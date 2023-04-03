الإثنين, أبريل 3, 2023
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حفل الزفاف تحول لمأساة.. ما حدث للعروس في “ليلة العمر” صادم (فيديو)

غالباً ما يحاول العروسان القيام بشيء غريب للفت الأنظار وجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهما تنتشر بشكل واسع

كتب خالد الأحمد
حفل الزفاف تحول لمأساة watanserb.com
حفل الزفاف تحول لمأساة
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وطن- تعرض زوجان هنديان لموقف محرج وغير متوقع في حفل زفافهما أثناء محاولتهما التقاط سيلفي، حيث كانا يحملان مسدسات الألعاب النارية للاحتفال ولكن النتيجة كانت كارثية.

موقف كارثي في حفل زفاف

ووفق موقع “moneycontrol” كان العروسان في ولاية “ماهاراشترا” يقفان لالتقاط الصور وبيدهما مسدسات كبيرة. وغالباً ما يحاول العروسان القيام بشيء غريب للفت الأنظار وجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهما تنتشر بشكل واسع.

ولكن النتيجة كانت كارثية عليهما، فما أن أطلقا نار مسدسيهما ـ مسدسات خاصة بالألعاب النارية ـ حتى انفجرت إحدى الحشوات وأصابت وجه العروس، وسرعان ما ألقى العريس المسدس بعيداً واندفع الجميع لإخماد النيران وإنقاذ العروس.

وأظهر مقطع فيديو العروسين وكانا يمسكان بمسدسات، في حفل زفافهما ويقفان أمام الكاميرات لإطلاق النيران وهما يبتسمان.

وأثناء محاولة واضحة من قبل الزوجين لالتقاط صورة بشكل مفاجئ، أطلق مسدس العروس وابلاً من اللهب في وجهها وصدرها.

موقف كارثي في حفل زفاف
موقف كارثي في حفل زفاف

تم نقل العروس إلى المستشفى

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وشوهدت العروس وهي تلقي السلاح بسرعة وتندفع بحثًا عن الأمان بينما يندفع الناس لمساعدتها.

وبعد الواقعة، تم نقل العروس إلى المستشفى حيث عانت العروس من إصابات خطيرة من حروق وصدمة نفسية.

ونشرت مقطع الفيديو مستخدمة تدعى “أديتي”، وعلقت عليه :”لا أعرف مما يشكو الناس هذه الأيام ، فهم يعاملون أيام الزفاف مثل الحفلات ، وهذه هي الطريقة التي يفسدون بها يومهم المثالي.”

المصدرتويتر، موقع moneycontrol، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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