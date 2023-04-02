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رامز جلال ينتقم للرجال من أمينة شلباية وأجبرها على فعل المستحيل (فيديو)

في "رامز نيفر إند" خيرها جلال بين تناول المانجو بيدها وبين جلب الضفدعة لها فوافقت على كسر الإتيكيت وتناول المانجو بيدها

كتب خالد الأحمد
رامز جلال ينتقم من أمينة شلباية watanserb.com
رامز جلال ينتقم من أمينة شلباية
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وطن- اضطرت خبيرة التجميل والإتيكيت المصرية أمينة شلباية، لكسر قواعد الإتيكيت الذي اعتادت على تقديمه لمتابعيها من خلال حلقات يومية ببرنامجها بعد أن حلت ضيفة –ضحية- جديدة على الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني “رامز نيفر إند”، الذي يبث على “إم بي سي مصر”.

وتعرضت أمينة شلباية لمقلب ثقيل جعلها تعيد حساباتها وما دأبت على تعليمه للسيدات عبر الفيديوهات التي تنشرها على قناتها فيما يخص الإتيكيت وقواعد الطعام.

أمينة شلباية وضفدعة رامز جلال

وخلال الحلقة 11 من برنامجه “رامز نيفر إند“، أجبر الفنان رامز جلال خبيرة الاتيكيت أمينة شلباية على تناول المانجو بيدها دون سكين.

وهو ما رفضته أولا ولكنه خيرها بينها وبين جلب الضفدعة لها، ولكنها وافقت في النهاية على تناول المانجو بيدها.

وكانت أمينة شلباية نشرت في يوليو 2022، مقطع فيديو عبر قناتها على اليوتيوب توضح فيه إتيكيت أكل المانجو.

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وقالت شلباية إن إتكيت أكل المانجة خارج المنزل وفي الأماكن العامة يستوجب استخدام الملعقة، حال كانت المانجة مقطعة مكعبات، وشوكة وسكينة إذا كانت مقدمة على شكل شرائح.

اعتداء أمينة شلباية بالضرب على رامز جلال بعد اكتشافها المقلب
اعتداء أمينة شلباية بالضرب على رامز جلال بعد اكتشافها المقلب

رامز جلال يسخر من أمينة شلباية

وتابع الفنان رامز جلال سخريته بعد وصول الإعلامية أمينة شلباية إلى موقع المقلب في الرياض بالتعليق على نحافتها وعلى كلمة “أوكي” التي استمرت في قولها طوال الحلقة.

وقال رامز جلال: “أنا كرهت كلمة أوكي يا جماعة”.

ثم بدأت أن تتذوق “الوسابي” وهي مغمضة العينين وذلك في اختبار لحاسة التذوق عندها ليسالوها ما تأكله لتقول شلباية: “وسابي” ومن ثم عن البلد التي اخترعته لتقول اليابان، ثم تكمل رحلتها في المقلب.

كما سخر رامز من أسنان أمينة قائلا: “دي سنان سنجاب، ولابسة حلق صاجات”.

عقب ذلك بدأ رامز جلال، بمساعدة “الأوزة عزة” كما سماها في اختيار مكان المقلب، حيث وقع اختيارها على مقلب “المطعم الطائر”.

أمينة شلباية تأكل المانجو بعد مقلب رامز جلال
أمينة شلباية تأكل المانجو بعد مقلب رامز جلال

مقلب المطعم الطائر

وشوهدت أمينة بعد ذلك وهي في حالة هلع وخوف جراء مقلب المطعم الطائر، كما صرخت في وجه رامز جلال.

وفي نهاية المقلب، وجه رامز سؤالا لأمينة شلباية عن سبب كراهيتها للرجال، فأجابت خبيرة التجميل: «أنا مش بكره الراجل لكني قولت مش عاوزة أتجوز تاني»، كما أجبرها رامز جلال على قول «عاوزة أتجوز».

وأمينة شلباية إعلامية مصرية، درست في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، وعملت في مجال عروض الأزياء والتحقت بمسابقات ملكات الجمال.

وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1988، وبعد انتهائها من الجامعة سافرت إلى انجلترا وحصلت على كورسات فى المكياج والعناية بالشعر.

وبعد عودتها إلى مصر، قدمت برامج (آخر موضة، خارج نطاق الخدمة)، كما قدمت فقرات في برامج (إسهر معانا، القاهرة اليوم).

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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