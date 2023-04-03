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إسرائيل ترد على “مأدبة الإفطار الإماراتية” بأخرى أكبر جمعت مسؤولين عرباً (شاهد)

كان اللقاء فرصة للحديث عن الكعكة الكبيرة التي حصلت عليها إسرائيل من التطبيع مع عدد من البلدان العربية رغم أن سياستها تجاه العرب والمسلمين لم تتغير

كتب خالد الأحمد
إسرائيل ترد على مأدبة الإفطار الإماراتية watanserb.com
إسرائيل ترد على مأدبة الإفطار الإماراتية
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وطن- بعد أقل من أسبوع على مأدبة “افطار” أقامها سفير الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل محمد آل خاجة، وحضرها سفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي، أقامت خارجية الاحتلال مأدبة إفطار في تل أبيب حضرها أيضا دبلوماسيون عرب ومسؤولون كبار.

وتأتي هذه الخطوة من قبل خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال في القدس والمناطق المحتلة الأخرى.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صوراً للمأدبة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر“.

وقالت فيها: “حضر دبلوماسيون مسلمون ومسؤولون كبار مأدبة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي استضافها وزير الخارجية إيلي كوهين”.

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ووفق “قناة i24news” الإخبارية الإسرائيلية، فقد استقبل الوزير إيلي كوهين والمدير العام للوزارة رونين ليفي (ماعوز) مساء اليوم، عشرات الضيوف من البلاد ومن دول عربية وإسلامية، وزعم كوهين أمام الضيوف أن الاحتلال يولي أهمية للعلاقة بين إسرائيل وشعوب المنطقة عموما وإفساح حرية العبادة في إسرائيل لأبناء كافة الديانات.

وكان اللقاء فرصة للحديث عن الكعكة الكبيرة التي حصلت عليها اسرائيل من التطبيع مع عدد من البلدان العربية، رغم أن سياستها تجاه العرب والمسلمين لم تتغير.

ووفق المصدر قال الوزير كوهين خلال وليمة الإفطار: “الإنجاز الأكبر لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة هو التوقيع على اتفاقيات إبراهيم والتي وقعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع قادة دول الإمارات، البحرين والمغرب، اثبتنا خلالها أنه يوجد لدينا القدرة بالعمل سوية لصالح شعوبنا وتحسين مستوى حياة الملايين في المنطقة.”

وزعم كوهين أن التغيير بالعلاقات مع الحكومات شمل أيضاً شعوب منطقة الشرق الأوسط مشيراً إلى أن معطيات السياحة والتجارة والتي هي في وتيرة متزايدة، تتيح للكثيرين التمتع بثمار السلام التاريخي.

وتابع:”وأنا أعتقد أن اتجاه التحسن سيتواصل وسيتضاعف خلال السنوات القادمة”.

ومن بين الضيوف المشاركين في وليمة الإفطار بحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية كان: سفراء ودبلوماسيون من سفارات مصر، تركيا، البحرين، الإمارات، المغرب، ألبانيا، كازاخستان، كوسوفو، تنزانيا.

إضافة إلى تشاد وأذربيجان، ويشارك الأخيران لأول مرة في وليمة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما شاركت بالحدث شخصيات إسلامية بارزة من إسرائيل وشخصيات إعلامية وثقافية.

المصدرتويتر، قناة i24news الإخبارية الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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