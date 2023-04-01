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تصرف إنساني من مسحراتي القدس أمام منزل الأسير حمزة أبو ناب (فيديو مؤثر)

أبو ناب معتقل منذ منتصف العام الماضي بتهم زائفة وُجهت له من الشاباك

كتب خالد الأحمد
تصرف من مسحراتي القدس أمام منزل الأسير حمزة أبو ناب watanserb.com
تصرف من مسحراتي القدس أمام منزل الأسير حمزة أبو ناب
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وطن– انتشر مقطع فيديو مؤثر، لمسحراتي في مدينة القدس المحتلة، وهو يجوب شوارع المحتلة، وأقدم على تصرف إنساني فريد تجاه عائلة الأسير حمزة أبو ناب.

وحرص المسحراتي على الوقوف أمام منزل عائلة الأسير لإيقاظهم في البلدة القديمة، وأخذ ينادي: “الله يفرجها عليك يا حمزة يا ابن الجيران”، ضمن الأنشودة التي كان يغنيها.

اعتقال الأسير حمزة أبو ناب

والأسير أبو ناب، معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويواجه مزاعم الاحتلال في تقديم لائحة اتهام، تضمّنت التخطيط لتنفيذ عمليات.

وكان جهاز “الشاباك” الإسرائيلي قد أعلن العام الماضي، اعتقال خلية في مدينة القدس المحتلة، ونسب لها تهمة محاولة اغتيال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتنفيذ عمليات بطائرة دون طيار.

ووجه “الشاباك” اتهامات لكل من رشيد الرشق، ومنصور صفدي، وسفيان العجلوني، وحمزة أبو ناب، ومحمد السلايمة، وجميعهم من القدس المحتلة، بالتخطيط لخطف جنود، ولتنفيذ عمليّات إطلاق نار تستهدف شخصيّات إسرائيلية منها المتطرف “بن غفير”، ولمهاجمة القطار الإسرائيلي الخفيف عبر طائرة صغيرة مفخخة، وفق الإدعاءات التي اعتادت أن تسوقها قوات الاحتلال.

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وجاء بيان “الشاباك”، أن التحقيق أجري بالتعاون مع لواء القدس التابع لشرطة الاحتلال، وقد كشف مطلع أبريل ، عن خلية لنشطاء من “حماس” من سكان القدس، ووُجهت ضدهم لوائح اتهام ضدهم.

وادّعى التحقيق بأن “الرشق” و”الصفدي” كوّنا مجموعة من القدس للقيام بمواجهات في أحياء المدينة وفي المسجد الأقصى، وخططا للاختباء في الخليل أو جنين بعد تنفيذ الهجمات.

وآنذاك، قال المحامي المقدسي خلدون نجم إن التُهم الموجهة للشبان الخمسة، “زائفة ومفبركة” قائلًا: “لقد تم تهويلها بشكلٍ جنوني من جهازي الشرطة والشاباك بغرض إحراز انتصار أمني وهمي”.

وأضاف أن التهم التي وجهها الاحتلال للشبان يُستحال تنفيذها، وتظل بمثابة أمنيات حتى وإن تحدثوا عنها أمام الآخرين، لا يُمكن محاكمتهم أو اتهامهم بناءً على ذلك، لافتًا إلى أن هذه التهم الكبيرة، تُدلل على “ضعف منظومة التحقيقات الإسرائيلية”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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