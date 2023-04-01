السبت, أبريل 1, 2023
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حياتنا

رفض شرب الماء.. محمد صلاح تألق أمام مانشستر سيتي وهو صائم (فيديو)

الفرعون المصري محمد صلاح سجل هدفا رائعا في مرمى مانشستر سيتي

كتب باسل النجار
محمد صلاح watanserb.com
محمد صلاح
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وطن- تمكن نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من إحراز هدف عالمي جديد والتألق أمام مانشستر سيتي في مباراة اليوم، رغم أنه خاض المباراة وهو صائم.

محمد صلاح يخوض مباراة السيتي وهو صائم

وسجل محمد صلاح هدفه في المباراة إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17، ورغم ذلك فقد تمكن مانشستر سيتي من تحويل تأخره أمام الليفر إلى فوز كبير برباعية.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة استبدال صلاح في الشوط الثاني من عمر المباراة، وجلوسه على مقاعد البدلاء.

محمد صلاح يرفض شرب المياه بعد استبداله فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
محمد صلاح يرفض شرب المياه بعد استبداله فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وبينما كان أحد الإداريين بفريق ليفربول يوزع زجاجات المياه على اللاعبين الذين خرجوا من الملعب في التبديلات، أخذ محمد صلاح زجاجته ووضعها أمامه ورفض الشرب، ليؤكد أنه صائم.

وأشاد ناشطون بحرص “الفرعون المصري” على قضاء فريضة الصيام رغم خوضه المباراة.

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وكتب أحدهم مشيدا بصلاح:”رغم إنه صائم سجل هدف وكان اللاعب الأبرز من جانب الليفر.”

وتابع:”محمد صلاح جناح رائع جداً.. ويستحق نادي أكبر من ليفربول.”

وفي ذات السياق ذكرت مغردة باسم “ايفا”: “يلعب أمام السيتي في ملعبهم وهو صائم ومرهق، وسجل هدف وكان أخطر لاعب من جانب ليفربول على أرض الميدان.. كم أنت كبير يا محمد صلاح.”

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ورقم قياسي جديد لصلاح

وأصبح النجم المصري محمد صلاح، الهدّاف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج قواعد ملعب “الآنفيلد”، بعد تسجيله هدفاً في مرمى مانشستر سيتي، السبت.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل، في مرمى شباك صاحب الأرض مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الدقيقة الـ17.

ولم يقتصر الأمر على الملك المصري صلاح، على تربعه على عرش الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي خارج ملعب “الآنفيلد” فحسب؛ بل أصبح أول لاعب يسجل في مرمى مانشستر سيتي في أربع مباريات مختلفة هذا الموسم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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