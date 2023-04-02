موقف خاص وصادم لشيخة من آل ثاني على متن الخطوط القطرية يفجر الجدل

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وطن- انتقدت الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني، طريقة تعامل الخطوط الجوية القطرية مع عملائها، بعد رحلة سفر غير مريحة صُحبة ابنتها على متن إحدى الرحلات، لترد عليها الناقلة القطرية بطريقة أدهشت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخة مريم آل ثاني تنتقد الخطوط الجوية القطرية

وكتبت الشيخة مريم آل ثاني في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي والمُوثق على “تويتر”: “كنت منذ أيام على متن رحلة على الخطوط الجوية القطرية، بعد عودة من رحلة علاج طويلة.”

وتابعت:”آلمني وصدمني كيفية تعامل المشرفة المسؤولة عن الرحلة supervisor، حيث كانت في منتهى عدم المسؤولية وغير مستعدة للتفاهم مع الراكبين وغير حريصة على سلامتنا”.

كنت منذ أيام على متن رحلة على الخطوط الجوية القطرية، بعد عودة من رحلة علاج طويلة ..

آلمني وصدمني كيفية تعامل المشرفة المسؤولة عن الرحلة "supervisor" حيث كانت في منتهى عدم المسؤولية وغير مستعدة للتفاهم مع الراكبين وغير حريصة على سلامتنا.@qatarairwaysar — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 1, 2023

وتطرقت الشيخة القطرية إلى ما حدث معها خلال الرحلة قائلة: “أصرت المشرفة على جلوس ابنتي ذات السنتين لوحدها، مع علمها التام ورؤيتها لإصرار وبكاء الطفلة على عدم الجلوس وحدها لخوفها.”

وأوضحت:”وضعت الحزام وأجلست طفلتي عنوة، واستطاعت ابنتي الخروج من حزام المقعد مرتين قبل الاقلاع! شرحت الموقف للمسؤولة وأصرت على تعنتها”!

ما حدث على متن تلك الرحلة الآتي:

أصرت المشرفة على جلوس ابنتي ذات السنتين لوحدها، مع علمها التام ورؤيتها لإصرار وبكاء الطفلة على عدم الجلوس وحدها لخوفها.

وضعت الحزام وأجلست طفلتي عنوة،واستطاعت ابنتي من الخروج من حزام المقعد مرتين قبل الاقلاع! شرحت الموقف للمسؤولة وأصرت على تعنتها! — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 1, 2023

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وتساءلت آل ثاني بقولها: “كيف للخطوط القطرية أن توقع غرامة مالية على الراكب بدون التأكد وفتح تحقيق في الحادثة؟.. هل يجوز للمشرفة رفض إعطاء الراكب حزام أمان”؟

وأضافت: “ما هذا التعنت والإصرار على موقف ضد طفلة بعمر السنتين! أين روح القانون في التعامل للحرص على سلامة الجميع؟ وأخيراً هل الخطوط القطرية آمنة بعد هذه الحادثة؟”.

كيف للخطوط القطرية أن توقع غرامة مالية على الراكب بدون التأكد وفتح تحقيق في الحادثة؟

هل يجوز للمشرفة رفض اعطاء الراكب حزام أمان؟

ما هذا التعنت والاصرار على موقف ضد طفلة بعمر السنتين!أين روح القانون في التعامل للحرص على سلامة الجميع؟

وأخيراً هل الخطوط القطرية آمنة بعد هذه الحادثة؟ — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 1, 2023

قبل أن تختم بقولها: “بسبب اصرار وتعنت المشرفة، اضطررت أن أتقبض بابنتي من خلال مقعدي، حيث كان يفصل بيني وبين مقعد ابنتي حاجز! فقد كان الوضع غير آمن وغير مريح لي، ولكن اضطررت لفعل ذلك حرصًا مني على سلامة ابنتي”.

