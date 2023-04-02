الأحد, أبريل 2, 2023
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ميزة جديدة في واتساب ستنقذ دردشاتك

يعمل التطبيق في الوقت الحالي على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين قفل دردشة محددة باستخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور

كتب ايمان الباجي
ميزة جديدة في واتساب ستنقذ دردشاتك watanserb.com
واتساب
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وطن– يعتبر تطبيق واتساب (WhatsApp) أحد منصات المراسلة الفورية القليلة التي تقدم ميزات جديدة بين الحين والآخر.

يعتبر واتساب من أكثر التطبيقات شيوعاً بين المستخدمين الذين وصل عددهم إلى أكثر من مليار مستخدم.

ميزة جديدة

بحسب صحيفة indianexpress، يعمل التطبيق في الوقت الحالي على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين قفل دردشة محددة باستخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور، بهدف زيادة خصوصية المستخدمين.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن WABetaInfo، سيكون المستخدمون قادرين على عرض هذه الدردشات المقفلة في قسم منفصل، مما قد يجعل من المستحيل على أي شخص لا يملك رمز المرور عرض هذه المحادثات.

تطبيق واتساب

وفي حال محاولة شخص ما الوصول إلى هاتفك وفشل في عملية المصادقة عدة مرات، فسيتعين عليه مسح الدردشة إذا أراد فتحها.

وبصرف النظر عن تعزيز خصوصية المستخدم، يمكن أن تساعد الميزة الجديدة أيضاً في إخفاء الوسائط المشتركة مع الدردشات الخاصة من خلال عدم حفظها تلقائياً في معرض الجهاز.

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وتم رصد الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp Beta لنظام أندرويد (v2.23.8.2)، ويبدو أن الوظيفة الجديدة ستتوفر في إصدار مستقبلي من التطبيق.

ميزات أخرى

وفي الشهر الماضي، طرح واتساب العديد من الميزات الجديدة مثل رابط الاتصال لإصدار ويندوز من التطبيق، وواجهة عرض مقسمة لأجهزة أندرويد اللوحية، والقدرة على الموافقة على مشاركين جدد في المجموعة، ونشر الملاحظات الصوتية كتحديثات الحالة.
المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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