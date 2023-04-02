ميزة جديدة في واتساب ستنقذ دردشاتك

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وطن– يعتبر تطبيق واتساب (WhatsApp) أحد منصات المراسلة الفورية القليلة التي تقدم ميزات جديدة بين الحين والآخر.

يعتبر واتساب من أكثر التطبيقات شيوعاً بين المستخدمين الذين وصل عددهم إلى أكثر من مليار مستخدم.

ميزة جديدة

بحسب صحيفة indianexpress، يعمل التطبيق في الوقت الحالي على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين قفل دردشة محددة باستخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور، بهدف زيادة خصوصية المستخدمين.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن WABetaInfo، سيكون المستخدمون قادرين على عرض هذه الدردشات المقفلة في قسم منفصل، مما قد يجعل من المستحيل على أي شخص لا يملك رمز المرور عرض هذه المحادثات.

وفي حال محاولة شخص ما الوصول إلى هاتفك وفشل في عملية المصادقة عدة مرات، فسيتعين عليه مسح الدردشة إذا أراد فتحها.

وبصرف النظر عن تعزيز خصوصية المستخدم، يمكن أن تساعد الميزة الجديدة أيضاً في إخفاء الوسائط المشتركة مع الدردشات الخاصة من خلال عدم حفظها تلقائياً في معرض الجهاز.

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وتم رصد الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp Beta لنظام أندرويد (v2.23.8.2)، ويبدو أن الوظيفة الجديدة ستتوفر في إصدار مستقبلي من التطبيق.

ميزات أخرى