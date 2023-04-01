السبت, أبريل 1, 2023
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رياضة

الملك المصري صلاح يُواصل تحطيم الأرقام التاريخية مع ليفربول

صلاح أصبح الهداف التاريخي لليفربول خارج قواعد الآنفيلد في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح watanserb.com
محمد صلاح
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وطن- أصبح النجم المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج قواعد ملعب ” الآنفيلد”، بعد تسجيله هدفاً في مرمى مانشستر سيتي، السبت.

ونجح المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل، في مرمى شباك صاحب الأرض مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الدقيقة ال17.

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول

وافتتح فريق مانشستر سيتي أولى أهداف مباراة الإثارة والقوة أمام نظيره الضيف ليفربول، عن طريق النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة ال27، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ولم يقتصر الأمر على الملك المصري صلاح، على تربعه على عرش الهدافين التاريخين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي خارج ملعب “الآنفيلد” فحسب، بل أصبح أول لاعب يسجل في مرمى مانشستر سيتي في أربع مباريات مختلفة هذا الموسم.

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وما زال التعادل الإيجابي يخيم على نتيجة مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، بهدف لكليهما، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة حتى الآن.

عقد صلاح مع ليفربول

ويحتل  محمد صلاح سادس جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لهذا الموسم. برصيد 12 هدفاً، كما وبفارق كبير عن المتصدر النرويجي إرلينغ هالاند  برصيد 18 هدفاً.

وكان محمد صلاح نجم المنتخب المصري، قد جدد عقده مع نادي ليفربول مع نهاية الموسم الماضي، لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف عام 2025.

محمد صلاح هداف ليفربول
محمد صلاح هداف ليفربول

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق ليفربول يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة أرسنال برصيد 69 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + نادي ليفربول تويتر +بين سبورت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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