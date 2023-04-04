اعتداء مؤلم من أحد عناصر طالبان على سائق أفغاني بسبب توصيلة “غير مسموح بها” (فيديو)

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وطن- وثّق مقطع فيديو، انتشر على موقع تويتر، لحظة اعتداء أحد عناصر حركة طالبان التي تسيطر على مفاصل الحكم في أفغانستان، على سائق تاكسي لقيامته بتوصيل سيدة بدون محرم.

وشوهد في مقطع الفيديو، عنصر طالبان وهو يوقف التاكسي، ويتحدث مع السائق الذي نزل من سيارته، وانخرط الاثنان في حوار حاد، قبل أن يقوم عنصر طالبان بتوجيه صفعة قوية لسائق التاكسي الذي سارع بالعودة إلى سيارته.

محتسبان امر به معروف طالبان مسافران تاکسی‌ها را در خیابان‌های مزارشریف تفتیش می‌کنند. براساس این ویدئو، یکی از این محتسبان، راننده‌ای را که مسافر زن داشت، سیلی‌ زد و مسافرش را پایین کرد. pic.twitter.com/gJPwBhvTRF — افغانستان اینترنشنال – خبر فوری (@AFIntlBrk) April 2, 2023

طالبان تقمع النساء

ومنذ استيلاء طالبان على حكم أفغانستان في أغسطس 2021، جردت طالبان النساء من الحريات التي اكتسبتها بشق الأنفس واللواتي قاتلن بلا كلل على مدى العقدين الماضيين من أجل الحصول عليها، وفرضت عليهن قيودا حادة.

واتخذت طالبان، قرارات عديدة لقمع النساء كمنعهن من التعليم، وإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان، ومنع عمل الفتيات في المراكز التجارية، كما استبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي عليهن ارتداء البرقع، وحظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

غلق محطة إذاعية تديرها نساء

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وقبل أيام، أغلقت حركة طالبان إذاعة صوت المرأة الأفغانية “راديو ساداي-اي-بانوان” في ولاية بدخشان بشمال شرق البلاد، بسبب انتهاك مزعوم لسياسة البث للنظام الحاكم، طبقا لما ذكره مسؤولون في المحطة الإذاعية المحلية.

وقال معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة لدى طالبان في ولاية بدخشان، إنه تم إجبار المحطة الإذاعية، التي تديرها نساء، على وقف عملها، بسبب بث موسيقى خلال شهر رمضان.

إلا أن نجلاء شيرزاده، مديرة الإذاعة نفت بث موسيقى، وربطت قرار طالبان بإغلاق المحطة الإذاعية ببرامج حول تعليم الفتيات بثتها الإذاعة أخيراً.

وعلى الرغم من الكثير من التحديات، كانت المحطة الإذاعية التي تديرها نساء تواصل عملياتها بواسطة موظفات يعملن من منازلهنّ خلال العام الماضي.