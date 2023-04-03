دنيا بطمة تتحول إلى نادين نجيم.. هوس التجميل ورأس جديد! (فيديو)

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وطن- فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بشكل جديد يُشبه كثيراً شكل الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

نادين على أحلام

ظهرت دنيا بطمة في حفل افتتاح محل تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء، بملامح مختلفة، ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسوداً، تميز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب لنادين نجيم.

وجاء في التعليقات: ” نادين على هيفا على احلام على اليسا ….على دنيا بطمة”.

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متحولة جنسياً

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وكتب آخر: ” انتي مين ؟ دنيا بطمة وين ؟؟؟ علاه رديتي روحك هكا”.

وشبهها متابع بالمتحولين جنسياً قائلا: “يا ويلي إيش هالوجه الجديد؟ كأنك متحول جنسياً”.

وكانت دنيا بطمة قد علقت على الصورة: “ونظرتي فيها قصة”، لتأتي ردوداً ساخرة: ” نضرة مليانة بتوكس و فيلر و تكساس”.

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وسخرت متابعة: ” مبقيتش كنعرفك كل مرة خارجة لينا بكمارة جديدة”.

هوس التجميل

لكن البعض رجح أن يكون الاختلاف فقط في طريقة وضع مساحيق التجميل، واختلاف شكل الحاجبين.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

العمليات التي خضعت لها دنيا بطمة

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر، للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه، لجعله بمظهر مشدود وإخفاء أي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيّرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

كما أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة.

ورغم أنها لا تعترف بما حدث، واكتفت بالقول إنها تمارس الرياضة وتشرب كثيراً من الماء. لكن بعضهم أرجع تغير دنيا بطمة لعمليات نحت الجسم.