونالد ترامب لا يصدق ما يحدث له

وصرح ترامب قبل مثوله أمام المحكمة بالقول: “سيعتقلونني ولا أصدق أن ذلك يحدث في الولايات المتحدة.”

كما أعرب ترامب قبل ذهابه للمحكمة لفريقه القانوني عن رغبته في أن يتم التقاط صورة جنائية له.

وكان البيت الأبيض قد رفض التصريح بشأن مـحاكمة ترامب وقال: “لا تعليق على قضية ترامب ومستعدون لأي تهديدات قد تطرأ خلال المحاكمة”.

وصرح الرئيس الأمريكي السابق قبل دخوله لقاعة المحكمة بأن مثوله أمام المحكمة “سريالي ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد صرح هو الآخر اليوم، الثلاثاء، بأن ترامب سيحظى بمحاكـمة عادلة وفقا للحقائق والقانون.

Trump motorcade leaving the Manhattan courthouse. Footage by: @NJEGmedia pic.twitter.com/1sfwu1AMIh — The Post Millennial (@TPostMillennial) April 4, 2023

وشدد في الوقت ذاته على أنه “لا مكان في نظام العدالة لدينا لأي تأثير خارجي أو ترهيب”، وأضاف زعيم الأغلبية الديمقراطية:”الاحتجاج خلال مــحاكمة ترامب حق أمريكي لكن يجب أن يكون سلميا.”