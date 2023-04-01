رفض شرب الماء.. محمد صلاح تألق أمام مانشستر سيتي وهو صائم (فيديو)

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وطن- تمكن نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من إحراز هدف عالمي جديد والتألق أمام مانشستر سيتي في مباراة اليوم، رغم أنه خاض المباراة وهو صائم.

محمد صلاح يخوض مباراة السيتي وهو صائم

وسجل محمد صلاح هدفه في المباراة إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17، ورغم ذلك فقد تمكن مانشستر سيتي من تحويل تأخره أمام الليفر إلى فوز كبير برباعية.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة استبدال صلاح في الشوط الثاني من عمر المباراة، وجلوسه على مقاعد البدلاء.

صلاح يرفض شرب المياه لحظة خروجه من المباراة pic.twitter.com/YwMfuyPThn — Mohamed Salah (@MoSalah_Mo11) April 1, 2023

وبينما كان أحد الإداريين بفريق ليفربول يوزع زجاجات المياه على اللاعبين الذين خرجوا من الملعب في التبديلات، أخذ محمد صلاح زجاجته ووضعها أمامه ورفض الشرب، ليؤكد أنه صائم.

وأشاد ناشطون بحرص “الفرعون المصري” على قضاء فريضة الصيام رغم خوضه المباراة.

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وكتب أحدهم مشيدا بصلاح:”رغم إنه صائم سجل هدف وكان اللاعب الأبرز من جانب الليفر.”

وتابع:”محمد صلاح جناح رائع جداً.. ويستحق نادي أكبر من ليفربول.”

وفي ذات السياق ذكرت مغردة باسم “ايفا”: “يلعب أمام السيتي في ملعبهم وهو صائم ومرهق، وسجل هدف وكان أخطر لاعب من جانب ليفربول على أرض الميدان.. كم أنت كبير يا محمد صلاح.”

محمد صلاح يرفض شرب المياة بعد استبداله أمام مانشستر سيتي.pic.twitter.com/utmvqlwzZA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2023

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ورقم قياسي جديد لصلاح

وأصبح النجم المصري محمد صلاح، الهدّاف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج قواعد ملعب “الآنفيلد”، بعد تسجيله هدفاً في مرمى مانشستر سيتي، السبت.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل، في مرمى شباك صاحب الأرض مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الدقيقة الـ17.

محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الممتاز خارج الأرض بوصوله إلى الهدف الـ56 متجاوزاً مايكل أوين.#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_ليفربول #beINPL pic.twitter.com/yA9nSoJ6yE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

ولم يقتصر الأمر على الملك المصري صلاح، على تربعه على عرش الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي خارج ملعب “الآنفيلد” فحسب؛ بل أصبح أول لاعب يسجل في مرمى مانشستر سيتي في أربع مباريات مختلفة هذا الموسم.