حيلة ذكية من لاعب فيورنتينا لمساعدة زميله سفيان مرابط على كسر صيامه (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق موقفا إنسانيا من قِبل لاعب فيورنتينا الإيطالي لوكا رانييري، الذي منح زميله في الفريق، اللاعب المغربي سفيان مرابط، فرصة لكسر صيامه، خلال مواجهة نادي إنتر في الدوري الإيطالي.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة سقوط رانييري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، فأوقفها الحكم، وذلك رغم أن اللاعب لم يتعرض لأي شيء، وفي الوقت نفسه وثقت إحدى الكاميرات النجم المغربي وهو يلتهم موزة بسرعة ويشرب الماء، قبل استئناف اللعب.

وحصد رانييري إشادة كبيرة، بعدما اصطنع الإصابة ومنح زميله أمرابط فرصة الإفطار، خاصة وأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب من الحكام إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم.

في موقف وجد الإشادة والتقدير .. لاعب فيورنتينا الإيطالي "لوكا رانييري" يسقط مدعيًا الإصابة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي (إنتز ميلان) ويطلب تدخل الطاقم الطبي؛ لمنح زميله الصائم اللاعب "#سفيان_أمرابط" فرصة الإفطار عند حلول وقت أذان المغرب يوم أمس . pic.twitter.com/hvUWzPxVIY — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) April 2, 2023

الاتحاد الفرنسي رفض إيقاف المباريات وقت الإفطار

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد رفض إيقاف المباريات خلال شهر رمضان من أجل إعطاء الفرصة للاعبين المسلمين لكي يفطروا، وخاطب الحكام بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وقال الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، إنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي، وفق زعمه.

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وأضاف أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية، وأكد أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف المباريات وقت الإفطار

لكن في الوقت نفسه، أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

وطلبت لجنة الحكام من حكامها، تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت أن اللجنة أصدر توجيهاتها للحكام بإيقاف المباراة لبعض الوقت، حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

وبات بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة، وبات يتوجب على كل فريق من أندية “البريميرليغ” أو الدرجة الأولى والدرجات الأخرى أيضا، إبلاغ طاقم التحكيم بوجود لاعب أو أكثر صائمين ويحتاجون إلى وقت من أجل الإفطار، حتى تتوقف المباراة وقت أذان المغرب.