خليل البلوشي في رسالة نارية وسبب دفاعه عن القضايا الوطنية أثناء المباريات (فيديو)

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وطن – قال المعلق العماني خليل البلوشي، إنه يحرص على التعليق على قضايا من باب كونه مواطنا عربيا ومسلما وإنسانا يغير على دينه وعاداته وتقاليده، قد تكون بعيدة عن كرة القدم.

وأضاف في تصريحات إعلامية: “أني بني آدم أحمل رسالة، والرسالة يجب أن تصل للمشاهد وللمسؤول، ويجب أن يتقبلها المكان اللي أشتغل فيه قبل الناس”.

وضرب خليل البلوشي أمثلة على ذلك، بقضية الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قضية من الضروري أن تُطرح على الهواء، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يطلب منه ذلك لكنه من منطلق شخصي.

وأشار خليل البلوشي إلى أنه تحدث أيضا عن القضية الفلسطينية أكثر من مرة خلال تعليقه على مباريات كرة القدم، مؤكدا أن كل من لديه منبر عليه استغلاله في الدفاع عن قضاياه.

وأوضح خليل البلوشي أنه يبدأ المباراة أحيانا بالدعاء لضحايا زلزال أو كارثة، أو الدعاء لشهداء مسلمين، متابعا: “الرسائل اللي أنا أمتلك فيها قناعة شخصية لازم أوجهها للناس”.

المعلق العُماني، خليل البلوشي: "يجب أن استغل كل المنابر للدفاع عن قضية فلسطين وقضايا الأمة". pic.twitter.com/V2leVyr26o — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2023

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وكثيرا ما يلفت خليل البلوشي، الأنظار بتصريحات التي تمثل تفاعلا مع قضايا وطنية، ففي وقت سابق استهل المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي، تعليقه على إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (موسم 2022-2023) بالدعاء لقطاع غزة، أثتاء تعرضه لتصعيد إسرائيلي.

وبدأ البلوشي حديثه قبل انطلاق مباراة كريستال بالاس وأرسنال بالقول: “نوحّد الدعاء في هذه الأثناء لأهلنا في غزة، اللهم فك أسرهم واشفِ مريضهم واكشف كربتهم وبدّل خوفهم أمناً يا ذلال الجلال والعزة”.

في وقت سابق أيضا، كان البلواشي قد دافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أثناء تعليقه على مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث بدأ البلوشي تعليقه بالثناء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال “والله لا خير فينا إن لم ندافع عن رسول الله محمد، عندما يستغلون منابرهم يخرج البعض ويقول هذه حرية الرأي، وعندما نستغل نحن منابرنا يطلع البعض ويقول لك لا تخلط الدين بالرياضة ولا تخلط الدين بالسياسة”.

وأبدى البلوشي دعمه لأي حراك فيه نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وختم حديثه قائلا “والله لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا في الدفاع عن ديننا، فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام فما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله”.