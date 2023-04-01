أشرف حكيمي وفضيحة جديدة بالأدلة والصور.. خان هبة عبوك مع فتاة تدير مكتب تأجير سيارات!

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وطن– فجرت الصحفية الإسبانية أليكسيا ريفاس قنبلة من العيار الثقيل حول الأزمة التي يعيشها الآن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي مع زوجته التي قررت الانفصال عنه هبة عبوك، فاضحة أسرار لم يكشف عنها من قبل.

ونقل موقع ” periodicodiario” الإسباني عن أليكسيا ريفاس قولها أنها تلقت معلومات مؤكدة بأن لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي لم يكن مخلصًا لزوجته منذ بداية علاقتهما.

وقالت إن لديها أدلة من بينها صور تؤكد كل هذه المعلومات، موضحة أن المرأة التي لم يكن أشرف حكيمي مخلصًا معها لزوجته هي “فتاة تدير مكتب تأجير سيارات”.

ولفتت “ريفاس” إلى أن هناك مشكلة أخرى في العلاقة، بالإضافة إلى هذه الخيانة ، هي فارق السن بين الزوجين، حيث أن هبة عبوك تبلغ من العمر 36 عامًا وأشرف يبلغ من العمر 24 عامًا، ويبدو أن لكل منهما أهداف وأولويات مختلفة في الحياة.

من جانبه، قال الصحفي ميغيل أنخيل نيكولاس إن سبب الانفصال هو الأولويات التي كان لدى كل فرد، نظرًا لكونه أصغر سنًا ، فقد أراد قضاء اليوم بأكمله في الحفلات وجعل حياته.

يشار إلى انه قبل أسابيع قليلة ، ظهرت شابة فرنسية ادعت إن أشرف اعتدى عليها جنسياً بعد مغازلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء ذلك في وقت كان زواج اللاعب من الممثلة يعاني أزمة منذ شهور، حيث كان الزوجان بالفعل مرهقين للغاية وكان لديهما الكثير من مشاكل العلاقة ، ولكن هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

وعبرت هبة عبوك في بيان لها عن تضامنها ووقوفها بجانب الضحية كما تفعل دائمًا،لكنها عبرت عن ثقتها بالعدالة وما سيخرج عنها.

كما طلبت هبة عبوك من وسائل الإعلام احترام الخصوصية لها ولأطفالها وأبلغت عن طلاقها.