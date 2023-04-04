رئيس الغابون يبكي الحضور بحديثه عن محمد السادس وما فعله من أجله(شاهد)

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وطن- بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG) ، استغل علي بونغو الاحتفالات للتحدث ، لأول مرة ، عن الحلقة الصعبة بعد أن أصابته جلطة في عام 2018 أثناء وجوده في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ثم عودته بشكل ملحوظ إلى مقر إقامته في المغرب ، حيث قضى جزءًا كبيرًا من فترة نقاهته.

ووفقا لموقع “آفريكو”، فإنها علامة تقدير خاصة عندما شرح علي بونغو ، أمام أكثر من 5000 مناضل من حزبه ، للمرة الأولى ، مقدار الدعم القيم الذي تلقاه من “شقيقه” الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الغابون على أن “الملك أخي وأخوك وأخونا الملك فعلوا كل شيء من أجلي” ، مضيفًا: “لقد استطعت الاستفادة من كل الرعاية لاستئناف العمل شيئًا فشيئًا “، مما أدخله في وأدخل الحضور في حالة حزن وبكاء وتأثر شديد.

🇬🇦🇲🇦 | Ali Bongo Ondimba «Le Roi Mohammed VI mon frère, votre frère, le Roi a tout fait pour moi. J’ai pu bénéficier de tous les soins pour, petit à petit, reprendre» pic.twitter.com/UjSkVHkEQL — Le360 (@Le360fr) April 3, 2023

علي بونغو ينسى الفرنسية

وخلال هذه الفترة ، ادعى علي بونغو أنه نسي الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية، حيث انه تابع التلفزيون الأمريكي والإنجليزي بدلاً من التلفزيون الفرنسي ، حتى أثناء فترة نقاهته في المغرب.

وأوضح أنه بفضل اللغة الإنجليزية ، فهم أطبائه. شيئًا فشيئًا ، وعاد لاستخدام الفرنسية في اللحظة التي عاد فيها نهائيًا إلى البلاد.

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قصة مؤثرة لعلي بونغو الذي يتعافى بشجاعة من سكتة دماغية. وقد رحب الجمهور بخروجه بأعداد كبيرة إلى قصر الرياضة في ليبرفيل للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين للحزب الديمقراطي الجابون (PDG) ، الحزب الحاكم.

وفي حديثه عن مرضه، قال الرئيس علي بونغو إن الله سمح له بالعيش بعد هذه السكتة الدماغية التي تسمح لـ 10٪ فقط من المصابين بالعودة للحياة.

العلاقة بين محمد السادس وعلي بونغو

وكان موقع “أفريك” قد وصف عمق العلاقة بين علي بونغو ومحمد السادس رئيسا دولتان إذا عطس علي بونغو، فإن محمد السادس يصاب بنزلة برد، والعكس صحيح.

وأوضح الموقع لأن قصة طويلة جداً تجمع بين علي بونغو ومحمد السادس، مشيراً إلى أن العلاقة بن الرجلين تم تأسيسها حينما كانا لا يزالان طالبين، وهي العلاقة التي لم تنقطع منذ ذلك الحين، سواء في أحسن الأحوال أو في أسوأ الأوقات.

دخول علي بونغو للمستشفى العسكري بالرباط

يشار إلى انه عقب إصابة علي بونغو بالجلطة الدماغية في السعودية عام 2018، لم تتحسن حالته بعد نحو الشهر، فاتخذ محمد السادس خطوات للترحيب بصديقه في المغرب، حتى يتمكن من مواصلة إعادة تأهيله هناك، حيث كانت حالته الصحية في ذلك الوقت مقلقة للغاية.

وبعد دخوله المستشفى العسكري بالرباط، تمكّن الرئيس الغابوني من استعادة استخدام الكلام وبعض مهاراته الحركية. ولكن منذ ذلك الحين، لم يعد سراً، فقد عانى علي بونغو من آثار ما بعد السكتة الدماغية، إلا أن حالته تحسنت كثيرا الآن.