الأحد, أبريل 2, 2023
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موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية يفجر الجدل

الشيخة القطرية مريم آل ثاني خاضت تجربة سفر غير مريحة عبر الخطوط الجوية القطرية، قبل أن تتدخل الأخيرة وتُحاول تطويق الموقف

كتب فهمي الورغمي
الخطوط الجوية القطرية و مريم آل ثاني watanserb.com
الخطوط الجوية القطرية و مريم آل ثاني
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وطن- انتقدت الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني، طريقة تعامل الخطوط الجوية القطرية مع عملائها، بعد رحلة سفر غير مريحة صُحبة ابنتها على متن إحدى الرحلات، لترد عليها الناقلة القطرية بطريقة أدهشت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخة مريم آل ثاني تنتقد الخطوط الجوية القطرية

وكتبت الشيخة مريم آل ثاني في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي والمُوثق على “تويتر”: “كنت منذ أيام على متن رحلة على الخطوط الجوية القطرية، بعد عودة من رحلة علاج طويلة.”

وتابعت:”آلمني وصدمني كيفية تعامل المشرفة المسؤولة عن الرحلة supervisor، حيث كانت في منتهى عدم المسؤولية وغير مستعدة للتفاهم مع الراكبين وغير حريصة على سلامتنا”.

وتطرقت الشيخة القطرية إلى ما حدث معها خلال الرحلة قائلة: “أصرت المشرفة على جلوس ابنتي ذات السنتين لوحدها، مع علمها التام ورؤيتها لإصرار وبكاء الطفلة على عدم الجلوس وحدها لخوفها.”

وأوضحت:”وضعت الحزام وأجلست طفلتي عنوة، واستطاعت ابنتي الخروج من حزام المقعد مرتين قبل الاقلاع! شرحت الموقف للمسؤولة وأصرت على تعنتها”!

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وتساءلت آل ثاني بقولها: “كيف للخطوط القطرية أن توقع غرامة مالية على الراكب بدون التأكد وفتح تحقيق في الحادثة؟.. هل يجوز للمشرفة رفض إعطاء الراكب حزام أمان”؟

وأضافت: “ما هذا التعنت والإصرار على موقف ضد طفلة بعمر السنتين! أين روح القانون في التعامل للحرص على سلامة الجميع؟ وأخيراً هل الخطوط القطرية آمنة بعد هذه الحادثة؟”.

قبل أن تختم بقولها: “بسبب اصرار وتعنت المشرفة، اضطررت أن أتقبض بابنتي من خلال مقعدي، حيث كان يفصل بيني وبين مقعد ابنتي حاجز! فقد كان الوضع غير آمن وغير مريح لي، ولكن اضطررت لفعل ذلك حرصًا مني على سلامة ابنتي”.

موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية
موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية

الخطوط الجوية القطرية تُوضح وتعتذر

تفاعلت الخطوط الجوية القطرية على وجه السرعة مع الشيخة القطرية مريم آل ثاني وقدمت لها اعتذارها.

وقالت الشركة في تعليق عبر حسابها الرسمي على تويتر في ردها على الشيخة القطرية: “شكرا لإخطارنا بالموضوع مريم. نتأسف كثيرا للسماع عن تجربتك إذ أننا نسعى دائما لتزويد عملائنا بأحسن التجارب مع الخطوط الجوية القطرية”.

وتابعت “نرجوا منك التواصل معنا عبر الخاص ومشاركتنا المزيد من التفاصيل كرقم الحجز والمحطة المسؤولة عن هذا التصرف للتحقيق فورا في الحادثة”.

وهو بالفعل ما حدث، حيث أرسلت الشيخة القطرية معطياتها وتفاصيل رحلتها إلى الشركة، لترد عليها الأخيرة مرة أخرى: “نحن نتابع ملفك بعناية للتحقيق في الحادثة والقيام بالإجراءات اللازمة”.

موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية
موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية

تفاعل مع شكوى الشيخة القطرية

أثارت الحادثة التي تعرضت لها الشيخة القطرية مريم آل ثاني، ردود فعل واسعة حول طريقة تعامل الخطوط الجوية القطرية مع حالتها الخاصة، حيث كانت مسافرة رفقة ابنتها صاحبة السنتين.

وكتب عبد الله المريخي في هذا السياق: “في عمر السنتين يصنف الراكب (Child)،أما قبل يكون infant يوضع الطفل في الحضن ويتم وضع حزام اضافي.الرضيع وزنه بسيط، و ربما الحزام الإضافي غير مصمم لتحمل وزن بالغ+طفل . ولكن يبدو أن الاسلوب والتعامل ينرفز”.

وروى حادثة حصلت معه سابقا بقوله: “حدث معاي موقف انا (بزنس) ودخلت كرمكم الله (حمام) بزنس وقفلت الباب.. وفي ثواني واسمع طرق على الباب ان اخرج فهذا للبزنس!! قلت له انا بزنس وحتى لو كنت سياحيه لن اخرج باسلوبك هذا غير المحترم. مضيف عربي للاسف”.

من جانبها، غردت الناشطة القطرية فرح أحمد بقولها: “الأمان على متن الطائرة مسؤوليتهم صح ولكن مراعاة ظروف الركاب وبالذات التعامل مع اطفال وفي سن اقل من ٥ سنوات يحتاج مرونه وحكمه في اداره مثل هالمواقف.”

وتابعت مستنكرة:”وغريبة انها supervisor يعني لها اقل شي ٤ سنوات خبره ومر عليها كثير حالات مشابهه كيف ما قدرت تتعامل مع الموقف صح”.

أحمد قراطس هو الآخر علق على الحادثة قائلا: “اشتغلت في القطرية مع الطيران الخاص والأميرية… احترام المسافرين والتأقلم مع طلباتهم ورغاباتهم بما لا يتعارض مع السلامة العامة هو اساس الخدمات الجوية و الارضية.”

وأضاف:”اما التعنت والمواجهة مع المسافرين وتعريضهم للخطر هو شغل المبتدئين وغير المحترفين… اتضامن معك اخت مريم”.

وقال مغرد آخر: “اختي مريم حمدالله على سلامتك.. نفس الموقف كان مع ولدي وكان صغير١١سنه وجاه كرسيه مع وحداجنبي يشرب قبل الاقلاع وطلبت منهم تغير الكرسي رفض المضيف وتهاوشت معهم.. وقلت لهم بنزل من طياره وبنزل صور في توتر لاني صوره رجال سكران(قبل مايكون هناك قانون منع تصوير)وماطارت لايوم غيرت الكرسي”.

موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية
موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية

الخطوط الجوية القطرية

هذا وتُعد القطرية أسرع شركة طيران نمواً في العالم، وتشغّل أسطولاً حديثاً من الطائرات يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى ما يزيد عن 140 وجهة عالمية.

كما تقدّم الناقلة الوطنية لدولة قطر خدمة ذات مستوى عالمي لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وذلك عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، في الدوحة، قطر.

خلا ل عام 2022، وللسنة الثانية على التوالي، تصدرت “الخطوط الجوية القطرية” قائمة أفضل شركات الطيران حول العالم، حسب وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات، AirlineRatings.com .

وورد على موقع “AirlineRatings.com” أنّ التزام الشركة بالطيران خلال عامي 2021 و2022 كان عاملًا حاسمًا. كما نالت الخطوط الجوية القطرية جائزة التميّز للرحلات طويلة المدى – الشرق الأوسط/ أفريقيا، حسب نفس تقرير العام الماضي.

المصدرتويتر، موقع AirlineRatings، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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