الجمعة, مارس 31, 2023
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تفاصيل الاعتداء على ملكة جمال النيل وتشويه وجهها بـ25 غرزة ومفاجآت مدوية

النيابة العامة قررت حبس المتهم في قضية تشويه وجه ملكة جمال النيل مروة عادل 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب خالد السعدي
الاعتداء على ملكة جمال النيل مروة عادل watanserb.com
الفتاة المصرية الحاصلة على لقب ملكة جمال النيل 2022 مروة العشيري
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وطن – شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة شمالي مصر، جريمة اعتداء مأساوية، حينما تعرضت فتاة تدعى مروة عادل، حاصلة على لقب ملكة جمال النيل، لتشويه وجهها بعدة طعنات وجروح على يد جارها باستخدام آلة حادة.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية حبس شاب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تشويه وجه الطالبة الجامعية، باستخدام “كتر” ما أدى لاصابتها بجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ 25 غرزة.

وأظهرت التحقيقات أن المجني عليها تدعى مروة العشيري، 20 عاما، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب وأن المتهم جارها تتبعها أثناء نزولها من شقتها في الطابق الرابع وفاجئها من خلفها على سلم العقار وانهار عليها بالضرب في وجهها وذراعيها ورأسها.

التقرير الطبي لحالة المجني عليها

وكشف التقرير الطبي عقب توقيع الكشف عليها، أنها أصيبت بـ 3 غرز بالخد الأيمن، 3 بالخد الأيسر، 3 بالكتف الأيسر، 7 أعلى الرأس، بالإضافة إلى 11 غرزة بمناطق متفرقة بجسدها بإجمالي 25 غرزة.

وقالت المجني عليها إنها موديل ملكة جمال بنت النيل لعام 2022، وذكرت أنها خلال شهر رمضان، كانت على موعد مع صديقتها للخروج سويا وأثناء نزولها من منزلها على السلم فوجئت بالبوابة الأمامية للعقار مغلقة بطريقة محكمة على غير العادة.

وعندما حاولت فتحها، شعرت بخطوات مسرعة خلفها فاستدارت لمعرفة من يخلفها ففوجئت بجارها في الطابق الأول يدعى “كمال.ح.ع” يمسك براسها ويوجه لها عدة ضربات شعرت بها بأنها أداة حادة، فاستغاثت بأسرتها والجيران وكلما تعالت صرخاتها كلما انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها ورأسها وذراعيها.

هروب المتهم بالاعتداء على ملكة جمال النيل

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وأضافت أن صرخاتها جمعت الجيران ووالديها، ففر المتهم عائدا إلى شقته وأغلق الباب على نفسه، وقامت أسرتها والجيران بنقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

ولفتت إلى أنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة، مؤكدة أنها ليست لها علاقة به فهو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار وأنها التقت به قبل الحادث بيومين، حيث كانت تصعد السلم مسرعة وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: “اطلعي ما تخافيش انا مبخوفش” فردت عليه قائلة: “أنا مش خايفة هخاف منك ليه” ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا، وفق موقع المصريون.

واستطردت قائلة: “يوم الجريمة قبل الفطار مباشرة سمعناه بيتخانق مع عمه وبيقول يعني ايه مش خايفة مني ازاي متخافش مني وكنت مش فاهمة ان الكلام ده عليا”.

انهيار عصبي

وأشارت في حديث لموقع القاهرة 24، أنها أصيبت بحالة من الانهيار العصبي وعدم استيعاب ما يحدث لها بعد اعتداء جارها عليها بالضرب، وأنها حاولت مقاومته ومنعه من الاعتداء عليها، ولكنها فشلت فظلت تصرخ وتطلب الإغاثة.

وأكدت مروة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الشاب على أحد الأشخاص، قائلة: ضرب أخوه بالسكينة ومرات أبوه وهي نازلة تصلي الفجر”.

المصدرالمصريون + القاهرة 24 - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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