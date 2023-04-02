الأحد, أبريل 2, 2023
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الأمير الوليد بن طلال يُظهر رشاقة ومرونة عالية في أحدث ظهور (فيديو)

يحرص الأمير والملياردير السعودي على مشاركة يومياته مع حفيداته وبات يقيم في السعودية بشكل دائم منذ أزمة الريتز كارلتون

كتب خالد الأحمد
الأمير الوليد بن طلال watanserb.com
الأمير الوليد بن طلال
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وطن- وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، ظهور الأمير السعودي الوليد بن طلال وهو يلعب كرة القدم مع حفيدته داخل صالة للعب الكرة في قصره.

وأظهر الفيديو، الأمير الوليد بن طلال (68 سنة)، وهو يعدو بخفة ورشاقة أمام حفيدته نورا، ويسدد الكرة تجاه المرمى.

أحدث ظهور للأمير الوليد بن طلال

فيما تمكنت حفيدته التي تقوم بدور حارس المرمى من صدها، لتقوم بركلها باتجاه جدها مرة أخرى، ليقوم الأمير الوليد بتسديدها وظهر ابن طلال في المقطع وهو يسجل هدفه الأول.

ويحرص الأمير السعودي على مشاركة لقطاته مع حفيداته، وكان آخرها مرافقتهن له خلال اللقاء الختامي لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بتتويج فريق الهلال بالكأس في فبراير الماضي.

وهنأ فريق الهلال في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً:” نبارك لممثل وطننا كبيرآسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأسالعالم_للأندية أو الثاني عالمياً”.

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كما عرض الأمير الوليد بن طلال، هدية للاعبي الفريق بمبلغ مليون ريال لكل لاعب في حالة الفوز في النهائي.

أحدث ظهور للأمير الوليد بن طلال وهو يلعب كرة القدم
أحدث ظهور للأمير الوليد بن طلال وهو يلعب كرة القدم

من هو الوليد بن طلال آل سعود؟

ويصنف رجل الأعمال الوليد بن طلال (62 عاما) بين أغنى اغنياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، ورياض الصلح أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال.

ولد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، في 7 مارس 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز.

وهو رجل أعمال سعودى يعد من أكبر المستثمرين بالعالم، وفى عام 2004 أدرجت مجلة “فوربس” الأمير الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر بـ21 مليار دولار.

بعد ذلك بسنوات صنفته المجلة الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب13.3 مليار دولار.

وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 مليار دولار.

المصدرتويتر، مجلة فوربس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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