بسبب اصرار وتعنت المشرفة، اضطررت أن أتقبض بابنتي من خلال مقعدي، حيث كان يفصل بيني وبين مقعد ابنتي حاجز! فقد كان الوضع غير آمن وغير مريح لي، ولكن اضطررت لفعل ذلك حرصًا مني على سلامة ابنتي فترة الاقلاع. — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 1, 2023

الخطوط الجوية القطرية تُوضح وتعتذر

تفاعلت الخطوط الجوية القطرية على وجه السرعة مع الشيخة القطرية مريم آل ثاني وقدمت لها اعتذارها.

وقالت الشركة في تعليق عبر حسابها الرسمي على تويتر في ردها على الشيخة القطرية: “شكرا لإخطارنا بالموضوع مريم. نتأسف كثيرا للسماع عن تجربتك إذ أننا نسعى دائما لتزويد عملائنا بأحسن التجارب مع الخطوط الجوية القطرية”.

شكرا لإخطارنا بالموضوع مريم. نتأسف كثيرا للسماع عن تجربتك إذ أننا نسعى دائما لتزويد عملائنا بأحسن التجارب مع الخطوط الجوية القطرية. نرجوا منك التواصل معنا عبر الخاص ومشاركتنا المزيد من التفاصيل كرقم الحجز والمحطة المسؤولة عن هذا التصرف للتحقيق فورا في الحادثة. — Qatar Airways Support (@qrsupport) April 1, 2023

وتابعت “نرجوا منك التواصل معنا عبر الخاص ومشاركتنا المزيد من التفاصيل كرقم الحجز والمحطة المسؤولة عن هذا التصرف للتحقيق فورا في الحادثة”.

وهو بالفعل ما حدث، حيث أرسلت الشيخة القطرية معطياتها وتفاصيل رحلتها إلى الشركة، لترد عليها الأخيرة مرة أخرى: “نحن نتابع ملفك بعناية للتحقيق في الحادثة والقيام بالإجراءات اللازمة”.

يرجى إرسال رسالة ثانية من فضلك إذ أننا تفقدنا للتو الرسائل عبر الخاص ولم نجد التفاصيل. قد يرجع الأمر لتأخير ما في وصول الرسالة.نحن نتابع ملفك بعناية للتحقيق في الحادثة والقيام بالإجراءات اللازمة. — Qatar Airways Support (@qrsupport) April 1, 2023

تفاعل مع شكوى الشيخة القطرية

أثارت الحادثة التي تعرضت لها الشيخة القطرية مريم آل ثاني، ردود فعل واسعة حول طريقة تعامل الخطوط الجوية القطرية مع حالتها الخاصة، حيث كانت مسافرة رفقة ابنتها صاحبة السنتين.

وكتب عبد الله المريخي في هذا السياق: “في عمر السنتين يصنف الراكب (Child)،أما قبل يكون infant يوضع الطفل في الحضن ويتم وضع حزام اضافي.الرضيع وزنه بسيط، و ربما الحزام الإضافي غير مصمم لتحمل وزن بالغ+طفل . ولكن يبدو أن الاسلوب والتعامل ينرفز”.

وروى حادثة حصلت معه سابقا بقوله: “حدث معاي موقف انا (بزنس) ودخلت كرمكم الله (حمام) بزنس وقفلت الباب.. وفي ثواني واسمع طرق على الباب ان اخرج فهذا للبزنس!! قلت له انا بزنس وحتى لو كنت سياحيه لن اخرج باسلوبك هذا غير المحترم. مضيف عربي للاسف”.

في عمر السنتين يصنف الراكب (Child)،أما قبل يكون infant يوضع الطفل في الحضن ويتم وضع حزام اضافي.الرضيع وزنه بسيط، و ربما الحزام الإضافي غير مصمم لتحمل وزن بالغ+طفل .

ولكن يبدو أن الاسلوب والتعامل ينرفز.

