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حياتنا

خالد الفراج يلاحق رونالدو وجورجينا إلى غرفة النوم في “ستوديو 23” (فيديو)

طلب الفراج من جورجينا التحدث مع والدته في الهاتف، وهو ما استجابت له بالفعل قبل أن يتدخل أحد الحراس ويقوم بإبعادهم فور وصول رونالدو

كتب خالد الأحمد
خالد الفراج يلاحق رونالدو وجورجينا watanserb.com
خالد الفراج يلاحق رونالدو وجورجينا
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وطن- أدى فنان المقالب السعودي “خالد الفراج” شخصية مشجع يلاحق لاعب فريق النصر، كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في أحد المطاعم وصولاً إلى غرفة النوم، من خلال حلقة جديدة من برنامج “ستوديو 23” الساخر، المذاع على قناة mbc1.

تقليد رونالدو وجورجينا في “ستديو 23”

ظهرت جورجينا في الاسكيتش الكوميدي في كلمة شكر أثناء تكريمها خلال حفل الـ Joy Awards ، وبمجرد البدء يبدأ الفانز بملاحقتها لأخذ السيلفي إلى جانبها بالرغم من أنها كان تقف على خشبة المسرح.

وقلد خالد الفراج حركة كريستيانو الشهيرة خلال احتفاله بتسجيل الأهداف، وطلب من جورجينا، التحدث مع والدته في الهاتف، وهو ما استجابت له بالفعل، قبل أن يتدخل أحد الحراس ويقوم بإبعادهم، فور وصول رونالدو.

وفي مشهد تال ظهر رونالدو وزوجته وهما يجلسان داخل “كافيه”، ثم قام الفراج باحتضان كريستيانو وطلب التصوير معه، ونفذ حركة الاحتفال بالأهداف ذاتها.

وفي المشهد الثالث، يصل رونالدو وزوجته إلى منزلهما، ولكن الفراج وصديقه ظلا يلاحقانهما، وأديا ذات الحركة الشهيرة، وهو ما أثار ضحك كريستيانو.

ونشرت “إم بي سي” على حسابها في” تويتر” رابط الحلقة وعلقت عليه:” ملاحقين جورجينا ورونالدو بكل مكان”.

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خالد الفراج يلاحق "رونالدو وزوجته جورجينا" في كل مكان
خالد الفراج يلاحق “رونالدو وزوجته جورجينا” في كل مكان

زي نادي النصر

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تقليد رونالدو فيها فسبق وأن ظهر وليد قشران الذي قام بتقليد شخصية رونالدو، بارتداء زي نادي النصر السعودي وهو يحرز هدفًا، مع تعليق للمعلق فهد العتيبي، غير أن هذا الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

برنامج ستوديو 23

ويعود نخبة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج في برنامج “ستوديو 23” خلال هذا الموسم الرمضاني، وهو عملٍ يتضمن مزيجاً من المشاهد التمثيلية والغنائية، إضافة إلى فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصيات العالمية المعروفة.

والبرنامج من بطولة: حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.

من هو خالد الفراج؟

وخالد الفراج مواليد 1972، هو ممثل كوميديا سعودي. بدأت شهرته في تقديم برنامج ساخر خلال موقع يوتيوب، ثم أتجه للتمثيل.

حصل على شهادة دبلوم إدارة أعمال، وبدأت شهرته في قناة اليوتيوب «صاحي» بعام 2012، حيث قدم برنامج تحت اسم «نص الجبهة»، الذي ينتقد خلاله ما يعرض في شاشات التلفاز بشكل ساخر، وقدم منه عدة مواسم لاقت نجاح ومتابعة كبيرة.

وبعد نجاحه في موقع اليوتيوب اتجه للتمثيل التلفزيوني بمشاركته بالجزء الرابع من البرنامج الكوميدي «واي فاي»، ونال البطولة خلال مسلسل «حالتنا حالة» الذي عرض بموسمين في شهر رمضان لعامي 2018 / 2019، توالت الأعمال التمثيلية بعد ذلك.

المصدرتويتر، إم بي سي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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