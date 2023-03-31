الجمعة, مارس 31, 2023
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سبب غريب وراء قرار فرنسا بمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان

خطوة رفض إيقاف المباريات خلال شهر رمضان تناقض قرار الاتحاد الإنجليزي بالسماح للاعبين بالإفطار

كتب خالد السعدي
إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين watanserb.com
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين
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وطن – على النقيض مما قررته اتحادات أخرى، رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف المباريات خلال شهر رمضان من أجل إعطاء الفرصة للاعبين المسلمين لكي يفطروا.

وأرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وقال الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، إنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي، وفق زعمه.

وأضاف أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية.

وأكد الاتحاد الفرنسي، في بيانه، أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين
بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول عدم سماحهم إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين في شهر رمضان

يُشار إلى أنه قبل أيام، أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

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وطلبت لجنة الحكام من حكامها، تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت أن اللجنة أصدر توجيهاتها للحكام بإيقاف المباراة لبعض الوقت، حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

وسيكون بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة.

كما أنه سيتوجب على كل فريق من أندية “البريميرليغ” أو الدرجة الأولى والدرجات الأخرى أيضا، إبلاغ طاقم التحكيم بوجود لاعب أو أكثر صائمين ويحتاجون إلى وقت من أجل الإفطار، حتى تتوقف المباراة وقت أذان المغرب.

ووفق الشبكة البريطانية، فإن هناك عددا من اللاعبين الذين سيلتزمون بفريضة الصيام خلال شهر رمضان، والذين يُعدون من الأفضل في العالم وفي الدوري الممتاز، بينهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والفرنسي نغولو كانتي ومواطنه ويسلي فوفانا لاعبا تشلسي.

وشهد الدوري الإنجليزي – في السابق – على حالة مماثلة يوم 26 أبريل/نيسان 2021، إذ أوقف الحكم غراهام سكوت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس من أجل إتاحة المجال أمام إفطار أحد اللاعبين لكن ذلك لم يكن بناء على تعليمات رسمية.

 

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وجاء قرار الحكم حينها بالاتفاق بين الناديين، حتى يتمكن فوفانا (المنتقل إلى تشلسي) وشيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس من الإفطار.

وكانت تلك اللقطة المرة الأولى، التي تتوقف فيها مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل هذه الغاية بالتحديد.

ويومها، تأخر فيسنتي غوايتا حارس كريستال بالاس في لعب الكرة من أجل السماح للاعبين بتناول بعض الأغذية.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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