إسرائيل ترد على “مأدبة الإفطار الإماراتية” بأخرى أكبر جمعت مسؤولين عرباً (شاهد)

وطن- بعد أقل من أسبوع على مأدبة “افطار” أقامها سفير الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل محمد آل خاجة، وحضرها سفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي، أقامت خارجية الاحتلال مأدبة إفطار في تل أبيب حضرها أيضا دبلوماسيون عرب ومسؤولون كبار.

وتأتي هذه الخطوة من قبل خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال في القدس والمناطق المحتلة الأخرى.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صوراً للمأدبة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر“.

وقالت فيها: “حضر دبلوماسيون مسلمون ومسؤولون كبار مأدبة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي استضافها وزير الخارجية إيلي كوهين”.

Muslim diplomats and senior officials attended an Iftar meal at the Israel MFA hosted by Foreign Minister @elicoh1 and Director General @RonenLeviMaoz . pic.twitter.com/YSvqy8mSwQ

