زميل جورجينا السابق يفضحها.. هذا ما ما كانت تفعله لتلفت نظر رونالدو! (فيديو)

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وطن– لا يمكن إنكار حقيقة أن جورجينا أصبحت امرأة ناجحة، ومنذ ذلك الحين أصبحت كل شيء ترويه في فيلمها الوثائقي على “نت فليكس” صحيحًا، واحتلت أخبارها عناوين الصحف الدولية.

ماضي جورجينا

ولكن ، إذا كان هناك شيء يثير اهتمام العالم بأسره ، فقد كانت قصة حبها لكريستيانو رونالدو ، أحد أغنى الرجال في العالم.

وفقًا لما ورد في مسلسلها “أنا جورجينا“، التقت سيدة الأعمال ولاعب كرة القدم في متجر غوتشي الذي عملت فيه كبائعة قبل أن تصبح مشهورة.

ولكن يبدو أن جورجينا رودريغيز، لها ماضي أيضاً لم تتحدث عنه. وكان نجم التيك توك بابلو بوني، هو أول من تحدث عنه.

روى الشاب في أكثر من ثلاثة مقاطع فيديو، عن تجربته في العمل مع جورجينا رودريغيز وحقيقة قصة الحب التي حظيت باهتمام عالمي.

أمام 350 ألف متابع ، بدأ بابلو بشرح أنه التقى بجورجينا لمدة شهرين في المتجر: “كنت في قسم الرجال ، وكانت في قسم النساء.. وقد رأيت كريستيانو بالفعل عدة مرات في المتجر قبل السماح لي بذلك. يعرفون بعضهم البعض “.

قصة حب

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وفقًا لبابلو ، فإن القصة الحقيقية لكيفية لقاء جورجينا وكريستيانو لم تكن كما أخبرتها علنًا.

وقال: “عندما التقيا ، دخل كريستيانو إلى متجر غوتشي مع أصدقائه وابنه وكان يخرج للتو من الباب.. عندما دخل لاعب كرة القدم المتجر ، استدار جميع الموظفين للنظر إليه ، على الرغم من أن المسؤولين فقط هم من يمكنهم الحضور إليه نظرًا لمكانتهم العالية في المجتمع”.

وتابع: “كانت جورجينا في ذلك الوقت تخدم أحد العملاء وأرادت أن تلفت انتباهه ، حتى كانت هناك نظرة مدروسة بين الاثنين. نعم ، صحيح أنهم لم يتكلموا.. لكن في وقت لاحق ، بعد أسبوع أو أسبوعين ، رأوا بعضهم البعض في حفلة حيث تعرفوا على بعضهم البعض أكثر من ذلك بقليل “.

بعد أول اتصال بالعين ، بدأت علاقتهما الرومانسية. جاء كريستيانو يبحث عن جورجينا بسيارات مختلفة ليثير إعجابها.

كانت تذهب العارضة الأرجنتينية إلى المتجر لتغيير ملابسها ، ولتجعل نفسها جميلة ، ترسم شفتيها وتخرج من الباب.

حماية خاصة

بعد ذلك ، أخذت حياة سيدة الأعمال منعطفًا 180 درجة ، خاصة على المستوى الإعلامي.

يقول بابلو: “بدأت حياتها تتغير تمامًا لدرجة أنها طغت عليها كل الضجة الإعلامية وأرسل كريستيانو حماية خاصة لها.. وطلبت الانتقال إلى فرع آخر لزيادة صعوبة وصول الأشخاص إلى مكان وجودها”.

لكن الكثيرين انتقدوا بول بسبب الانحراف في قصته.

ففي الجزء الأول، يشير التيك توكر إلى جورجينا بعبارات غير لطيفة ، ولكن في الجزء الثالث ، يشير إليها على أنها شخص مختلف تمامًا.

يقول: “كانت جورجينا هكذا دائمًا. كان دائما لديها تلك الأجواء من الغطرسة والتفوق. في النهاية ، كانت تتطلع دائمًا إلى ضرب الكرة ، ولهذا عملت في شركات فاخرة مختلفة. انتقلت إلى بيئات بها الكثير من المال ؛ أرادت دائمًا المضي قدمًا والنمو”.

وتابع قصته: “عندما قابلت كريستيانو كانت فرصتها للنجومية”.

أصدقاء أم أعداء؟

بعد الهجوم عليه، غير بابلو قصته قائلا: “لطالما كنت أتفق معها جيدًا. هي فتاة مضحكة جدا ، عفوية جدا. إنها لطيفة للغاية وعاطفية للغاية وإنسانية للغاية “.

ورأى الكثيرون أن مداخلة بابلو ماهي إلا وسيلة لزيادة نشر الفيلم الوثائقي.

بينما علق آخرون على أنه يريد خلق جدل زائف لكسب المتابعين.

مهما كان الأمر ، فقد أنهى بابلو قصته مع جورجينا بالجملة التالية: “هناك أيضًا أشياء أحتفظ بها لنفسي لا يعرفها إلا جورجينا ولا يمكنني إخباركم بها”.