الملك المصري صلاح يُواصل تحطيم الأرقام التاريخية مع ليفربول

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وطن- أصبح النجم المصري محمد صلاح، الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج قواعد ملعب ” الآنفيلد”، بعد تسجيله هدفاً في مرمى مانشستر سيتي، السبت.

ونجح المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل، في مرمى شباك صاحب الأرض مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الدقيقة ال17.

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول

وافتتح فريق مانشستر سيتي أولى أهداف مباراة الإثارة والقوة أمام نظيره الضيف ليفربول، عن طريق النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة ال27، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وغلاتك ما عاد لي خاطر بغيرك @MoSalah ❤️ أول لاعب من الريدز في التاريخ يسجل في 4⃣ مواجهات أمام مانشستر سيتي بنفس الموسم 👑⚽️ pic.twitter.com/rkbJBgNFC2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 1, 2023

ولم يقتصر الأمر على الملك المصري صلاح، على تربعه على عرش الهدافين التاريخين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي خارج ملعب “الآنفيلد” فحسب، بل أصبح أول لاعب يسجل في مرمى مانشستر سيتي في أربع مباريات مختلفة هذا الموسم.

محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الممتاز خارج الأرض بوصوله إلى الهدف الـ56 متجاوزاً مايكل أوين.#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_ليفربول #beINPL pic.twitter.com/yA9nSoJ6yE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

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وما زال التعادل الإيجابي يخيم على نتيجة مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، بهدف لكليهما، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة حتى الآن.

عقد صلاح مع ليفربول

ويحتل محمد صلاح سادس جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لهذا الموسم. برصيد 12 هدفاً، كما وبفارق كبير عن المتصدر النرويجي إرلينغ هالاند برصيد 18 هدفاً.

كالعادة.. الملك محمد صلاح يسجل في شباك مانشستر سيتي 🤷‍♂️ أول لاعب في التاريخ يسجل ضد السيتي في 4 مباريات مختلفة بنفس الموسم 🥅 هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي خارج ملعب آنفيلد بـ 56 هدفًا 🔴 pic.twitter.com/Mrr7Tqe0VB — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 1, 2023

وكان محمد صلاح نجم المنتخب المصري، قد جدد عقده مع نادي ليفربول مع نهاية الموسم الماضي، لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف عام 2025.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق ليفربول يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة أرسنال برصيد 69 نقطة حتى الآن.