إسرائيل ترد على “مأدبة الإفطار الإماراتية” بأخرى أكبر جمعت مسؤولين عرباً (شاهد)

- Advertisement -

وطن- بعد أقل من أسبوع على مأدبة “افطار” أقامها سفير الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل محمد آل خاجة، وحضرها سفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي، أقامت خارجية الاحتلال مأدبة إفطار في تل أبيب حضرها أيضا دبلوماسيون عرب ومسؤولون كبار.

وتأتي هذه الخطوة من قبل خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال في القدس والمناطق المحتلة الأخرى.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صوراً للمأدبة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر“.

وقالت فيها: “حضر دبلوماسيون مسلمون ومسؤولون كبار مأدبة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي استضافها وزير الخارجية إيلي كوهين”.

1/2

Muslim diplomats and senior officials attended an Iftar meal at the Israel MFA hosted by Foreign Minister @elicoh1 and Director General @RonenLeviMaoz . pic.twitter.com/YSvqy8mSwQ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 3, 2023

- Advertisement -

ووفق “قناة i24news” الإخبارية الإسرائيلية، فقد استقبل الوزير إيلي كوهين والمدير العام للوزارة رونين ليفي (ماعوز) مساء اليوم، عشرات الضيوف من البلاد ومن دول عربية وإسلامية، وزعم كوهين أمام الضيوف أن الاحتلال يولي أهمية للعلاقة بين إسرائيل وشعوب المنطقة عموما وإفساح حرية العبادة في إسرائيل لأبناء كافة الديانات.

وكان اللقاء فرصة للحديث عن الكعكة الكبيرة التي حصلت عليها اسرائيل من التطبيع مع عدد من البلدان العربية، رغم أن سياستها تجاه العرب والمسلمين لم تتغير.

ووفق المصدر قال الوزير كوهين خلال وليمة الإفطار: “الإنجاز الأكبر لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة هو التوقيع على اتفاقيات إبراهيم والتي وقعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع قادة دول الإمارات، البحرين والمغرب، اثبتنا خلالها أنه يوجد لدينا القدرة بالعمل سوية لصالح شعوبنا وتحسين مستوى حياة الملايين في المنطقة.”

وزعم كوهين أن التغيير بالعلاقات مع الحكومات شمل أيضاً شعوب منطقة الشرق الأوسط مشيراً إلى أن معطيات السياحة والتجارة والتي هي في وتيرة متزايدة، تتيح للكثيرين التمتع بثمار السلام التاريخي.

وتابع:”وأنا أعتقد أن اتجاه التحسن سيتواصل وسيتضاعف خلال السنوات القادمة”.

ومن بين الضيوف المشاركين في وليمة الإفطار بحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية كان: سفراء ودبلوماسيون من سفارات مصر، تركيا، البحرين، الإمارات، المغرب، ألبانيا، كازاخستان، كوسوفو، تنزانيا.

إضافة إلى تشاد وأذربيجان، ويشارك الأخيران لأول مرة في وليمة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما شاركت بالحدث شخصيات إسلامية بارزة من إسرائيل وشخصيات إعلامية وثقافية.