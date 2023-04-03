بعد 10 أيام من الغياب التام.. قيس سعيد يتوعد معارضيه في أول ظهور

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وطن- بعد أكثر من 10 أيام على آخر ظهور مرئي له، ظهر الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه، الاثنين، برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، انتقد خلاله بطريقة حادة من وصفهم بـ “الأطراف التي تحدثت عن وجود شغور في منصب رئاسة الجمهورية”.

أول ظهور لقيس سعيد بعد إشاعات مرضه الشديد

وقال قيس سعيد في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لـ رئاسة الجمهورية التونسية: “يتحدثون عن الشغُور وحتى صباح اليوم.. تقريبا بلغنا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل”.

وأضاف سعيّد مُخاطبا بودن وعموم التونسيين: “قالوا هناك حالة شغور وشخّصوا الداء وقدموا وصفات الدواء وقدموا الأرقام والتحاليل التي لا علم لي بها أصلا.. ويتحدثون عن حالة من حالات الشغور لأن الهدف بالنسبة لهم حالة الشغور”.

وأكد قيس سعيد على “أنهم بعد غيابه يومين أو 3 أصبحوا يتحدثون عن الشغور وسدّ الشغور” ولفت إلى أنهم “لا يثيرون إلا الإزدراء والاحتقار” وفق تعبيره”.

ونوه الرئيس التونسي إلى أن ‘الشغور في رؤوسهم… ورؤوسهم فارغة إلّا من التكالب على السلطة'”.

قيس سعيد يتهم جهات في الدولة بتعطيل الصلح الجزائي

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وخلال لقاءه رئيسة الحكومة، أكد قيس سعيد أن هناك جهات في الدولة تحاول تعطيل مسار الصلح الجزائي وايترداد الأموال المنهوبة.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا من المفترض أن يكونوا في السجن “لكن يقع تعطيل ذلك اعتمادا على بعض الفصول والفقرات وبعض القوانين”.

وأوضح أنه سيتم العمل على تحقيق إرادة الشعب التونسي، مؤكدا أن تونس ليست ملف بل هي وطن وشعب ودولة، حسب قوله.

الجفاف في تونس

وفي علاقة بأزمة الجفاف التي تعيشها تونس منذ فترة، قال سعيّد إن “الإهمال أوصلنا إلى هذه الوضعية المائيّة.. أمس كُنت أُريد الخُروج للشارع للاحتفال فرحًا بالغيث النافع”.

وتابع أن الله منّ على تونس بالغيث النافع في شهر رمضان المبارك.

وتابع: “نأمل أن يتواصل الغيث النافع ونخرج من الأزمة المائية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.”

وعبّر رئيس الدولة عن أمله أن تصبح لتونس في المستقبل سياسة مائية “حتى لا نجد أنفسنا في نفس الوضعية التي نمر بها جراء للإهمال لعشرات السنوات”.

وختم بقوله: “كان لنا سدّ بني مطير من أفضل ما ثمة.. وسدّ وادي الاخماش ماعادش الحمد لله رحمة ربي واسعة ومنّ علينا ربي بالغيث النافع وإن شاء الله نخرجوا من الوضعية هذي”.

وكانت الصحافة الدولية قد سلطت الضوء على الحالة الصحية لقيس سعيد، خاصة في ظل غيابه عن أي نشاط علني منذ 22 مارس آذار الماضي.

ولفتت بعض التقارير أن سعيد قد أصيب بوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، حيث مكث هناك طيلة الأسبوع الأخير لشهر مارس آذار الماضي، قبل أن يتماثل للشفاء.