حدث معاي موقف انا (بزنس) ودخلت كرمكم الله (حمام) بزنس وقفلت الباب وفي… — د.عبدالله حمد المريخي (@muraikhi77) April 1, 2023

من جانبها، غردت الناشطة القطرية فرح أحمد بقولها: “الأمان على متن الطائرة مسؤوليتهم صح ولكن مراعاة ظروف الركاب وبالذات التعامل مع اطفال وفي سن اقل من ٥ سنوات يحتاج مرونه وحكمه في اداره مثل هالمواقف.”

وتابعت مستنكرة:”وغريبة انها supervisor يعني لها اقل شي ٤ سنوات خبره ومر عليها كثير حالات مشابهه كيف ما قدرت تتعامل مع الموقف صح”.

الأمان على متن الطائرة مسؤوليتهم صح ولكن مراعاة ظروف الركاب وبالذات التعامل مع اطفال وفي سن اقل من ٥ سنوات يحتاج مرونه وحكمه في اداره مثل هالمواقف وغريبه انها supervisor يعني لها اقل شي ٤ سنوات خبره ومر عليها كثير حالات مشابهه كيف ما قدرت تتعامل مع الموقف صح — Farah Ahmad 🇶🇦 أم فهد (@Faaaraaah78) April 1, 2023

أحمد قراطس هو الآخر علق على الحادثة قائلا: “اشتغلت في القطرية مع الطيران الخاص والأميرية… احترام المسافرين والتأقلم مع طلباتهم ورغاباتهم بما لا يتعارض مع السلامة العامة هو اساس الخدمات الجوية و الارضية.”

وأضاف:”اما التعنت والمواجهة مع المسافرين وتعريضهم للخطر هو شغل المبتدئين وغير المحترفين… اتضامن معك اخت مريم”.

اشتغلت في القطرية مع الطيران الخاص و الاميرية… احترام المسافرين و التأقلم مع طلباتهم و رغاباتهم بما لا يتعارض مع السلامة العامة هو اساس الخدمات الجوية و الارضية اما التعنت و المواجهة مع المسافرين وتعريضهم للخطر هو شغل المبتدئين وغير المحترفين… اتضامن معك اخت مريم — Ahmed Krates (@ahmed_krates) April 1, 2023

وقال مغرد آخر: “اختي مريم حمدالله على سلامتك.. نفس الموقف كان مع ولدي وكان صغير١١سنه وجاه كرسيه مع وحداجنبي يشرب قبل الاقلاع وطلبت منهم تغير الكرسي رفض المضيف وتهاوشت معهم.. وقلت لهم بنزل من طياره وبنزل صور في توتر لاني صوره رجال سكران(قبل مايكون هناك قانون منع تصوير)وماطارت لايوم غيرت الكرسي”.

اختي مريم حمدالله على سلامتك🌹

نفس الموقف كان مع ولدي وكان صغير١١سنه وجاه كرسيه مع وحداجنبي يشرب 🍾قبل الاقلاع وطلبت منهم تغير الكرسي رفض المضيف و تهاوشت معهم وقلت لهم بنزل من طياره وبنزل صور في توتر لاني صوره رجال سكران(قبل مايكون هناك قانون منع تصوير)وماطارت لايوم غيرت الكرسي — A A althani (@ladon_aaa) April 1, 2023

الخطوط الجوية القطرية

هذا وتُعد القطرية أسرع شركة طيران نمواً في العالم، وتشغّل أسطولاً حديثاً من الطائرات يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى ما يزيد عن 140 وجهة عالمية.

كما تقدّم الناقلة الوطنية لدولة قطر خدمة ذات مستوى عالمي لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وذلك عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، في الدوحة، قطر.

خلا ل عام 2022، وللسنة الثانية على التوالي، تصدرت “الخطوط الجوية القطرية” قائمة أفضل شركات الطيران حول العالم، حسب وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات، AirlineRatings.com .

وورد على موقع “AirlineRatings.com” أنّ التزام الشركة بالطيران خلال عامي 2021 و2022 كان عاملًا حاسمًا. كما نالت الخطوط الجوية القطرية جائزة التميّز للرحلات طويلة المدى – الشرق الأوسط/ أفريقيا، حسب نفس تقرير العام الماضي.