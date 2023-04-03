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تلفزيون قطر داخل بيت صلاح الدين في القدس ومفاجأة سارة لكل العرب (فيديو)

حرر القائد الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي، بيت القدس في 2 أكتوبر 1187، بعد أكثر من 88 عاما بقيت خلالها تحت الاحتلال الصليبي

كتب فهمي الورغمي
سيدة مقدسية سائدة العلمي watanserb.com
سيدة مقدسية سائدة العلمي
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وطن- استطاعت سيدة مقدسية تُدعى “سائدة العلمي” حماية منزلها، الذي سكنه قبل 900 عام فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي، من أطماع الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لتجريدها منه عبر القوة أو عبر إغراءها بملايين الدولارات للتفريط في ملكيته.

مقدسية ترفض بيع منزلها الذي سكنه صلاح الدين الأيوبي

وقالت السيدة المقدسية “سائدة العلمي”، إنها رفضت بيع منزلها لأي أحد رغم العروض المغرية التي قُدمت لها.

وأوضحت “العلمي” أن السبب وراء استماتتها في رفض بيع منزلها، أنه كان في فترة ما مقر إقامة الفاتح الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي، الذي أعاد بيت المقدس في، 2 أكتوبر 1187، للمسلمين بعدما بقيت لـ 88 عاما تحت الاحتلال الصليبي الأوروبي.

ويتموقع منزل السيدة المقدسية سائدة العلمي، بالقدس المحتلة فوق كنيسة القيامة التي سميت كذلك نسبة إلى “قيامة” المسيح من بين الأموات، بحسب العقيدة المسيحية.

وتقع كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، وتسمى أيضا “القبر المقدس”، وهي عبارة عن مجمع معماري كبير، ويحيط بها العديد من المباني التاريخية والأثرية التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

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بنيت كنيسة القيامة من قبل الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين عام 335 للميلاد، وجدد البناء بشكله الحالي في القرن 12، وبنيت فوق الجَلجلة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد المسيحيون بأن المسيح عليه السلام صُلب عليها.

وعندما حرر القائد صلاح الدين الأيوبي القدس من الصليبيين عام 1187 حافظ على الكنيسة، واحترم مكانتها الدينية، وبعد خلاف بين العائلات المسيحية حول من يقتني مفتاح الكنيسة، أشار صلاح الدين بأن يعطى المفتاح لعائلة مسلمة تكون هي المسؤولة عن الكنيسة.

فوافق الجميع على ذلك، وأصبح يشرف عليها عائلتان مُسلمتان، هما عائلة نسيبة التي تقوم بفتح أبواب الكنيسة وإغلاقها صباحاً ومساء، وعائلة جودة آل الحسيني التي تحمل مفاتيح الكنيسة وتحافظ عليها.

صلاح الدين الأيوبي
صلاح الدين الأيوبي

منحته للأوقاف خوفا من اندثار ملكيته

وفي خطوة ذكية، نابعة من مسؤولية تاريخية وحضارية عميقة، قررت السيدة المقدسية “سائدة العلمي”، منح ملكية المنزل الذي تقيم فيه إلى إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، خاصة وأنها آخر الباقين من عائلتها.

وأكدت العلمي أن منح منزلها، بصفته وقفا، أفضل الحلول لمنع المتطفلين والاحتلال الصهيوني بشكل خاص من الاستحواذ عليه.

يشار أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، هي مؤسسة إسلامية عامة تعمل بحكم الوصاية الأردنية الهاشمية وتتبع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية وعلى مدار قرن من الزمان تقريباً، حكمتها كافة قوانين العمل العام في المؤسسات الأردنية العامة.

تقوم إدارة الأوقاف على شؤون المسجد الأقصى المبارك، وكل ما يتعلق به من أوقاف في مدينة القدس الشريف، والتي أكدتها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل (لاهاي وجنيف) والمتعلقة بحماية وإدارة الأماكن الدينية والثقافية، واتفاقية وادي عربة عام 1994، التي نصت في المادة (9/2) على أحقية الوصاية الأردنية الهاشمية على أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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