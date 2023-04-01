السبت, أبريل 1, 2023
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أشرف حكيمي وفضيحة جديدة بالأدلة والصور.. خان هبة عبوك مع فتاة تدير مكتب تأجير سيارات!

هبة عبوك أعلنت عن تضامنها ووقوفها بجانب الضحية لكنها عبرت عن ثقتها بالعدالة وما سيخرج عنها

كتب سالم حنفي
فضيحة جديدة لأشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– فجرت الصحفية الإسبانية أليكسيا ريفاس قنبلة من العيار الثقيل حول الأزمة التي يعيشها الآن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي مع زوجته التي قررت الانفصال عنه هبة عبوك، فاضحة أسرار لم يكشف عنها من قبل.

ونقل موقع ” periodicodiario” الإسباني عن أليكسيا ريفاس قولها أنها تلقت معلومات مؤكدة بأن لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي لم يكن مخلصًا لزوجته منذ بداية علاقتهما.

وقالت إن لديها أدلة من بينها صور تؤكد كل هذه المعلومات، موضحة أن المرأة التي لم يكن أشرف حكيمي مخلصًا معها لزوجته هي “فتاة تدير مكتب تأجير سيارات”.

ولفتت “ريفاس” إلى أن هناك مشكلة أخرى في العلاقة، بالإضافة إلى هذه الخيانة ، هي فارق السن بين الزوجين، حيث أن هبة عبوك تبلغ من العمر 36 عامًا وأشرف يبلغ من العمر 24 عامًا، ويبدو أن لكل منهما أهداف وأولويات مختلفة في الحياة.

من جانبه، قال الصحفي ميغيل أنخيل نيكولاس إن سبب الانفصال هو الأولويات التي كان لدى كل فرد، نظرًا لكونه أصغر سنًا ، فقد أراد قضاء اليوم بأكمله في الحفلات وجعل حياته.

يشار إلى انه قبل أسابيع قليلة ، ظهرت شابة فرنسية ادعت إن أشرف اعتدى عليها جنسياً بعد مغازلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء ذلك في وقت كان زواج اللاعب من الممثلة يعاني أزمة منذ شهور، حيث كان الزوجان بالفعل مرهقين للغاية وكان لديهما الكثير من مشاكل العلاقة ، ولكن هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

وعبرت هبة عبوك في بيان لها عن تضامنها ووقوفها بجانب الضحية كما تفعل دائمًا،لكنها عبرت عن ثقتها بالعدالة وما سيخرج عنها.

كما طلبت هبة عبوك من وسائل الإعلام احترام الخصوصية لها ولأطفالها وأبلغت عن طلاقها.

المصدرperiodicodiario ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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