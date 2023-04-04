الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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أردوغان يدعو لوقف “أعمال خسيسة” تُفجر غضب أكثر من ملياري إنسان (فيديو)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن محاولات حرق القرآن جريمة كراهية لا يمكن قبولها كما أكد أنه يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي

كتب فهمي الورغمي
أردوغان ينتقد حرق القرآن watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الغربية وأكد أنها ما زالت تمارس إلى الآن دوراً عدائيا ضد الإسلام والمسلمين، واستفزازات كحرق القرآن الكريم.

أردوغان يفتح النار على الغرب

وأكد أردوغان أنه لا يمكن قبول تلك التصرفات العنصرية، مشيرا إلى أن النظام العالمي الراهن غير قابل للاستمرار وتوجد حاجة ملحة إلى إصلاح مجلس الأمن.

ونوه الرئيس التركي، في كلمة خلال برنامج الإفطار الرمضاني التقليدي مع السفراء بنسخته الـ14 في مقر حزب “العدالة والتنمية” بأنقرة، حسب ما ذكرت وكالة “الأناضول”، الثلاثاء، أن محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم تعتبر “جريمة كراهية يجب وقفها”.

وأضاف أردوغان: “المحاولات البغيضة لحرق القرآن الكريم ليست مقبولة أبداً بأي حال من الأحوال، فهي جريمة كراهية واضحة تماماً”.

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وأشار إلى إنه يتوجب وضع حد لهذه الأعمال الخسيسة (حرق القرآن الكريم) التي تجرح مشاعر نحو ملياري إنسان وتثير غضبهم.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي أن النظام العالمي الراهن غير قابل للاستمرار” وأنه توجد “حاجة ملحة” إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

الرئيس التركي: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي

واعتبر أردوغان أن “النظام الذي يحبس مصير الإنسانية بين شفاه 5 دول ليس مستداماً. توجد حاجة ملحة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي بنهج شامل”.

وفي علاقة بالحرب الروسية – الأوكرانية أعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده بأن “سلاماً عادلاً” يمكن أن يمنح الطرفين مخرجاً الأزمة.

وقال: “أعتقد أن السلام العادل يمكن أن يمنح الطرفين (روسيا وأوكرانيا) مخرجاً مشرفاً ويخرج منطقتنا الدوامة التي من جرت إليها”.

يشار إنه 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

حرق القرآن في السويد

حادثة إحراق القرآن الكريم في السويد هي اساءة واستفزاز قامت بها حركة اليمين المتطرف (الخط المتشدد) في مدينة مالمو ومدينة لينشوبينغ ضد المسلمين في 21 يناير 2023.

حيث قام زعيم الحركة، راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الأمر الذي أحدث موجة من الاحتجاجات في معظم المدن السويدية.

من المعروف عن السياسي الدنماركي-السويدي، راسموس بالودان، زعيم حزب الخط المتشدد (سترام كوكس) اليميني المتطرف الذي يمضي على خطى زعماء الحزب، والذي يُمثّلون وجهات نظر متطرفة ومتشددة حول الإسلام.

كما يعارضون بشدة الهجرة غير الغربية ووجود الدين الإسلامي في الدنمارك، حيث كان يُنظم للعديد من المظاهرات السياسية في المناطق التي يقطن بها المهاجرون المسلمون، والذي يعتبر عداء الإسلام والمهاجرين المسلمين ورقة رابحة لكسب الأصوات في الانتخابات.

وفي أبريل عام 2022، قام “بالودان” مع أنصار حزبه بإحراق نسخ من القرآن الكريم، الذي أدى إلى اندلاع مواجهات واسعة، في أنحاء متفرقة من السويد.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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