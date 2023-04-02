رامز جلال ينتقم للرجال من أمينة شلباية وأجبرها على فعل المستحيل (فيديو)

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وطن- اضطرت خبيرة التجميل والإتيكيت المصرية أمينة شلباية، لكسر قواعد الإتيكيت الذي اعتادت على تقديمه لمتابعيها من خلال حلقات يومية ببرنامجها بعد أن حلت ضيفة –ضحية- جديدة على الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني “رامز نيفر إند”، الذي يبث على “إم بي سي مصر”.

وتعرضت أمينة شلباية لمقلب ثقيل جعلها تعيد حساباتها وما دأبت على تعليمه للسيدات عبر الفيديوهات التي تنشرها على قناتها فيما يخص الإتيكيت وقواعد الطعام.

أمينة شلباية وضفدعة رامز جلال

وخلال الحلقة 11 من برنامجه “رامز نيفر إند“، أجبر الفنان رامز جلال خبيرة الاتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيدها دون سكين.

وهو ما رفضته أولا ولكنه خيرها بينها وبين جلب الضفدعة لها، ولكنها وافقت في النهاية على تناول المانجو بيدها.

وكانت أمينة شلباية نشرت في يوليو 2022، مقطع فيديو عبر قناتها على اليوتيوب توضح فيه إتيكيت أكل المانجو.

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وقالت شلباية إن إتكيت أكل المانجة خارج المنزل وفي الأماكن العامة يستوجب استخدام الملعقة، حال كانت المانجة مقطعة مكعبات، وشوكة وسكينة إذا كانت مقدمة على شكل شرائح.

رامز جلال يسخر من أمينة شلباية

وتابع الفنان رامز جلال سخريته بعد وصول الإعلامية أمينة شلباية إلى موقع المقلب في الرياض بالتعليق على نحافتها وعلى كلمة “أوكي” التي استمرت في قولها طوال الحلقة.

وقال رامز جلال: “أنا كرهت كلمة أوكي يا جماعة”.

ثم بدأت أن تتذوق “الوسابي” وهي مغمضة العينين وذلك في اختبار لحاسة التذوق عندها ليسالوها ما تأكله لتقول شلباية: “وسابي” ومن ثم عن البلد التي اخترعته لتقول اليابان، ثم تكمل رحلتها في المقلب.

كما سخر رامز من أسنان أمينة قائلا: “دي سنان سنجاب، ولابسة حلق صاجات”.

عقب ذلك بدأ رامز جلال، بمساعدة “الأوزة عزة” كما سماها في اختيار مكان المقلب، حيث وقع اختيارها على مقلب “المطعم الطائر”.

مقلب المطعم الطائر

وشوهدت أمينة بعد ذلك وهي في حالة هلع وخوف جراء مقلب المطعم الطائر، كما صرخت في وجه رامز جلال.

وفي نهاية المقلب، وجه رامز سؤالا لأمينة شلباية عن سبب كراهيتها للرجال، فأجابت خبيرة التجميل: «أنا مش بكره الراجل لكني قولت مش عاوزة أتجوز تاني»، كما أجبرها رامز جلال على قول «عاوزة أتجوز».

وأمينة شلباية إعلامية مصرية، درست في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، وعملت في مجال عروض الأزياء والتحقت بمسابقات ملكات الجمال.

وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1988، وبعد انتهائها من الجامعة سافرت إلى انجلترا وحصلت على كورسات فى المكياج والعناية بالشعر.

وبعد عودتها إلى مصر، قدمت برامج (آخر موضة، خارج نطاق الخدمة)، كما قدمت فقرات في برامج (إسهر معانا، القاهرة اليوم).