الإثنين, أبريل 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنادنيا بطمة تتحول إلى نادين نجيم.. هوس التجميل ورأس جديد! (فيديو)
حياتنا

دنيا بطمة تتحول إلى نادين نجيم.. هوس التجميل ورأس جديد! (فيديو)

رجح متابعون أن يكون الاختلاف فقط في طريقة وضع مساحيق التجميل واختلاف شكل الحاجبين

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تتحول إلى نادين نجيم.. هوس التجميل ورأس جديد! (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
- Advertisement -

وطن- فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بشكل جديد يُشبه كثيراً شكل الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

نادين على أحلام

ظهرت دنيا بطمة في حفل افتتاح محل تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء، بملامح مختلفة، ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسوداً، تميز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب لنادين نجيم.

وجاء في التعليقات: ” نادين على هيفا على احلام على اليسا ….على دنيا بطمة”.

متحولة جنسياً

- Advertisement -

وكتب آخر: ” انتي مين ؟ دنيا بطمة وين ؟؟؟ علاه رديتي روحك هكا”.

وشبهها متابع بالمتحولين جنسياً قائلا: “يا ويلي إيش هالوجه الجديد؟ كأنك متحول جنسياً”.

وكانت دنيا بطمة قد علقت على الصورة: “ونظرتي فيها قصة”، لتأتي ردوداً ساخرة: ” نضرة مليانة بتوكس و فيلر و تكساس”.

وسخرت متابعة: ” مبقيتش كنعرفك كل مرة خارجة لينا بكمارة جديدة”.

هوس التجميل

لكن البعض رجح أن يكون الاختلاف فقط في طريقة وضع مساحيق التجميل، واختلاف شكل الحاجبين.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

العمليات التي خضعت لها دنيا بطمة

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر، للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه، لجعله بمظهر مشدود وإخفاء أي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيّرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

كما أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة.

ورغم أنها لا تعترف بما حدث، واكتفت بالقول إنها تمارس الرياضة وتشرب كثيراً من الماء. لكن بعضهم أرجع تغير دنيا بطمة لعمليات نحت الجسم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دنيا بطمة تترك العبادات وتتفرغ لإعلانات نزع الحواجب وبيجامات النوم المثيرة! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة تختص المغتصب سعد لمجرد بهذه الدعوة في رمضان (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تستعرض منحنياتها بفستان أرجواني مفتوح للفخذ متقمصة دور روجينا في البرنس

حياتنا

دنيا بطمة تتعرض للهجوم بسبب صور ابنتها “غزل”.. هذا ما لاحظه المتابعون وأغضبهم! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تستعرض جسدها على أغنية: “إنت بس نظرة عينك تسوى النسوان!” (فيديو)

حياتنا

قُبلة من الرقبة وأحضان.. نادين نجيم وقصي خولي بفيديو جريء جداً (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة جريئة جداً..كشفت بطنها وأثارت غضب متابعيها بهذه الرسالة! (شاهد)

حياتنا

“لا تلعب معانا إحنا أكبر لعيبة”.. رسالة جديدة من دنيا بطمة (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة في جلسة تدليك على أضواء الشموع.. هكذا بدت بعدها! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة ترقص في حفل زفاف بقفطان غريب (فيديو)

حياتنا

بعد خطوبتها.. نادين نجيم بصورة صادمة والجروح تملأ وجهها (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة برسائل غامضة وفيديو من المسجد النبوي! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جورجينا رودريغيز في مواجهة مع فتاة سخرت منها.. هذا ما حدث وهكذا كان ردها (شاهد)

شهيدان في اقتحام جديد لنابلس وعرين الأسود تتصدى (شاهد)

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك بنزيما القياسي

ابنة عمرو دياب تمارس حركة بذيئة بشكل صريح دون اعتبارات! (شاهد)

شلل في الوجه والرجل اليسرى ومشاكل في القلب.. مصادر تكشف حالة قيس سعيد الحرجة!

إعلان بيع سيارة يفجر عاصفة جدل في مصر.. هل احتوى على رسالة مشفرة؟ (شاهد)

هبة عبوك باعت “حكيمي”.. ظهور جديد مفعم بالحيوية بقبلة وابتسامة وتحية مع عمرو دياب!

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

زوج فوز العتيبي يعلم أجنبية الصلاة في أوضاع مخلة.. عري وسخرية وألفاظ بذيئة! (شاهد)

بوعزيزي جديد في المغرب.. وفاة أحمد جواد بعدما أحرق نفسه.. ما علاقة أخنوش؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC