الإثنين, أبريل 3, 2023
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حياتنا

خبير يحذر..”تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية على ضعف الدورة الدموية”

النقص في تدفق الدم إلى الساقين يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى أعراض أكثر خطورة

كتب ايمان الباجي
خبير يحذر..
ضعف الدورة الدمورية
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وطن- ينخفض تدفق الدم إلى اليدين أو أي جزء آخر من أجزاء الجسم نتيجة ضعف الدورة الدموية.

يربط الكثيرون ضعف الدورة الدموية بالبرد أو الشعور بالوخز في القدمين أو في اليدين. وعلى الرغم من أنه قد لا يبدو مقلقًا على الفور، إلا أن تدفق الدم المحدود يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسرعة.

في حين أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السكري وارتفاع الكوليسترول والسمنة هم أكثر عرضة لضعف الدورة الدموية، إلا أنه يمكن لأي شخص في أي عمر أن يعاني من ذلك.

برودة القدمين

تساقط الشعر

وفي هذا السياق، كشف البروفيسور أ. ديفيز، جراح الأوعية الدموية ورئيس التجارب السريرية لتقوية الدورة الدموية ببريطانيا لصحيفة ‘إكسبرس’ البريطانية عن الأعراض غير المتوقعة لضعف الدورة الدموية، والتي تشمل تساقط الشعر.

ويقول البروفيسور ديفيز، إن تساقط الشعر في الأطراف السفلية أمر يجب الانتباه إليه.

وأوضح: “تساقط الشعر غير المقصود في الساقين والقدمين قد من أبرز العلامات. نقص الدم في الساقين يعني أن بصيلات الشعر لن تحصل على التغذية الكافية وسوف تموت في نهاية المطاف.”

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وحذر من أن “هذا النقص في تدفق الدم إلى الساقين يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى أعراض أكثر خطورة.”

كما تحدث البروفيسور ديفيز عن أعراض أخرى غير متوقعة تشمل: برودة في القدمين وخدر على مدار السنة مع إحساس بالحرقان.

برودة القدمين

أشار البروفيسور ديفيز إلى أن القدم الباردة هي من أبرز علامات ضعف الدورة الدموية.

وأضاف: “إذا كان باقي جسمك دافئًا والقدمين باردتين أو إذا كنت تعاني من الألم في نفس الوقت، فإن المشكلة هي ضعف الدورة الدموية. في الواقع، يعد نقص تدفق الدم إلى الساقين سببًا شائعًا من برودة القدمين”.

كما قال كذلك:”بينما قد يعاني البعض من الألم الناجم عن ضعف الدورة الدموية، فإن الخدر يمكن أن يكون بنفس السوء. فالإحساس بالتنميل في الساقين يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في التوازن ويخفي إصابات القدم المحتملة.”

قرحة المعدة

قال البروفيسور ديفيز إن ضعف الدورة الدموية يعني أن الشرايين المسدودة تقلل كمية الدم التي تصل إلى الساقين مما قد يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة.

الدوخة وفقدان الذاكرة

هل تشعر بدوار لسبب غير مفهوم وفقدان توازنك والنسيان؟.

فقدان الذاكرة

قال البروفيسور ديفيز إن هذا يمكن أن يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، حيث لا يصل الدم الكافي إلى الدماغ.

وأضاف: “سيعمل دماغك على تقليص وظائف معينة مثل الذاكرة والتوازن”.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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