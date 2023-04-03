حصري لـ(وطن) من داخل الحزب الحاكم.. رسالة “طمأنة” للاجئين السوريين في تركيا

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وطن- شدد ياسين أقطاي القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حوار حصري لموقع (وطن يغرد خارج السرب)، أنه لا خوف على اللاجئين السوريين بحكم أنهم محميون بمواثيق ومعاهدات دولية وقعت عليها أنقرة، في حال عدم فوز الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل.

كما لفت ياسين أقطاي إلى أنه في حال عدم فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات ـ وهو أمر استبعده ـ فإنه سيتحول إلى الانضمام لحزب معارضة قوي يدافع عن القيم والمبادئ التركية، حسب وصفه.

ياسين أقطاي وأزمة اللاجئين السوريين في تركيا

وأشار “أقطاي” إلى أن أحزاب المعارضة لا تملك برنامجا سياسيا سوى “التخلص من اللاجئين السوريين في تركيا“.

مبينا أنه من حق اللاجئين الشعور بالخوف والقلق بسبب الخطاب الموجه من قبل المعارضة للوجود السوري.

وعن حظوظ رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ياسين أقطاي إن الرئيس الحالي سبق أن خاض 15 محطة انتخابية حُسمت لصالحه، وأرجع سبب ذلك “لأن الشعب التركي مؤمن بمشروع أردوغان السياسي”.

وتابع مستشار الرئيس التركي السابق، أن مرشح المعارضة “كمال كليجدار أوغلو” لم يجرؤ في السنوات الماضية على خوض الانتخابات وجها لوجه مع أردوغان، وكان يدفع بمرشح آخر ويفشل في كل مرة.

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وأضاف ياسين أقطاي، أنه يترقب انقلابا لحزب الشعب على “الطاولة السداسية”، خصوصا وأن الحزب له تاريخ في الانقلابات، على حد قوله.

مؤامرات داخلية وخارجية ضد أردوغان والحزب الحاكم

وفي رد على مزاعم عدد من القيادات عن تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم للمؤامرات الداخلية والخارجية، قال “أقطاي” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف علنا في حملته الانتخابية أنه سيدعم المعارضة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية طالما تآمرت على أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

أما عن التحديات الداخلية، فقد ذكّر القيادي بالحزب الحاكم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا سنة 2016، كدليل على وجود مؤمرات داخلية تستهدف أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وعن أحزاب المعارضة، كشف ياسين أقطاي في حوار خاص لـ(وطن)، ستبثه غدا، عن تعاونها مع قوى أجنبية وأنه لا رؤية لدى قوى المعارضة لإدارة البلاد.

وقال أيضا إن تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية وقائده الرئيس أردوغان، شهدت تطورا على أصعدة كثيرة.

النهضة التركية في عهد العدالة والتنمية

كما أشار “أقطاي” في هذا السياق إلى أن تركيا تواصل صناعتها من الأسلحة، وأن ما حلم به الأتراك مسبقا قد أصبح حقيقة “فقد صنعنا طائرات الدورن بلا طيار وتفوقت في أماكن كثيرة مثل ليبيا وشمال سوريا.. وحتى في أوكرانيا كان لها الحسم في بعض المعارك” على حد قوله.

وضمن الحديث عن إنجازات أردوغان وحكومته، لفت مستشار الرئيس التركي السابق كذلك إلى “السيارة التركية الكهربائية التي بدأ بيعها في تركيا”، وقال إنها “ستغزو العالم قريبا”.

وحول الحلول المتوقعة أو المقترحة لمعالجة وضع اللاجئين السوريين استبعد القيادي ياسين أقطاي، عقد أي لقاء بين رأس النظام السوري بشار الأسد، وبين الرئيس أردوغان.

أقطاي اقترح أن تدير تركيا حلب لفترة مؤقتة

وتساءل قائلا: “حتى لو تركيا وثقت ببشار الأسد فهل هم ـ السوريون ـ سيثقون به؟”، ليجيب أقطاي مجددا: “بالطبع لا”.

كما كشف ياسين أقطاي أنه شخصيا قدم مقترحًا للحكومة التركية، بأن تقوم بإدارة حلب لفترة مؤقتة يتم خلالها اعادة اللاجئين السوريين إلى هناك وتأمينهم “لأنهم لا يثقون بالنظام السوري” على حد قوله.

المزيد من التفاصيل سيبثها موقع (وطن يغرد خارج السرب)، غدا، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وكذلك عبر موقعه الإلكتروني، حيث يمكنكم متابعة الحوار الكامل والحصري لـ(وطن) مع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس أردوغان السابق والسياسي التركي البارز.