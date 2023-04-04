الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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اعتداء مؤلم من أحد عناصر طالبان على سائق أفغاني بسبب توصيلة “غير مسموح بها” (فيديو)

طالبان فرضت قمعا على النساء منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان

كتب فهمي الورغمي
اعتداء طالبان على سائق أفغاني watanserb.com
اعتداء طالبان على سائق أفغاني
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وطن- وثّق مقطع فيديو، انتشر على موقع تويتر، لحظة اعتداء أحد عناصر حركة طالبان التي تسيطر على مفاصل الحكم في أفغانستان، على سائق تاكسي لقيامته بتوصيل سيدة بدون محرم.

وشوهد في مقطع الفيديو، عنصر طالبان وهو يوقف التاكسي، ويتحدث مع السائق الذي نزل من سيارته، وانخرط الاثنان في حوار حاد، قبل أن يقوم عنصر طالبان بتوجيه صفعة قوية لسائق التاكسي الذي سارع بالعودة إلى سيارته.

اعتداء طالبان على سائق أفغاني
اعتداء طالبان على سائق أفغاني

طالبان تقمع النساء

ومنذ استيلاء طالبان على حكم أفغانستان في أغسطس 2021، جردت طالبان النساء من الحريات التي اكتسبتها بشق الأنفس واللواتي قاتلن بلا كلل على مدى العقدين الماضيين من أجل الحصول عليها، وفرضت عليهن قيودا حادة.

واتخذت طالبان، قرارات عديدة لقمع النساء كمنعهن من التعليم، وإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان، ومنع عمل الفتيات في المراكز التجارية، كما استبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي عليهن ارتداء البرقع، وحظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

طالبان تقمع النساء
طالبان تقمع النساء

غلق محطة إذاعية تديرها نساء

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وقبل أيام، أغلقت حركة طالبان إذاعة صوت المرأة الأفغانية “راديو ساداي-اي-بانوان” في ولاية بدخشان بشمال شرق البلاد، بسبب انتهاك مزعوم لسياسة البث للنظام الحاكم، طبقا لما ذكره مسؤولون في المحطة الإذاعية المحلية.

وقال معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة لدى طالبان في ولاية بدخشان، إنه تم إجبار المحطة الإذاعية، التي تديرها نساء، على وقف عملها، بسبب بث موسيقى خلال شهر رمضان.

إلا أن نجلاء شيرزاده، مديرة الإذاعة نفت بث موسيقى، وربطت قرار طالبان بإغلاق المحطة الإذاعية ببرامج حول تعليم الفتيات بثتها الإذاعة أخيراً.

وعلى الرغم من الكثير من التحديات، كانت المحطة الإذاعية التي تديرها نساء تواصل عملياتها بواسطة موظفات يعملن من منازلهنّ خلال العام الماضي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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