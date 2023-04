حفل الزفاف تحول لمأساة.. ما حدث للعروس في “ليلة العمر” صادم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرض زوجان هنديان لموقف محرج وغير متوقع في حفل زفافهما أثناء محاولتهما التقاط سيلفي، حيث كانا يحملان مسدسات الألعاب النارية للاحتفال ولكن النتيجة كانت كارثية.

ووفق موقع “moneycontrol” كان العروسان في ولاية “ماهاراشترا” يقفان لالتقاط الصور وبيدهما مسدسات كبيرة. وغالباً ما يحاول العروسان القيام بشيء غريب للفت الأنظار وجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهما تنتشر بشكل واسع.

ولكن النتيجة كانت كارثية عليهما، فما أن أطلقا نار مسدسيهما ـ مسدسات خاصة بالألعاب النارية ـ حتى انفجرت إحدى الحشوات وأصابت وجه العروس، وسرعان ما ألقى العريس المسدس بعيداً واندفع الجميع لإخماد النيران وإنقاذ العروس.

وأظهر مقطع فيديو العروسين وكانا يمسكان بمسدسات، في حفل زفافهما ويقفان أمام الكاميرات لإطلاق النيران وهما يبتسمان.

Idk what's wrong with people these days they are treating wedding days more like parties and this is how they ruin their perfect day. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/5o626gUTxY

— Aditi. (@Sassy_Soul_) March 31, 2023