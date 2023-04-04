الهلال السوداني يُهاجم الأهلي المصري بخطاب شديد اللهجة لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- هاجم نادي الهلال السوداني نظيرَه الأهلي المصري، بخطاب شديد اللهجة، بعد إقصائه على يد الأخير من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وقال الهلال السوداني في بيان شديد اللهجة خاطب فيه نادي الأهلي المصري، بعد المباراة الأخيرة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا: “لقد انحدر جمهور الأهلي المصري إلى الدرك الأسفل من العنصرية، التي حاربتها، وما زالت تحاربها لوائح وقوانين الرياضة”.

الهلال السوداني يهاجم الأهلي المصري

وتابع نادي الهلال: “علت الهتافات المسيئة وخطاب الكراهية الحاقدة لتصف لاعبي الهلال وإدارتهم وجماهير الشعب السوداني بالعبيد”.

بيان نادي #الهلال السوداني بسبب احداث المباراة امام #الاهلي المصري : – علاقتنا بالأهلي لم تعد كما كانت .. وسنحصل على حق الهلال والشعب السوداني

– سنتقدم بشكوى ضد الأهلي أمام الكاف والفيفا بسبب الإساءات العنصرية التي تعرضنا لها.#الديربي@AlHilalSC_ pic.twitter.com/ridxeYjeen — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 4, 2023

وختم البيان: “إعلام عنصري مضلل أعد لمؤامرة قميئة، أسفرت عن الاعتداء اللفظي والجسدي على لاعبي الهلال، كما نسفت العلاقة التاريخية بيننا، وسنتقدم بشكوى ضده إلى الاتحاديين الإفريقي والدولي لكرة القدم”.

تأهل الأهلي المصري على حساب الهلال

ونجح فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، في حجز بطاقة العبور إلى منافسات دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عقب الفوز عليه في المباراة الحاسمة مع ختام منافسات دور المجموعات بثلاثية نظيفة دون رد.

- Advertisement -

وسجّل أهداف الأهلي المصري، محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة الـ25، وحسين الشحات في الدقيقة الـ64 والـ81.

كما نجح فريق الأهلي المصري، في التأهل إلى الدور القادم، بفارق الأهداف مع منافسه الهلال السوداني، برغم التساوي بينهما في عدد النقاط، برصيد 10 نقاط. ليرافقَ بذلك فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي الذي تصدّر المجموعة برصيد 14 نقطة.

لا وقت للراحة ❌

الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للمواجهات المقبلة.✅🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/gjGRkTi5wt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 2, 2023

وسيلتقي فريق الأهلي، أمام غزل المحلة، الأربعاء، في منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف فيوتشر برصيد 42 نقطة للموسم الجاري.