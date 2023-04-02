الأمير الوليد بن طلال يُظهر رشاقة ومرونة عالية في أحدث ظهور (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، ظهور الأمير السعودي الوليد بن طلال وهو يلعب كرة القدم مع حفيدته داخل صالة للعب الكرة في قصره.

وأظهر الفيديو، الأمير الوليد بن طلال (68 سنة)، وهو يعدو بخفة ورشاقة أمام حفيدته نورا، ويسدد الكرة تجاه المرمى.

أحدث ظهور للأمير الوليد بن طلال

فيما تمكنت حفيدته التي تقوم بدور حارس المرمى من صدها، لتقوم بركلها باتجاه جدها مرة أخرى، ليقوم الأمير الوليد بتسديدها وظهر ابن طلال في المقطع وهو يسجل هدفه الأول.

ويحرص الأمير السعودي على مشاركة لقطاته مع حفيداته، وكان آخرها مرافقتهن له خلال اللقاء الختامي لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بتتويج فريق الهلال بالكأس في فبراير الماضي.

وهنأ فريق الهلال في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً:” نبارك لممثل وطننا كبيرآسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأسالعالم_للأندية أو الثاني عالمياً”.

- Advertisement -

كما عرض الأمير الوليد بن طلال، هدية للاعبي الفريق بمبلغ مليون ريال لكل لاعب في حالة الفوز في النهائي.

نبارك لممثل وطننا 🇸🇦 #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالمياً. وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 7, 2023

من هو الوليد بن طلال آل سعود؟

ويصنف رجل الأعمال الوليد بن طلال (62 عاما) بين أغنى اغنياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، ورياض الصلح أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال.

ولد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، في 7 مارس 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز.

وهو رجل أعمال سعودى يعد من أكبر المستثمرين بالعالم، وفى عام 2004 أدرجت مجلة “فوربس” الأمير الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر بـ21 مليار دولار.

بعد ذلك بسنوات صنفته المجلة الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب13.3 مليار دولار.

وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 مليار دولار.