الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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الهدهد

رئيس الغابون يبكي الحضور بحديثه عن محمد السادس وما فعله من أجله(شاهد)

علي بونغو تربطه علاقة قوية جدا مع محمد السادس منذ أن كانا طلابا، واستضافه ف المستشفى العسكري لعلاجه من سكتة دماغية أصابته عام 2018

كتب سالم حنفي
علي بونغو و محمد السادس watanserb.com
علي بونغو و محمد السادس
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وطن- بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG) ، استغل علي بونغو الاحتفالات للتحدث ، لأول مرة ، عن الحلقة الصعبة بعد أن أصابته جلطة في عام 2018 أثناء وجوده في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ثم عودته بشكل ملحوظ إلى مقر إقامته في المغرب ، حيث قضى جزءًا كبيرًا من فترة نقاهته.

ووفقا لموقع “آفريكو”، فإنها علامة تقدير خاصة عندما شرح علي بونغو ، أمام أكثر من 5000 مناضل من حزبه ، للمرة الأولى ، مقدار الدعم القيم الذي تلقاه من “شقيقه” الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الغابون على أن “الملك أخي وأخوك وأخونا الملك فعلوا كل شيء من أجلي” ، مضيفًا: “لقد استطعت الاستفادة من كل الرعاية لاستئناف العمل شيئًا فشيئًا “، مما أدخله في وأدخل الحضور في حالة حزن وبكاء وتأثر شديد.

موقع "أفريك": محمد السادس و"الزومبي المريض" علي بونغو
موقع “أفريك”: محمد السادس و”الزومبي المريض” علي بونغو

علي بونغو ينسى الفرنسية

وخلال هذه الفترة ، ادعى علي بونغو أنه نسي الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية، حيث انه تابع التلفزيون الأمريكي والإنجليزي بدلاً من التلفزيون الفرنسي ، حتى أثناء فترة نقاهته في المغرب.

وأوضح أنه بفضل اللغة الإنجليزية ، فهم أطبائه. شيئًا فشيئًا ، وعاد لاستخدام الفرنسية في اللحظة التي عاد فيها نهائيًا إلى البلاد.

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قصة مؤثرة لعلي بونغو الذي يتعافى بشجاعة من سكتة دماغية. وقد رحب الجمهور بخروجه بأعداد كبيرة إلى قصر الرياضة في ليبرفيل للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين للحزب الديمقراطي الجابون (PDG) ، الحزب الحاكم.

وفي حديثه عن مرضه، قال الرئيس علي بونغو إن الله سمح له بالعيش بعد هذه السكتة الدماغية التي تسمح لـ 10٪ فقط من المصابين بالعودة للحياة.

محمد السادس وعلي بونغو
محمد السادس وعلي بونغو

العلاقة بين محمد السادس وعلي بونغو

وكان موقع “أفريك” قد وصف عمق العلاقة بين علي بونغو ومحمد السادس رئيسا دولتان إذا عطس علي بونغو، فإن محمد السادس يصاب بنزلة برد، والعكس صحيح.

وأوضح الموقع لأن قصة طويلة جداً تجمع بين علي بونغو ومحمد السادس، مشيراً إلى أن العلاقة بن الرجلين تم تأسيسها حينما كانا لا يزالان طالبين، وهي العلاقة التي لم تنقطع منذ ذلك الحين، سواء في أحسن الأحوال أو في أسوأ الأوقات.

موقع "أفريك": محمد السادس و"الزومبي المريض" علي بونغو
موقع “أفريك”: محمد السادس و”الزومبي المريض” علي بونغو

دخول علي بونغو للمستشفى العسكري بالرباط

يشار إلى انه عقب إصابة علي بونغو بالجلطة الدماغية في السعودية عام 2018، لم تتحسن حالته بعد نحو الشهر، فاتخذ محمد السادس خطوات للترحيب بصديقه في المغرب، حتى يتمكن من مواصلة إعادة تأهيله هناك، حيث كانت حالته الصحية في ذلك الوقت مقلقة للغاية.

وبعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط، تمكّن الرئيس الغابوني من استعادة استخدام الكلام وبعض مهاراته الحركية. ولكن منذ ذلك الحين، لم يعد سراً، فقد عانى علي بونغو من آثار ما بعد السكتة الدماغية، إلا أن حالته تحسنت كثيرا الآن.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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