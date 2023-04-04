الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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عراقيات يسحلن مديرة مدرسة داخل مكتبها وموجة غضب (فيديو)

الواقعة حدثت في مدرسة ثانوية بمنطقة "الحيانية" في البصرة جنوبي العراق

كتب خالد الأحمد
اعتداء امرأة عراقية على مديرة مدرسة البصرة watanserb.com
اعتداء امرأة عراقية على مديرة مدرسة البصرة بالعراق
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وطن – في حادثة هزت المجتمع العراقي وثق مقطع فيديو اعتداء امرأة عراقية على مديرة مدرسة في محافظة البصرة، داخل غرفة الإدارة بسبب محاسبتها إحدى الطالبات.

وأظهر الفيديو المتداول أم إحدى الطالبات وهي تعتدي بالضرب على الكوادر التدريسية في مدرسة ثانوية بمنطقة “الحيانية” في البصرة جنوبي العراق، وذلك لأن المديرة كانت قد وجهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة لكون بعضهن يضعن مواد تجميل وهذا لا يتناسب والجو الدراسي.

وأثناء التفتيش رفضت إحداهن خلع الكمامة، فتم تحويلها للإدارة وتوبيخها.

مما دفع أم الطالبة للحضور وانهالت بالضرب على معلمات ومديرة المدرسة، بعد اختراق الحرم المدرسي برفقة بعض النساء القريبات منها.

ولم تكن الأم وحدها “معتدية” بل طاوعنها أخريات وانهلن بالضرب على الكادر التعليمي، فالمدرسات المتواجدات لم يقدرن على فض “النزاع” إلا بتدخل إحدى رفيقات الأم.

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وأثار هذا الاعتداء ـ وهو ليس الأول من نوعه ـ على الكوادر التعليمية في العراق موجة من الغضب والاستياء، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم في العراق للدخول على خط الأزمة.

وأعلنت الوزارة صدور أوامر قبض بحق النساء اللواتي تهجمن على الطاقم التدريسي. وأكدت في بيان، فتح تحقيق حول الواقعة، وفقاً لما كشفت عنه المتحدثة باسم الوزارة كريم السيد.

وذكرت أن مديرية التعليم قامت بتشكيل تحقيق إداري فوري بالحادث لمعرفة ملابساته.

وأضافت بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية، أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية مباشرة، وتحريك شكوى قضائية بحق الأشخاص المتهجمين على الكادر التدريسي وصدرت أوامر إلقاء قبض بحق الفاعلين.

البرلمان يعلق

وبدوره علق النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، النائب محمود القيسي، أمس الاثنين، بشأن الاعتداءات المتكررة على المعلمين والمعلمات، وذلك بعد حادثة الاعتداء على كادر مدرسة من قبل ذوي أحد الطلبة في البصرة.

وقال “القيسي” في تغريدة على “تويتر” تابعتها “وطن” إن “الاعتداءات المتكررة من بعض أهالي ذوي الطلبة على المعلمين والمعلمات؛ واحدة من الظواهر السيئة التي لم نكن نسمع بها أبدا، ولا ينبغي التسامح بها بل إحالتها فورًا للقضاء”.

وفي ظل تنامي ظاهرة الاعتداء على المدرسين والكوادر التعليمية في العراق، دأب معلمون على نشر مقاطع فيديو تؤكد تعرضهم لاعتداءات داخل المدرسة أو خارجها.

ويؤكد قسم كبير منهم أنهم لا يستطيعون أحياناً رد اعتبارهم لأن المعتدين يحتمون بجهات مسلحة أو عشائر، وأنهم بالتالي “في موقف ضعف” يجعلهم يختارون أسلوب الهدوء والابتعاد عن الانفعال في التعامل مع التلاميذ، أو إنهاء أي مشكلة تحدث مع التلاميذ عبر اللجوء الى العشائر.

ومع تنامي الاعتداءات على الكوادر التعليمية عام 2018، صادق البرلمان على قانون شدد العقوبات على المعتدين، وصولاً إلى سجنهم سنوات عدة، ودفع غرامة كبيرة.

المصدروسائل إعلام عراقية + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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